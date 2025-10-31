Hà Nội

Xe con đối đầu xe tải rồi lật ngửa trên đường

Clip ghi lại một tình huống tai nạn giao thông giữa một ô tô con và một chiếc xe tải, thu hút sự bàn luận rôm rả của cộng đồng mạng.

Trường Hân t/h

Theo đoạn clip ghi lại, xe tải và xe ô tô con đi ngược chiều nhau. Khi 2 xe đi đến một khúc cua, cách nhau khoảng hơn chục mét, ô tô con bất ngờ phanh gấp, lật ngửa và đâm vào ven đường. Trong khi đó, xe tải vẫn di chuyển tiếp tục.

Ngay sau khi phát hiện vụ tai nạn, những người đi đường đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ xe con gặp nạn.

Tình huống này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dân tình lập tức bàn luận rôm rả xem trong tình huống này, xe nào mắc lỗi và lý do vì sao xe ô tô con lại gặp tai nạn như đoạn clip phản ánh.

Nguồn video: (OFFB)

Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng, trong tình huống va chạm này, cả 2 xe đều có lỗi. Trong đó, đối với xe con đi quá nhanh, khi gặp sự cố bất ngờ ngay góc cua đã không xử lý tình huống kịp thời, dẫn đến tai nạn.

Trong khi đó, các ý kiến cũng đồng tình, xe tải cũng đi nhanh không kém, lại còn lấn làn nên khiến xe con bị hoảng loạn, phanh gấp, đánh lái gấp và đâm vào ven đường.

