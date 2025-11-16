Xét xử đối tượng phóng hỏa quán cà phê khiến 11 người tử vong tại Hà Nội

Bực tức vì bị đánh, Hùng đi mua xăng đổ vào xô nhựa, rồi mang về quán cà phê số 258 đường Phạm Văn Đồng phóng hỏa khiến 11 người tử vong.

Theo kế hoạch, ngày mai (17/11), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Cao Văn Hùng (sinh năm 1973, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) về tội “Giết người” (theo quy định tại Điều 123, khoản 1 - Bộ luật Hình sự) và tội “Hủy hoại tài sản” (theo quy định tại Điều 178, khoản 4 - Bộ luật Hình sự).

Đây là đối tượng đã đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) vào đêm 18/12/2024 khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương. Khung hình phạt truy tố bị cáo Cao Văn Hùng ở cả 2 tội danh trên đều có mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù (đối với tội “Hủy hoại tài sản”), chung thân hoặc tử hình (đối với tội “Giết người”). Do đó, bị cáo Hùng thuộc trường hợp bắt buộc phải có người bào chữa.

Đối tượng phóng hỏa đốt quán cà phê Cao Văn Hùng bị bắt ngay sau khi gây án.

Vì thế, ngay từ giai đoạn điều tra đến khi phiên tòa khai mở, các cơ quan tố tụng thành phố Hà Nội đã chỉ định 2 luật sư bào chữa và thực hiện các công việc khác cho bị cáo theo quy định.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, bị cáo Hùng chưa bồi thường cho gia đình các bị hại bất cứ khoản tiền nào. Đại diện các gia đình bị hại cũng đã đề xuất lên Tòa các mức yêu cầu bồi thường thiệt hại, trong đó có các chứng từ, các bảng kê tiền bồi thường về chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, chi phí nuôi dạy con cái, chăm sóc bố mẹ già…

Tòa cũng triệu tập những người này để trình bày rõ hơn các mức bồi thường mà họ đưa ra để xem xét trước khi ra phán quyết.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, khoảng tháng 11-2024, Cao Văn Hùng đến quán cà phê, đồ uống tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (nay là phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội) để uống bia.

Tại đây, Hùng gọi 1 lon bia 333 và 1 bao thuốc lá. Khi thanh toán tiền, nhân viên của quán thông báo với Hùng hết 55.000 đồng nhưng Hùng nói không có tiền.

Thấy vậy, một người khác bảo Hùng: “Sao uống bia không trả tiền?” rồi tát vào mặt Hùng vài cái và nói: “Lần sau đi ăn, uống phải đàng hoàng, trả tiền cho người ta”. Sau đó, Hùng rời khỏi quán.

Hơn 21h ngày 18/12/2024, Cao Văn Hùng tiếp tục đến quán cà phê, đồ uống tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng ngồi uống bia một mình. Uống được vài ngụm bia, Hùng yêu cầu nhân viên quán chỉ ra người đã đánh đối tượng lần trước nhưng nhân viên quán nói không biết người đó là ai.

Lúc này, Hùng bị anh Lê Văn Ngọc (là khách của quán) ngăn cản và đánh Hùng. Bực tức vì bị đánh, bị cáo đã đi mua xăng đổ vào xô nhựa, rồi mang về quán số 258 đường Phạm Văn Đồng. Lúc này, trong quán đang có 2 nhân viên và 14 khách.

Hùng đổ xăng ra trước của quán rồi bật lửa đốt khiến xăng bùng lên cháy lớn trong quán và lan sang nhà xưởng bên cạnh của Công ty Cổ phần công nghệ Vinmax.

Hậu quả vụ cháy khiến 11 người từ vong và 4 người bị thương; đồng thời gây hư hỏng 1 ô tô, 8 xe mô tô và nhiều đồ vật, tài sản, thiết bị máy móc khác với tổng giá trị tài sản thiệt hại là hơn 2,6 tỷ đồng. Sau khi gây án, Cao Văn Hùng đã đến trụ sở Bộ Công an đầu thủ và khai nhận hành vi giết người, hủy hoại tài sản của mình.