“Nữ thần” LPL October diện váy siêu ngắn, khoe chân dài cực phẩm

Số hóa

“Nữ thần” LPL October diện váy siêu ngắn, khoe chân dài cực phẩm

October, nữ MC xinh đẹp của LPL lại khiến cộng đồng mạng xôn xao khi xuất hiện trong bộ váy siêu ngắn tại sự kiện Golden Spatula khiến fan mê mẩn.

Thiên Trang (TH)
LPL từ lâu đã nổi tiếng không chỉ bởi những trận đấu kịch tính mà còn vì dàn MC và caster nữ xinh đẹp, quyến rũ.
Giữa “rừng nhan sắc” ấy, October luôn là cái tên khiến fan phải nhớ nhung bởi phong thái tự tin và vẻ ngoài cực kỳ cuốn hút.
Mới đây, cô nàng lại một lần nữa “đốt cháy” sân khấu khi tham gia sự kiện Đấu Trường Chân Lý với vai trò host chính.
October diện bộ váy siêu ngắn xếp tầng tinh tế, tôn trọn đôi chân dài thẳng tắp khiến khán giả không thể rời mắt.
Vẻ đẹp rạng rỡ kết hợp cùng phong thái chuyên nghiệp của cô khiến toàn bộ sân khấu Golden Spatula như bừng sáng.
Chỉ sau ít giờ, loạt ảnh của October đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, nhận về vô số lời khen từ người hâm mộ.
Nhiều bình luận còn gọi cô là “nữ thần chân dài” của LPL, vừa xinh đẹp vừa đầy tự tin trong mọi khung hình.
Không chỉ là MC tài năng, October tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng nhan sắc hàng đầu của làng Esports Trung Quốc.
Thiên Trang (TH)
