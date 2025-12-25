Người đàn ông treo mình trên biển hiệu khách sạn nghi vấn ngoại tình bị lộ

Một người đàn ông ở Hàng Châu, Trung Quốc đã bị bắt quả tang ngoại tình, đã trèo qua bức tường ngoài khách sạn để trốn thoát, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi.

Một vụ 'vượt ngục' kỳ lạ từ một khách sạn ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, gần đây đã khiến những người chứng kiến ​​kinh ngạc. Một người đàn ông bị bắt quả tang ngoại tình đã tuyệt vọng trèo lên bức tường ngoài của cửa sổ khách sạn để trốn thoát, chỉ mặc một chiếc quần lót màu đỏ. Anh ta bám vào bảng hiệu của khách sạn, tạo nên một cảnh tượng ly kỳ và nực cười. Đoạn video ngắn, chỉ kéo dài vài chục giây, đã lan truyền chóng mặt trên mạng, gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi, thông tin trên trang LTN.com.

Video: @zhutiao / Weibo

Theo các video trực tuyến, vụ việc xảy ra tại "Khách sạn Boyu", một chuỗi nhà nghỉ ở khu Dingqiao, Hàng Châu. Người đàn ông, dường như bị bắt quả tang ngoại tình trong phòng, đã hoảng loạn và thay vì rời đi bằng lối thoát hiểm thông thường, trèo ra khỏi cửa sổ và leo lên tường ngoài để trốn thoát. Anh ta gần như khỏa thân, chỉ mặc quần đùi, bám chặt vào mép biển quảng cáo bên ngoài khách sạn, chân chỉ chạm nhẹ vào một chỗ bám hẹp, treo lơ lửng ở độ cao khoảng bốn tầng.

Trong lúc xảy ra sự việc, người đàn ông di chuyển chậm rãi và ngang dọc theo bức tường ngoài, mỗi bước đi đều khá nặng nhọc, và chỉ cần một bước sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến ngã. Nhiều người thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ khách sạn để theo dõi, và nhiều người qua đường tụ tập bên dưới để nhìn lên, tạo nên một bầu không khí căng thẳng.

Sau khi video được phát hành, nó đã thu hút rất nhiều bình luận từ cư dân mạng, chẳng hạn như:

- "Ngoài cửa sổ là độ cao lớn, dưới chân bạn là không khí, còn trong tay bạn chỉ có một tấm bảng quảng cáo"

- "Đây không phải là bắt quả tang ai đó gian lận, mà là môn thể thao mạo hiểm ở độ cao lớn".

- "Nếu bạn vô tình trượt tay, chủ đề được bàn tán nhiều nhất sẽ không phải là bắt quả tang ai đó gian lận, mà là một bản tin tai nạn".

Một số cư dân mạng tỏ ra hài hước trước tình huống này, bình luận:

- "Giá phải trả cho việc ngoại tình ngày càng cao, tôi khuyên bạn nên học leo núi trước đã".

- "May mà tôi mặc đồ lót, nếu không thì sống như thế này sẽ rất xấu hổ".

- "Tôi không ngờ mình lại nổi tiếng chỉ sau một đêm vì chuyện này".