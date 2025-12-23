HOT VIDEO
Công ty H.C.M rộng cửa trúng thầu vì đối thủ "bỏ cuộc chơi" vào phút chót
Các đối thủ của Công ty TNHH Tư vấn – Khảo sát – Thiết kế H.C.M bất ngờ “buông xuôi” vào phút chót tại các gói thầu tư vấn xây dựng đầu năm 2025 ở TP HCM.
Cạnh tranh song mã gói thầu 38 tỷ xây dựng Trường Mầm non Rạng Đông 13
Gói thầu thi công xây lắp và thiết bị thuộc dự án xây dựng mới Trường Mầm non Rạng Đông 13 – cơ sở 1, Quận 6, TP HCM đã thu hút hai nhà thầu tham gia.
H.C.M trúng thầu dày đặc, nghi vấn về tính cạnh tranh trong đấu thầu công
Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, doanh nghiệp này liên tục trúng nhiều gói thầu tại các dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn Thành phố.
Nhà thầu trúng dồn dập các gói thầu tiền tỷ tại Cấp nước Thủ Đức
Việc nhà thầu trúng liên tiếp đặt ra yêu cầu về năng lực và chất lượng thi công, nhất là với các gói cần đảm bảo tính minh bạch và đủ năng lực theo quy định.
Nhà thầu 'máu mặt' nhất trong hệ thống mua sắm thiết bị ngành nước
N.T.P là nhà thầu có lịch sử trúng thầu dày đặc trong lĩnh vực cấp nước, đã trúng 134/148 gói thầu, tổng giá trị hơn 363,68 tỷ đồng.
Bệnh viện Đa khoa Long An hủy kết quả đấu thầu mua xe cứu thương
Công ty CP Auto Trường Chinh, đơn vị được công bố trúng thầu, không thực hiện các bước hoàn thiện và ký kết hợp đồng theo quy định.
Công ty Thế Gia liên tiếp trúng hàng loạt gói thầu, có gói tiết kiệm 0 đồng
Các chuyên gia nhận định việc liên tục trúng thầu trong bối cảnh cạnh tranh thấp là dấu hiệu cần giám sát khi số lượng nhà thầu BIM trên thị trường không hề ít.
Thủy điện Sông Ba Hạ được chuyên gia nhìn nhận hoạt động đấu thầu ra sao?
Hoạt động đấu thầu tại Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đang thu hút chú ý khi một số nhà thầu trúng thầu liên tiếp với tỷ lệ tiết kiệm biến động mạnh.
Gói thầu số 01 tại Thủy điện An Khê: Nhà thầu giá thấp nhưng không được chọn
Công ty Hải Âu được phê duyệt trúng thầu với mức giá cao hơn, trong khi nhà thầu Hưng Thịnh với giá thấp hơn 3 tỷ đồng nhưng không trúng thầu.
Quang Điện – Đại Phú vượt 9 đối thủ để trúng gói chiếu sáng số 10 Phú Quốc
Liên danh Quang Điện – Đại Phú vừa được Đặc khu Phú Quốc phê duyệt trúng gói thầu hệ thống chiếu sáng sau khi vượt qua 9 đối thủ.