Loài chim kỳ lạ nửa bồ câu nửa gà lôi, cực khó bắt gặp

Giải mã

Loài chim kỳ lạ nửa bồ câu nửa gà lôi, cực khó bắt gặp

Ẩn mình trong rừng nhiệt đới, bồ câu gà lôi (Otidiphaps nobilis) là loài chim mang dáng vẻ độc đáo và tập tính lý thú khiến giới khoa học đặc biệt chú ý.

Là loài bồ câu có kích thước lớn hiếm gặp. Bồ câu gà lôi là một trong những loài bồ câu lớn nhất thế giới, thân hình đồ sộ, dáng đi vững chãi khiến nhiều người liên tưởng đến gà lôi hơn là chim bồ câu quen thuộc. Ảnh: Pinterest.
Sở hữu ngoại hình pha trộn độc đáo. Loài chim này có đầu nhỏ, cổ ánh kim xanh lục hoặc tím, thân nâu sẫm và đôi chân dài khỏe như chân gà, tạo nên diện mạo rất khác biệt so với các loài bồ câu khác. Ảnh: Pinterest.
Phân bố chủ yếu ở đảo New Guinea. Bồ câu gà lôi sinh sống trong các khu rừng mưa nhiệt đới của New Guinea và một số đảo lân cận, nơi thảm thực vật rậm rạp và ít bị con người xâm lấn. Ảnh: Pinterest.
Chủ yếu kiếm ăn trên mặt đất. Không giống nhiều loài bồ câu thích đậu trên cao, bồ câu gà lôi dành phần lớn thời gian đi bộ dưới tán rừng, tìm hạt, quả rụng và đôi khi cả côn trùng nhỏ. Ảnh: Pinterest.
Có khả năng bay nhưng ít khi sử dụng. Do thân hình nặng và lối sống mặt đất, bồ câu gà lôi chỉ bay khi bị đe dọa, thường bay thấp và quãng ngắn để trốn vào bụi rậm. Ảnh: Pinterest.
Tập tính sinh sản còn ít được biết rõ. Giới khoa học cho rằng loài chim này đẻ số trứng ít, làm tổ kín đáo dưới đất hoặc gần gốc cây, khiến việc nghiên cứu gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Pinterest.
Đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng. Bằng việc ăn và phát tán hạt giống qua đường tiêu hóa, bồ câu gà lôi góp phần duy trì sự tái sinh tự nhiên của nhiều loài cây rừng nhiệt đới. Ảnh: ftcdn.net.
Đang chịu sức ép từ săn bắt và mất rừng. Bồ câu gà lôi bị đe dọa bởi nạn săn bắt và suy giảm môi trường sống, khiến loài chim đặc biệt này cần được chú trọng bảo tồn hơn. Ảnh: ftcdn.net.
