"Sân nhà" và những mối quan hệ thầu hữu hảo của Cơ khí Xây dựng Đô thị Sóc Trăng [Kỳ 3]

Phân tích dữ liệu lịch sử cho thấy những mối quan hệ đan xen giữa nhà thầu và các đối tác, cũng như sự "ưu ái" tại một số địa bàn cụ thể.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, bên cạnh năng lực đấu thầu, Công ty TNHH MTV Cơ khí Xây dựng Đô thị Sóc Trăng còn sở hữu một "hệ sinh thái" quan hệ thầu rất đặc trưng.



Dữ liệu lịch sử ghi nhận đơn vị này có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu. Hai doanh nghiệp này đã từng liên danh với nhau trong 12 gói thầu, thắng tới 8 gói. Điều kỳ lạ là chính Công trình Đô thị Vĩnh Châu cũng là đối thủ thường xuyên nhất của Cơ khí Xây dựng Đô thị Sóc Trăng với 13 lần đối đầu trực diện. Việc hai đơn vị vừa là đối tác liên danh ở dự án này, vừa là đối thủ cạnh tranh ở dự án kia là một hiện tượng cần được soi chiếu dưới góc độ bảo đảm tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Bên cạnh đó, khái niệm "sân nhà" cũng được thể hiện rõ nét khi đơn vị này tham gia 13 gói thầu tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thành phố Sóc Trăng và trúng thầu tuyệt đối cả 13 gói, đạt tỷ lệ trúng 100%. Tương tự, tại Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Sóc Trăng, doanh nghiệp này cũng thắng cả 7/7 gói thầu từng tham dự với tỷ lệ giá trúng thầu sát giá dự toán.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (ĐLS TP HCM) bình luận: "Tính công bằng và minh bạch trong đấu thầu không chỉ thể hiện ở việc đúng quy trình, mà còn ở việc tạo cơ hội bình đẳng cho mọi nhà thầu. Khi một doanh nghiệp trúng thầu 100% tại một địa bàn trong thời gian dài, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư cần được nâng cao để tránh những nghi ngại về việc 'cài cắm' tiêu chí."

Chuyên gia Đào Giang nhấn mạnh: "Chúng ta cần cổ vũ các doanh nghiệp làm tốt, làm thật. Tuy nhiên, môi trường đấu thầu chỉ thực sự lành mạnh khi tính cạnh tranh được đẩy lên cao nhất. Việc các nhà thầu quen mặt liên tục bắt tay liên danh hoặc thay phiên nhau trúng trượt cần được các cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu tại địa phương thanh tra, kiểm tra thường xuyên."

Kết thúc chuỗi bài viết về Công ty TNHH MTV Cơ khí Xây dựng Đô thị Sóc Trăng, có thể thấy đây là một điển hình của doanh nghiệp nhỏ nhưng có khả năng thích nghi và bám sát thị trường đầu tư công rất tốt. Tuy nhiên, những con số về tỷ lệ tiết kiệm sâu hay tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối vẫn là những câu hỏi cần được các bên liên quan trả lời bằng chất lượng và hiệu quả của các dự án cụ thể.

