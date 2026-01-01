Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 2/1: Song Ngư phát tài, tiền bạc vào cửa

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 2/1: Song Ngư phát tài, tiền bạc vào cửa

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 2/1, Song Ngư phát tài ngay đầu năm mới, tiền bạc không ngừng chảy vào túi. Ma Kết sự nghiệp đang có phần chững lại.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương khéo léo thể hiện năng lực của bản thân mà không chút e dè. Sự nghiệp: Có thể đạt được thành tích nhất định, bạn hài lòng với biểu hiện của mình và nỗ lực không hề uổng phí, tuy nhiên vất vả là điều không tránh khỏi. Tài lộc: Việc thu về lợi nhuận khá dễ dàng, dù có chút mệt mỏi nhưng cơ bản đạt được kỳ vọng. Tình cảm: Mối quan hệ giữa bạn và nửa kia phát triển ổn định, đôi bên không có tâm lý soi mói nhau. Sức khỏe: Thể chất khá tốt, không dễ cảm thấy khó chịu.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu tốt nhất bạn nên kiềm chế cảm xúc, đừng hở chút là kích động hay vội vàng. Sự nghiệp: Cứ làm tốt các nhiệm vụ trong tay theo kế hoạch là được, thay vì lo lắng điều này điều kia thì nên chú ý vào hành động, đừng để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc. Tài lộc: Chi tiêu quá nhiều chắc chắn sẽ hối hận, nên cân nhắc kỹ xem có thực sự cần thiết hay không trước khi xuống tiền. Tình cảm: Hai bên chung sống nên bớt hờn dỗi, có chuyện gì thì hãy bình tĩnh nói rõ, không có khó khăn nào là không giải quyết được. Sức khỏe: Chú ý kiểm soát các loại cảm xúc của bản thân.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử nhiệt huyết học hỏi điều mới không cao, sống có phần mơ hồ và tạm bợ qua ngày. Sự nghiệp: Không có nhiều nhiệt huyết hay sự chủ động khi làm việc, cũng hay kén chọn nhiệm vụ được cấp trên giao phó, ý thức phục vụ khách hàng không mạnh, cần cẩn thận kẻo việc gì cũng không thành. Tài lộc: Tốt nhất nên học hỏi thêm các kiến thức liên quan, đừng mù quáng chạy theo xu hướng khi bắt tay vào dự án là được. Tình cảm: Bạn có coi trọng đối phương nhưng phản ứng chậm chạp và đầu óc cứng nhắc sẽ khiến người kia nổi giận. Sức khỏe: Nên tĩnh dưỡng thì tốt hơn.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải có thể muốn làm những việc gây tiếng vang lớn nhưng tốt nhất nên đánh giá lại thực lực của mình trước. Sự nghiệp: Khả năng xảy ra biến động lớn nơi công sở là rất cao, đừng buồn bã vì những chuyện bản thân không thể kiểm soát, hãy cứ làm những gì có thể, tận nhân lực tri thiên mệnh. Tài lộc: Một số dự án có khả năng thua lỗ cao, nên chuẩn bị sẵn vài phương án dự phòng để ứng phó. Tình cảm: Cả hai đều cảm thấy trạng thái hiện tại có vấn đề, cần làm điều gì đó để thay đổi. Sức khỏe: Cẩn thận đừng để bị thương khi ra ngoài.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử không phải cứ nỗ lực là có thể làm tốt mọi việc, nhận thức cũng rất quan trọng và không thể bỏ qua. Sự nghiệp: Chủ động chú ý nhiều hơn đến những thay đổi của tình hình xung quanh để không bị thụ động khi có chuyện xảy ra, nếu không sự lúng túng sẽ khiến bạn bị bắt nạt. Tài lộc: Không tham gia vào những dự án không quen thuộc lại giúp giữ được lợi nhuận đã có, không làm gì sai cũng là một điều tốt. Tình cảm: Cả hai bên đều muốn được thoải mái, không có tâm trí để giao tiếp hay trò chuyện. Sức khỏe: Nên bớt những suy nghĩ tiêu cực.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ luôn có những việc làm chưa tốt, lần sau nỗ lực hơn là được, không cần quá đau lòng. Sự nghiệp: Đừng can thiệp vào những việc không thuộc chuyên môn, hãy làm tốt công tác phối hợp là được, như vậy sẽ không gây phản cảm cho những người xung quanh. Tài lộc: Nên học hỏi thêm kiến thức để nâng cao khả năng phán đoán, có vấn đề gì hãy thỉnh giáo chuyên gia thì sẽ không phạm sai lầm lớn. Tình cảm: Nửa kia không có nhiều kiên nhẫn, bạn lại thiếu kỹ năng giao tiếp nên dễ sinh ra hờn dỗi. Sức khỏe: Dễ bị nóng trong, chú ý bổ sung thêm nước.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình những việc bản thân không chắc chắn có thể hỏi người có kinh nghiệm để tránh sai lầm. Sự nghiệp: Có một số việc điều phối giao tiếp cần bạn tự mình thực hiện, gặp chuyện không hiểu hãy thỉnh thị báo cáo nhiều hơn, đừng tự ý quyết định. Tài lộc: Cứ làm các dự án theo kế hoạch là được, quá tự phụ sẽ rất dễ chịu thiệt. Tình cảm: Có nhiều chủ đề để trò chuyện khi ở bên bạn đời nhưng cần chú ý thái độ, cẩn thận kẻo làm người ta phật lòng. Sức khỏe: Vận động gân cốt một cách thích hợp là được.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp làm việc nên tập trung vào mâu thuẫn chính trước, việc tiểu tiết nào cũng muốn nắm bắt là không thực tế. Sự nghiệp: Nên bắt đầu từ những bước quan trọng nhất, tập trung tinh lực để làm việc lớn, đừng tốn thời gian vào những chi tiết vụn vặt, để sau này có thời gian làm cũng không muộn. Tài lộc: Việc thu về lợi nhuận không khó, nhưng việc sử dụng và giữ được tiền như thế nào mới là thử thách. Tình cảm: Cứ chung sống tốt đẹp là được, đừng lúc nào cũng tự tìm rắc rối. Sức khỏe: Chú ý duy trì thói quen sinh hoạt điều độ.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã mong muốn làm điều gì đó của bạn khá mãnh liệt, đừng do dự mà hãy hành động sớm. Sự nghiệp: Có thể sẽ tiếp nhận một dự án mới và cực kỳ muốn làm tốt việc này, tuy nhiên không thể thiếu công tác chuẩn bị, mọi thứ suôn sẻ thì tự nhiên sẽ dễ dàng hoàn thành. Tài lộc: Có thể tiếp xúc nhiều hơn với các dự án mới, mở mang tư duy có thể mang lại cho bạn những thu hoạch ngoài mong đợi. Tình cảm: Thái độ của bạn đối với nửa kia khá nhiệt tình, sẵn sàng chia sẻ những suy nghĩ nội tâm với đối phương. Sức khỏe: Thể lực dồi dào.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết muốn nỗ lực tạo ra sự thay đổi nhưng thời điểm hiện tại chưa thực sự phù hợp. Sự nghiệp: Không có nhiệt huyết phấn đấu và cảm thấy mình không được coi trọng, hiện tại không phải lúc để thay đổi hay bỏ mặc bản thân, tốt nhất nên tranh thủ học hỏi kỹ năng để nâng cao trình độ. Tài lộc: Dễ bị kẹt vốn, đừng vùng vẫy vô ích, hãy cứ chờ xem thế nào. Tình cảm: Sự phát triển của mối quan hệ thân thiết đang rơi vào bế tắc, không biết nên làm gì hay làm như thế nào. Sức khỏe: Cẩn thận vấn đề chóng mặt.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hành sự dễ nên hay mộng tưởng, thực tế lại thiếu năng lực thực sự để hoàn thành dự án. Sự nghiệp: Có ý tưởng thì cần chú trọng thực hiện, không ai thích nói suông, chỉ khi đưa ra bản lĩnh thực sự để làm tốt nhiệm vụ mới nhận được sự công nhận và khẳng định. Tài lộc: Đừng mơ mộng hão huyền về việc phát tài, muốn nâng cao thu nhập thì phải làm việc thực tế. Tình cảm: Cả hai bên đều trông chờ đối phương thay đổi hoặc chủ động thúc đẩy mối quan hệ, cuối cùng dẫn đến việc không có tiến triển gì. Sức khỏe: Chú ý thư giãn thân tâm.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hôm nay khá tốt, muốn tạo ra thành tích không phải việc khó, quan trọng là bạn có tìm được phương pháp hay không. Sự nghiệp: Công việc không phụ lòng người, đừng tự lừa dối mình thì kết quả tự nhiên sẽ tốt, hãy tự tin và nỗ lực làm việc. Tài lộc: Khả năng thu về lợi nhuận là rất lớn, dù dưới hình thức nào cũng đủ khiến bạn vui mừng. Tình cảm: Bạn không ngại hy sinh khi ở bên đối phương, có chuyện gì bàn bạc với nhau sẽ tránh được vấn đề phát sinh. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh không có vấn đề gì.
