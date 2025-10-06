Hà Nội

Những mẹo nhỏ để có ảnh Siêu trăng Trung thu triệu view

Số hóa

Những mẹo nhỏ để có ảnh Siêu trăng Trung thu triệu view

Mỗi khi có sự kiện thiên văn diễn ra, hàng triệu người đều háo hức muốn ghi lại khoảnh khắc thiên nhiên kỳ thú ấy, hiện tượng siêu trăng ngày 7.10 cũng vậy.

Tuệ Minh
Trung thu năm nay đồng thời cũng là một lần siêu trăng diễn ra, hàng triệu người đều háo hức muốn ghi lại khoảnh khắc thiên nhiên kỳ thú này. Hiện tượng trăng tròn cực đại ngày 7.10 được gọi là siêu trăng Thợ săn. Tuy nhiên, không ít người thất vọng khi bức ảnh chụp bằng điện thoại lại chỉ là một chấm sáng mờ nhạt.
Chụp ảnh mặt trăng bằng smartphone đã không còn là điều xa lạ, tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ những điểm mấu chốt để có thể sở hữu cho mình những bức ảnh tối ưu nhất.
Điểm lưu ý đầu tiên dành cho việc chụp ảnh thiên văn nói chung và chụp ảnh những vật thể xa đó là chân máy (tripod). Dù là smartphone hay những chiếc máy ảnh chuyên nghiệp, để phát huy kết quả tốt nhất bạn phải đặt máy cố định trên chân. Vì vậy đây được xem là thiết bị quan trọng nhất cần phải có.
Chân máy (tripod) là công cụ rất cần thiết khi chụp ảnh siêu trăng bằng điện thoại vì nó giúp giữ máy cố định, hạn chế rung tay làm ảnh bị nhòe. Đặc biệt, khi phải phơi sáng lâu hoặc zoom gần, chân máy giúp ảnh sắc nét rõ rệt hơn. Nếu không có tripod, bạn có thể tận dụng những chỗ cố định như mỏm đá, lan can hay cửa sổ để đặt điện thoại cho ổn định.
Ống kính gắn ngoài điện thoại là phụ kiện hữu ích nếu bạn muốn chụp siêu trăng rõ nét hơn mà không làm giảm đi chất lượng ảnh do zoom kỹ thuật số. Ống kính này giúp tăng tiêu cự, thu phóng vật thể xa một cách quang học, mang lại hình ảnh chi tiết và sắc sảo hơn.
Khi chọn điện thoại để chụp siêu trăng, nên ưu tiên những dòng máy có camera chất lượng cao, hỗ trợ zoom quang học và có chế độ chụp thủ công. Bạn cũng có thể tải thêm ứng dụng chỉnh sửa và điều chỉnh camera như Lightroom CC để tùy chỉnh ISO, phơi sáng và cân bằng sáng sao cho ảnh đẹp nhất.
Cũng đừng tự ái khi mặc dù đang sở hữu những chiếc iPhone đắt tiền và mới nhất lại không thể có ảnh siêu trăng để khoe cùng bạn bè. Nếu không có ống kính tele gắn ngoài, khả năng để có một bức ảnh siêu trăng bằng iPhone 16, 17 là rất hạn chế. iPhone 16 hay 17 Series mới nhất cũng chỉ có thể zoom số 25x.
Ngược lại, nhiều máy flagship Android như Samsung Galaxy Ultra, vivo X Series, Huawei P Series, Xiaomi hay Google Pixel đều hỗ trợ zoom 100x trở lên. Ngoài ra, các hãng này đều có AI chuyên biệt để hỗ trợ chụp ảnh thiên văn, đặc biệt là chụp mặt trăng.
Để ảnh siêu trăng thêm phần sống động và có chiều sâu, bạn nên chọn vị trí chụp gần đường chân trời khi Mặt Trăng mọc hoặc lặn. Ở vị trí này, do hiệu ứng ảo giác, Mặt Trăng trông lớn hơn rất nhiều. Đồng thời, bạn có thể đưa thêm các vật thể như cây cối hay tòa nhà vào khung hình để tạo nên bố cục nghệ thuật sinh động, tránh chụp một bức ảnh chỉ có mình siêu trăng đơn điệu. Đây là bí quyết giúp bức ảnh siêu trăng trở nên ấn tượng và có cảm giác quy mô hơn.
Sử dụng chế độ chụp thủ công trên điện thoại (nếu có): Vì nhiều máy Android hiện nay cho phép bạn điều chỉnh các thông số như ISO, tốc độ màn trập và tiêu cự. Bạn nên giảm ISO xuống khoảng từ 25 đến 64 để hạn chế hiện tượng nhiễu hạt trên ảnh. Đồng thời, điều chỉnh tốc độ màn trập sao cho phù hợp với ánh sáng của Mặt Trăng để ảnh không bị cháy sáng hoặc thiếu sáng. Với những điều chỉnh này, bức ảnh siêu trăng sẽ trở nên sắc nét và rõ ràng hơn.
Khi chụp ảnh siêu trăng bằng điện thoại, bạn nên tắt đèn flash vì đèn flash chỉ có tác dụng chiếu sáng các vật thể gần trong điều kiện thiếu sáng, nhưng Mặt Trăng ở rất xa nên đèn flash không ảnh hưởng được đến ánh sáng của Mặt Trăng. Nếu bật flash, ánh sáng mạnh từ đèn sẽ làm ảnh chụp bị cháy sáng, mất đi chi tiết và chất lượng hình ảnh. Vì vậy, tắt flash sẽ giúp bạn ghi lại được hình ảnh siêu trăng tự nhiên và rõ nét hơn.
Lấy nét thủ công: Nhấn giữ vào Mặt Trăng trên màn hình để khóa lấy nét, sau đó điều chỉnh độ sáng bằng cách kéo thanh sáng lên hoặc xuống sao cho chi tiết trên Mặt Trăng rõ ràng.
Thời điểm Mặt Trăng có màu cam hoặc đỏ đậm nhất thường là lúc nó vừa mọc lên khỏi đường chân trời sau hoàng hôn hoặc khi sắp lặn trước bình minh. Khi đó, ánh sáng phải xuyên qua một lớp không khí dày hơn so với bình thường, khiến ánh sáng màu xanh bị tán xạ mạnh và chỉ còn ánh sáng đỏ, cam đi tới mắt người quan sát, tạo nên màu sắc đặc biệt khó quên cho Mặt Trăng.
Để giữ được màu sắc tự nhiên và đẹp nhất khi chụp ảnh siêu trăng, bạn nên hạn chế sử dụng các bộ lọc màu (filter) quá đà. Tốt nhất là chụp ảnh với màu sắc gốc, sau đó chỉ chỉnh sửa nhẹ nhàng về độ tương phản và sắc thái màu bằng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh như Snapseed hoặc Lightroom để bức ảnh thêm sống động mà vẫn giữ được nét tự nhiên và huyền ảo.
Việc chụp ảnh siêu trăng bằng điện thoại không còn là điều quá khó khăn nếu bạn biết cách tận dụng các tính năng và chuẩn bị tốt về kỹ thuật. Bằng những mẹo đơn giản vừa nêu, bạn hoàn toàn có thể ghi lại những hình ảnh siêu trăng lung linh, sắc nét để chia sẻ cùng bạn bè và người thân.
Hãy chuẩn bị thiết bị, lựa chọn địa điểm phù hợp để không bỏ lỡ cơ hội thưởng thức và lưu giữ vẻ đẹp kỳ ảo của siêu trăng tháng 10.2025 - một hiện tượng thiên văn đầy mê hoặc.
Chụp siêu trăng trên iPhone ở chế độ video sẽ đơn giản hơn nhiều là ở chế độ ảnh.
Tuệ Minh
