Xe hơi 'đâm thủng' vào cửa hàng lẩu, trúng nhiều thực khách

Đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe ô tô mất kiểm soát đâm vào một nhà hàng lẩu khi khách du lịch đang dùng bữa tối.

Video: NĐT

Chiếc xe MG sedan màu đỏ tăng tốc không kiểm soát khi rời khỏi bãi đậu xe ở Chiang Mai, miền bắc Thái Lan, vào ngày 26/9.

Đoạn clip đầy kịch tính ghi lại cho thấy chiếc xe lao qua hàng rào trước khi tông vào một cặp đôi đang ăn tối ngoài trời tại một nhà hàng gần đó.

Cặp đôi may mắn thoát chết khi chiếc xe lao qua ghế và bàn rồi đâm vào một cột kim loại, khiến khách hàng và nhân viên hoảng loạn bỏ chạy.

Những thực khách bị thương đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Chính quyền cho biết tài xế đã bị tạm giữ để thẩm vấn.

Một phát ngôn viên của đồn cảnh sát quận Chang Phueak cho biết: "Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tài xế sẽ bị truy tố nếu họ lái xe bất cẩn".

NĐT