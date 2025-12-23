Hà Nội

Xe bồn và xe con đều 'ngã ngửa' vì va chạm tại ngã tư

Hai phương tiện khi di chuyển qua đoạn đường giao nhau đã không giảm tốc dẫn đến va chạm mạnh, lật nghiêng sai khi lao xuống dưới mương nước.

Trường Hân t/h

Từ camera hiện trường cho thấy một chiếc xe con đang di chuyển qua ngã tư thì bất ngờ bị một chiếc xe bồn lao tới với tốc độ cao đâm trực diện vào ngang hông. Cú đâm cực mạnh khiến chiếc xe con bị dính chặt vào đầu xe bồn và bị đẩy đi một quãng đường dài hàng chục mét trước khi cả hai phương tiện cùng rơi xuống rãnh sâu ven đường. Tình huống diễn ra vào ngày 21/12 ở Bắc Ninh và được camera giám sát ghi lại.

Hiện chưa rõ tình trạng thương vong do vụ va chạm.

Video: Hóng Đường Phố / Facebook

Có thể thấy trong video biển báo xe bồn đang di chuyển trên đường ưu tiên, còn ô tô con chạy trên đường không ưu tiên. Tuy nhiên, biển báo này lại được đặt sau giao lộ.

Nhiều người đã để lại bình luận và phần đa ý kiến đều cho rằng cả hai phương tiện đã di chuyển quá nhanh dẫn đến tình huống đáng tiếc.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn phần lớn xuất phát từ việc thiếu quan sát và không giảm tốc độ khi đi qua các lối mở. Nhiều tài xế thường có thói quen giữ tốc độ cao do đường vắng, dẫn đến việc mất kiểm soát khi có tình huống bất ngờ. Trong trường hợp này, cả hai phương tiện đều không có dấu hiệu nhường đường hay rà phanh khi tiến vào khu vực giao cắt, dẫn đến cú va chạm không thể tránh khỏi.

Trong tình huống trên, nếu xe bồn đang chạy trên đường ưu tiên thì ô tô con phải nhường đường đi qua giao lộ. Nếu là đường đồng cấp thì ô tô con cũng vẫn phải nhường đường cho xe bồn đi tới từ bên phải.

Tuy nhiên, về nguyên tắc an toàn, tất cả các tài xế đều phải giảm tốc và chú ý quan sát, dù đang chạy trên đường ưu tiên hay không ưu tiên.

