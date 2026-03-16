"Sân nhà" và những mối quan hệ thầu hữu hảo của Cơ khí Xây dựng Đô thị Sóc Trăng [Kỳ 3]

Phân tích dữ liệu lịch sử cho thấy những mối quan hệ đan xen giữa nhà thầu và các đối tác, cũng như sự "ưu ái" tại một số địa bàn cụ thể.

Hải Anh

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, bên cạnh năng lực đấu thầu, Công ty TNHH MTV Cơ khí Xây dựng Đô thị Sóc Trăng còn sở hữu một "hệ sinh thái" quan hệ thầu rất đặc trưng.

Dữ liệu lịch sử ghi nhận đơn vị này có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu. Hai doanh nghiệp này đã từng liên danh với nhau trong 12 gói thầu, thắng tới 8 gói. Điều kỳ lạ là chính Công trình Đô thị Vĩnh Châu cũng là đối thủ thường xuyên nhất của Cơ khí Xây dựng Đô thị Sóc Trăng với 13 lần đối đầu trực diện. Việc hai đơn vị vừa là đối tác liên danh ở dự án này, vừa là đối thủ cạnh tranh ở dự án kia là một hiện tượng cần được soi chiếu dưới góc độ bảo đảm tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Bên cạnh đó, khái niệm "sân nhà" cũng được thể hiện rõ nét khi đơn vị này tham gia 13 gói thầu tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thành phố Sóc Trăng và trúng thầu tuyệt đối cả 13 gói, đạt tỷ lệ trúng 100%. Tương tự, tại Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Sóc Trăng, doanh nghiệp này cũng thắng cả 7/7 gói thầu từng tham dự với tỷ lệ giá trúng thầu sát giá dự toán.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (ĐLS TP HCM) bình luận: "Tính công bằng và minh bạch trong đấu thầu không chỉ thể hiện ở việc đúng quy trình, mà còn ở việc tạo cơ hội bình đẳng cho mọi nhà thầu. Khi một doanh nghiệp trúng thầu 100% tại một địa bàn trong thời gian dài, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư cần được nâng cao để tránh những nghi ngại về việc 'cài cắm' tiêu chí."

Chuyên gia Đào Giang nhấn mạnh: "Chúng ta cần cổ vũ các doanh nghiệp làm tốt, làm thật. Tuy nhiên, môi trường đấu thầu chỉ thực sự lành mạnh khi tính cạnh tranh được đẩy lên cao nhất. Việc các nhà thầu quen mặt liên tục bắt tay liên danh hoặc thay phiên nhau trúng trượt cần được các cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu tại địa phương thanh tra, kiểm tra thường xuyên."

Kết thúc chuỗi bài viết về Công ty TNHH MTV Cơ khí Xây dựng Đô thị Sóc Trăng, có thể thấy đây là một điển hình của doanh nghiệp nhỏ nhưng có khả năng thích nghi và bám sát thị trường đầu tư công rất tốt. Tuy nhiên, những con số về tỷ lệ tiết kiệm sâu hay tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối vẫn là những câu hỏi cần được các bên liên quan trả lời bằng chất lượng và hiệu quả của các dự án cụ thể.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

#Quan hệ thầu và cạnh tranh trong xây dựng #Mối quan hệ đặc biệt giữa các doanh nghiệp xây dựng #Tính minh bạch và công bằng trong đấu thầu #Thách thức về cạnh tranh lành mạnh #Chính sách kiểm tra và giám sát đấu thầu #Đặc điểm thị trường xây dựng địa phương

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Cơ khí XD Đô thị Sóc Trăng: Sức bật của doanh nghiệp 13 nhân sự tại Cần Thơ [Kỳ 1]

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Công ty TNHH MTV Cơ khí Xây dựng Đô thị Sóc Trăng liên tiếp nhận các gói thầu hạ tầng quan trọng tại Cần Thơ, đặt ra dấu hỏi về năng lực thực thi của một đơn vị quy mô nhỏ.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH MTV Cơ khí Xây dựng Đô thị Sóc Trăng (trụ sở tại Thành phố Cần Thơ) đang cho thấy một sự tăng trưởng đáng kinh ngạc trong hoạt động đầu tư công tại khu vực miền Tây sau thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính.

Được thành lập từ giữa năm 2020 với mã số thuế 2200779027, doanh nghiệp này được xếp vào nhóm quy mô nhỏ khi chỉ có khoảng 13 nhân viên. Tuy nhiên, hồ sơ năng lực của đơn vị do ông Trần Văn Công làm đại diện pháp luật lại khiến nhiều đối thủ phải nể phục. Tính đến nay, Công ty đã tham gia khoảng 81 gói thầu, trong đó trúng tới 60 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 86,5 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Cần Thơ: Dấu hỏi về gói thầu "siêu tiết kiệm" 25% tại dự án đường Út Hiển? [Kỳ 2]

Việc Công ty Cơ khí Xây dựng Đô thị Sóc Trăng trúng thầu với giá thấp hơn 25% giá dự toán tại Long Phú đang thu hút sự chú ý của dư luận về tính bền vững của công trình.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một trong những dấu ấn đậm nét nhất trong hoạt động đấu thầu năm 2025 của Công ty TNHH MTV Cơ khí Xây dựng Đô thị Sóc Trăng là việc trúng thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Long Phú.

Tại "Gói thầu số 03: Thi công xây dựng" thuộc dự án Đường Út Hiển - Cầu thanh niên (xã Tân Thạnh, huyện Long Phú), đơn vị này tham gia với vai trò liên danh chính cùng đối tác quen thuộc là Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu. Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 5.025.812.298 đồng. Kết quả, Liên danh do Cơ khí Xây dựng Đô thị Sóc Trăng đứng đầu đã trúng thầu với giá 3.767.625.516 đồng.

Xem chi tiết

