Elon Musk kêu gọi “xóa sổ” Netflix vì phim hoạt hình chuyển giới

Elon Musk phát động chiến dịch “Cancel Netflix” sau khi một bộ phim hoạt hình có nhân vật chính là người chuyển giới gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.
Lê Thị Huyền Anh (Bà Tưng) mới đây đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi bất ngờ đăng tải lại một bức ảnh cũ được chụp từ 10 năm trước.
Lê Thị Huyền Anh (Bà Tưng) mới đây đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi bất ngờ đăng tải lại một bức ảnh cũ được chụp từ 10 năm trước.
Theo Travel Nation, khoảng 80% các loài động vật và thực vật ở Australia là loài đặc hữu.
Hình ảnh chiếc đèn Trung thu khổng lồ hình chú rồng đáng yêu ở Thái Nguyên được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội thu hút rất nhiều sự chú ý.
Flavia Lopez đến Peru, sở hữu nhan sắc quyến rũ. Giống Yến Nhi, cô cũng cũng ‘vạ miệng’ khi tham gia cuộc thi Miss Grand International 2025.
Mai Dora - nữ MC đình đám của làng game, một lần nữa khiến fan xuýt xoa khi tung ra loạt ảnh mới khoe trọn visual bùng nổ cùng sắc vóc "cực phẩm" khó rời mắt.
Hang đom đóm Waitomo ở New Zealand – kiệt tác thiên nhiên lung linh như bầu trời sao dưới lòng đất – là một trong những điểm đến kỳ ảo bậc nhất hành tinh.
Các thợ lặn trục vớt hơn 1.000 đồng xu vàng, bạc từ một vụ đắm tàu ngoài khơi bờ biển phía đông Florida. Đây là một phần của kho báu hơn 400 triệu USD.
KIA đã chính thức giới thiệu mẫu xe Carnival HEV Hybrid phiên bản nâng cấp tại thị trường Thái Lan. Đây là mẫu MPV cỡ lớn 7 chỗ ngồi, nhập khẩu từ Malaysia.
Nữ MC xứ Nghệ Nguyễn Trâm Anh vừa tung ra bộ ảnh chào đón Tết Trung thu theo một phong cách vừa truyền thống lại vừa quyến rũ bất ngờ.
Sau thời gian nỗ lực không ngừng, vận trình của bốn con giáp này khởi sắc rực rỡ. Tài chính tăng vọt, sự nghiệp thăng hoa, quý nhân liên tiếp giúp đỡ.
Lên xe hoa với chồng doanh nhân vào năm 2022, Phạm Thị Phương Quỳnh gần như rút lui khỏi showbiz, tận hưởng cuộc sống hôn nhân kín tiếng.
Mỗi độ tháng 10, Chư Đăng Ya lại khoác áo vàng rực rỡ của hoa dã quỳ, thu hút du khách tìm đến Gia Lai chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ giữa đại ngàn Tây Nguyên.
Midu luôn được ông xã yêu thương, chiều chuộng và luôn âm thầm tạo nên những điều bất ngờ lãng mạn.
Tại mặt trận Bắc Donetsk, quân đội Nga đang tiến đến Lyman và Siversk, các phương án tấn công của họ bao phủ cả Slavyansk-Kramatorsk.
Từng là huyền thoại thống trị ngành di động, Nokia sụp đổ chỉ sau vài năm. Liệu Microsoft có thật sự là “cú kết liễu”, hay chính Nokia đã tự đánh mất tương ...
Mỹ nhân The Face một thời diện trang phục cổ trang, khoe vẻ đẹp vừa sắc sảo, vừa mong manh như tiên tử giáng trần trong khung cảnh cổ trấn tuyệt đẹp.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tỵ không ngừng nỗ lực để có thể đạt được mục tiêu và chăm sóc cho gia đình.
Từ rạng sáng 7/10, trên địa bàn TP Hà Nội có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm khiến nhiều tuyến phố đã ngập sâu.
Từng là "nữ hoàng" làng game Việt, streamer Uyên Pu giờ đây khiến nhiều người bất ngờ sống giản dị, mộc mạc và chấp nhận vẻ đẹp tự nhiên không son phấn.
Trong dinh thự của phú bà Jamie Chua, mọi thứ nhỏ nhất, từ viên đá lát sàn, chậu cây trong vườn, cho đến nhà vệ sinh, góc bếp... đều toát lên sự đắt đỏ.