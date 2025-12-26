Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Người sáng lập 'Call of Duty' tử vong vì ngồi trong Ferrari đâm vào rào chắn

Theo Cảnh sát giao thông California, một chiếc Ferrari SF90 chở hai người đã lao ra khỏi đường vì lý do chưa rõ, đâm vào rào chắn bê tông và bốc cháy.

Trường Hân dịch

Vince Zampella, nhà phát triển trò chơi điện tử có tầm ảnh hưởng lớn, góp phần định hình một số loạt game bán chạy nhất trong lịch sử game hiện đại, đã qua đời ở tuổi 55 sau một vụ tai nạn xe một mình ở dãy núi San Gabriel phía bắc Los Angeles. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12:45 chiều Chủ nhật trên đường cao tốc Angeles Crest khi chiếc Ferrari 296 GTS đời 2026 do Zampella điều khiển đã lao ra khỏi con đường quanh co, đâm vào rào chắn bê tông và bốc cháy dữ dội, theo báo cáo của nhà chức trách và nhiều hãng tin, trên trang web Yahoo.com.

Nguồn: @VictoriaGo55816 / X

Các sĩ quan Cảnh sát giao thông California (CHP) đến hiện trường đã phát hiện chiếc Ferrari chìm trong biển lửa. Zampella, người đang cầm lái, bị mắc kẹt trong đống đổ nát và được tuyên bố tử vong tại chỗ, CHP cho biết. Một hành khách trên xe đã bị văng ra ngoài khi va chạm và sau đó tử vong tại bệnh viện, theo NBC Los Angeles. Các nhà điều tra vẫn chưa công bố chi tiết về nguyên nhân khiến chiếc xe lao ra khỏi đường, và chưa loại trừ hay xác nhận khả năng do rượu hoặc ma túy gây ra.

Sự ra đi của Zampella đã gây chấn động trong cộng đồng game thủ và cả bên ngoài. Là người đồng sáng lập Infinity Ward năm 2002, ông đã giúp ra mắt Call of Duty, loạt game bắn súng quân sự đã bán được hàng trăm triệu bản trên toàn thế giới và trở thành một trong những sản phẩm giải trí sinh lời nhất mọi thời đại. Sau khi rời Infinity Ward, Zampella và cộng sự Jason West đã thành lập Respawn Entertainment năm 2010, nơi ông tiếp tục dẫn đầu sự đổi mới với các tựa game như Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends và STAR WARS Jedi: Fallen Order.

Respawn, hiện là công ty con của Electronic Arts, đã ca ngợi Zampella là một “nhà sáng tạo có tầm nhìn” với tầm ảnh hưởng vượt xa các tựa game riêng lẻ, định hình cách các trò chơi hiện đại kể chuyện và kết nối người chơi. Trong những năm gần đây, ông cũng giám sát công việc trên loạt game Battlefield, giúp đưa một trong những loạt game bắn súng lâu đời nhất bước vào kỷ nguyên mới.

Những lời tri ân đã liên tục được gửi đến từ các đồng nghiệp, người chơi và các nhân vật trong ngành công nghiệp game để tưởng nhớ một nhà sáng tạo mà những ý tưởng của ông đã định hình nhiều thế hệ người chơi. Geoff Keighley, người dẫn chương trình The Game Awards, gọi Zampella là “một tượng đài của ngành công nghiệp trò chơi điện tử”, trong khi EA mô tả cái chết của ông là “một mất mát không thể tưởng tượng nổi”, nhấn mạnh tầm ảnh hưởng sâu sắc của ông đối với ngành giải trí tương tác.

Danh tính của hành khách cũng thiệt mạng vẫn chưa được công bố khi các nhà chức trách tiếp tục điều tra. Khi những chi tiết mới về vụ tai nạn và nguyên nhân của nó được hé lộ, bạn bè, gia đình và người hâm mộ đang phải đối mặt với sự mất mát đột ngột của một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong ngành game.

#Vince Zampella #Call of Duty #tai nạn xe #game thủ #Infinity Ward #Respawn Entertainment

Bài liên quan

Video

Tai nạn liên hoàn 7 phương tiện trên Quốc lộ 5, hai người thiệt mạng

Cú va chạm mạnh đẩy xe tải lao về phía trước, tạo ra chuỗi va chạm liên hoàn giữa 5 phương tiện khác đang lưu thông phía trước.

Theo thông tin từ UBND Phường Tứ Minh, TP. Hải Phòng vụ tan nạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 22/12 tại Km 46+500, QL5 chiều Hà Nội đi Hải Phòng, theo báo Dân Việt.

Video: TTCP / Facebook
Xem chi tiết

Video

Du khách thoát chết trong gang tấc khi xe mất kiểm soát trôi xuống dốc

Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại bang Himachal Pradesh sau khi một chiếc xe du lịch mất kiểm soát và bắt đầu lăn xuống một con dốc dựng đứng.

Một tai nạn có thể gây chết người đã được ngăn chặn vào thứ Tư gần thị trấn miền núi nổi tiếng Dalhousie ở Himachal Pradesh khi một chiếc xe du lịch chở nhiều hành khách mất kiểm soát và bắt đầu lăn xuống một con dốc dựng đứng, thông tin trên Livemint.com.

Video: Press Trust Of India
Xem chi tiết

Video

Người đi xe máy 'bay' lên không rồi rơi xuống mương vì va chạm với xe hơi

Một người lái xe máy đã bị hất tung lên không trung sau khi chiếc xe máy anh ta điều khiển va chạm với một chiếc xe đa dụng trong một vụ tai nạn trên đường.

Khoảnh khắc kinh hoàng đó đã được camera giám sát (CCTV) tại hiện trường ghi lại trước khi lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội qua một video dài 22 giây.

Video: HotMix News / Facebook
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới