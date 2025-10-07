Elon Musk kêu gọi “xóa sổ” Netflix vì phim hoạt hình chuyển giới

Hà Nội

Số hóa

Elon Musk phát động chiến dịch “Cancel Netflix” sau khi một bộ phim hoạt hình có nhân vật chính là người chuyển giới gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Thiên Trang (TH)
Mọi chuyện bắt đầu khi đoạn clip trong series Dead End: Paranormal Park được chia sẻ lên mạng X, cho thấy nhân vật chính Barney thừa nhận mình là người chuyển giới.
Tài khoản “Libs of TikTok” cáo buộc Netflix đang “quảng bá tư tưởng chuyển giới cho trẻ em”, khiến dư luận bùng nổ.
Elon Musk nhanh chóng tham gia cuộc tranh luận, chia sẻ lại bài viết và viết: “Điều này không ổn”, sau đó kêu gọi “hãy hủy Netflix vì sức khỏe của con cái bạn”.
Chỉ trong ba ngày, Musk đăng hơn 20 bài về chủ đề này, khiến chiến dịch “Cancel Netflix” lan khắp mạng xã hội với hàng triệu lượt tương tác.
Người ủng hộ Musk cho rằng Netflix “vượt quá giới hạn”, trong khi nhiều khán giả khác khẳng định việc thể hiện đa dạng giới tính là điều cần thiết.
Tác giả Hamish Steele trở thành tâm điểm công kích, nhận hàng loạt thư điện tử và bình luận kỳ thị, buộc phải hạn chế xuất hiện trên mạng.
Steele cho biết ông chỉ muốn phản ánh chân thực trải nghiệm của cộng đồng LGBTQ+, giúp khán giả trẻ có thêm hình mẫu đại diện.
Netflix hiện vẫn giữ im lặng trước làn sóng tẩy chay, dù bộ phim Dead End: Paranormal Park đã bị hủy từ đầu năm 2023.
Thiên Trang (TH)
