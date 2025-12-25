Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Người đàn ông treo mình trên biển hiệu khách sạn nghi vấn ngoại tình bị lộ

Một người đàn ông ở Hàng Châu, Trung Quốc đã bị bắt quả tang ngoại tình, đã trèo qua bức tường ngoài khách sạn để trốn thoát, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi.

Trường Hân dịch

Một vụ 'vượt ngục' kỳ lạ từ một khách sạn ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, gần đây đã khiến những người chứng kiến ​​kinh ngạc. Một người đàn ông bị bắt quả tang ngoại tình đã tuyệt vọng trèo lên bức tường ngoài của cửa sổ khách sạn để trốn thoát, chỉ mặc một chiếc quần lót màu đỏ. Anh ta bám vào bảng hiệu của khách sạn, tạo nên một cảnh tượng ly kỳ và nực cười. Đoạn video ngắn, chỉ kéo dài vài chục giây, đã lan truyền chóng mặt trên mạng, gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi, thông tin trên trang LTN.com.

Video: @zhutiao / Weibo

Theo các video trực tuyến, vụ việc xảy ra tại "Khách sạn Boyu", một chuỗi nhà nghỉ ở khu Dingqiao, Hàng Châu. Người đàn ông, dường như bị bắt quả tang ngoại tình trong phòng, đã hoảng loạn và thay vì rời đi bằng lối thoát hiểm thông thường, trèo ra khỏi cửa sổ và leo lên tường ngoài để trốn thoát. Anh ta gần như khỏa thân, chỉ mặc quần đùi, bám chặt vào mép biển quảng cáo bên ngoài khách sạn, chân chỉ chạm nhẹ vào một chỗ bám hẹp, treo lơ lửng ở độ cao khoảng bốn tầng.

Trong lúc xảy ra sự việc, người đàn ông di chuyển chậm rãi và ngang dọc theo bức tường ngoài, mỗi bước đi đều khá nặng nhọc, và chỉ cần một bước sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến ngã. Nhiều người thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ khách sạn để theo dõi, và nhiều người qua đường tụ tập bên dưới để nhìn lên, tạo nên một bầu không khí căng thẳng.

Sau khi video được phát hành, nó đã thu hút rất nhiều bình luận từ cư dân mạng, chẳng hạn như:

- "Ngoài cửa sổ là độ cao lớn, dưới chân bạn là không khí, còn trong tay bạn chỉ có một tấm bảng quảng cáo"

- "Đây không phải là bắt quả tang ai đó gian lận, mà là môn thể thao mạo hiểm ở độ cao lớn".

- "Nếu bạn vô tình trượt tay, chủ đề được bàn tán nhiều nhất sẽ không phải là bắt quả tang ai đó gian lận, mà là một bản tin tai nạn".

Một số cư dân mạng tỏ ra hài hước trước tình huống này, bình luận:

- "Giá phải trả cho việc ngoại tình ngày càng cao, tôi khuyên bạn nên học leo núi trước đã".

- "May mà tôi mặc đồ lót, nếu không thì sống như thế này sẽ rất xấu hổ".

- "Tôi không ngờ mình lại nổi tiếng chỉ sau một đêm vì chuyện này".

#ngoại tình #khách sạn #Hàng Châu #trốn thoát #biển hiệu #bị bắt quả tang

Bài liên quan

Video

CEO và cấp dưới bị bắt gặp ngoại tình khi xem concert

CEO Andy Byron của công ty Astronomer bị cả ngàn người chứng kiến cảnh ôm ấp giám đốc nhân sự Kristin Cabot khi xem concert của Coldplay, dù đã có gia đình.

Tại buổi hòa nhạc Coldplay ở sân vận động Gillette, Massachusetts hôm 16/7, Andy và Kristin trở thành tâm điểm chú ý khi "kiss cam" (camera quay ngẫu nhiên các cặp) lia đến họ và chiếu lên màn hình lớn. CEO Astronomer lúc này đang ôm chặt giám đốc nhân sự từ phía sau, đu đưa theo nhạc. Nhưng ngay khi phát hiện ra camera, cả hai lập tức tỏ ra hoảng hốt bất thường. Kristin lấy tay che mặt, quay người và bỏ đi. Trong khi đó, Andy bối rối, bỏ tay ra và ngồi thụp xuống.

Khi camera lia tới, họ đã mau chóng tránh mặt khoảnh khắc xấu hổ này
Xem chi tiết

Video

Khởi tố kẻ hành hung vỡ xương mắt bạn gái ở quán cà phê

Sau khi bị hành hung, chị N xuất hiện tình trạng đau đầu, nôn mửa ,xuất huyết trong, tụ máu sàng hàm, vỡ xương hốc mắt. Phát hiện bạn trai ngoại tình, chị N. hẹn gặp để nói chuyện thì bị đánh đến bị thương tích 23%

Khởi tố kẻ hành hung vỡ xương mắt bạn gái ở quán cà phê

Ngày 16/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Hoàng (SN 1990, ngụ TP Hà Nội) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trần Minh Hoàng được xác định là người đã hành hung dã man chị K.N (SN 1991), dẫn đến nạn nhân bị thương rất nặng. Theo kết quả giám định từ Trung tâm pháp y TP.HCM sau gần 2 tháng xảy ra vụ việc, thương tích gây ra cho nạn nhân lên tới 23%.

Thông tin trên CAND cho hay chị K.N đã ly hôn và có 1 con gái. Tháng 2/2024, chị N quen với Hoàng khi làm chung công ty với nhau. Từng đổ vỡ chuyện tình cảm, Hoàng khiến chị N xiêu lòng, yêu đương với Hoàng.

Tuy nhiên, đến ngày 23/3/2024, chị K.N phát hiện Hoàng có mối quan hệ với nhiều phụ nữ khác nên đã yêu cầu Hoàng hẹn các bên gặp nhau để làm rõ và kết thúc mối quan hệ với Hoàng. 

Ngày 26/3/2024, chị K.N, Hoàng và một phụ nữ khác có mặt tại một quán cà phê trên đường 9A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Tại đây, Hoàng và chị N. xảy ra to tiếng, cãi vã. Hoàng tỏ thái độ thách thức và nói: "Tôi chỉ quen cô qua đường, tôi lợi dụng cô một thời gian đấy thì sao?".

Bức xúc trước lời lẽ này, chị K.N hất ly nước vào mặt Hoàng. Ngay lập tức, Hoàng lao vào hành hung dã man chị K.N, khiến nạn nhân gục xuống, chảy nhiều máu.

Vụ việc chỉ dừng lại khi nhân viên quán cà phê mời Hoàng ra khỏi quán, nhưng Hoàng vẫn chờ gặp, đe dọa chị K.N. Toàn bộ diễn biến diễn ra đã được camera an ninh trong quán ghi lại được

Xem chi tiết

Video

Cô gái đu ngoài cửa sổ chung cư cao tầng khiến người ở tòa đối diện kinh hãi

Không rõ nguyên nhân, cô gái đã trèo ra khỏi cửa sổ căn hộ để cố gắng trốn thoát một điều gì đó, không quan tâm đến việc đang ở độ cao đáng sợ so với mặt đất.

Trong những ngày gần đây, một đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ chạy trốn qua cửa sổ của một tòa nhà cao vài tầng đã lan truyền trên mạng xã hội, và mặc dù có nhiều giả thuyết về những gì đã xảy ra, nhưng bối cảnh của sự việc hiện vẫn chưa được biết rõ, theo TV Azteca.

Có thể thấy người phụ nữ đang trèo ra khỏi cửa sổ một căn hộ, dường như cao khoảng 10 tầng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới