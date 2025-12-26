Người sáng lập 'Call of Duty' tử vong vì ngồi trong Ferrari đâm vào rào chắn

Theo Cảnh sát giao thông California, một chiếc Ferrari SF90 chở hai người đã lao ra khỏi đường vì lý do chưa rõ, đâm vào rào chắn bê tông và bốc cháy.

Vince Zampella, nhà phát triển trò chơi điện tử có tầm ảnh hưởng lớn, góp phần định hình một số loạt game bán chạy nhất trong lịch sử game hiện đại, đã qua đời ở tuổi 55 sau một vụ tai nạn xe một mình ở dãy núi San Gabriel phía bắc Los Angeles. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12:45 chiều Chủ nhật trên đường cao tốc Angeles Crest khi chiếc Ferrari 296 GTS đời 2026 do Zampella điều khiển đã lao ra khỏi con đường quanh co, đâm vào rào chắn bê tông và bốc cháy dữ dội, theo báo cáo của nhà chức trách và nhiều hãng tin, trên trang web Yahoo.com.

Các sĩ quan Cảnh sát giao thông California (CHP) đến hiện trường đã phát hiện chiếc Ferrari chìm trong biển lửa. Zampella, người đang cầm lái, bị mắc kẹt trong đống đổ nát và được tuyên bố tử vong tại chỗ, CHP cho biết. Một hành khách trên xe đã bị văng ra ngoài khi va chạm và sau đó tử vong tại bệnh viện, theo NBC Los Angeles. Các nhà điều tra vẫn chưa công bố chi tiết về nguyên nhân khiến chiếc xe lao ra khỏi đường, và chưa loại trừ hay xác nhận khả năng do rượu hoặc ma túy gây ra.

Sự ra đi của Zampella đã gây chấn động trong cộng đồng game thủ và cả bên ngoài. Là người đồng sáng lập Infinity Ward năm 2002, ông đã giúp ra mắt Call of Duty, loạt game bắn súng quân sự đã bán được hàng trăm triệu bản trên toàn thế giới và trở thành một trong những sản phẩm giải trí sinh lời nhất mọi thời đại. Sau khi rời Infinity Ward, Zampella và cộng sự Jason West đã thành lập Respawn Entertainment năm 2010, nơi ông tiếp tục dẫn đầu sự đổi mới với các tựa game như Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends và STAR WARS Jedi: Fallen Order.

Respawn, hiện là công ty con của Electronic Arts, đã ca ngợi Zampella là một “nhà sáng tạo có tầm nhìn” với tầm ảnh hưởng vượt xa các tựa game riêng lẻ, định hình cách các trò chơi hiện đại kể chuyện và kết nối người chơi. Trong những năm gần đây, ông cũng giám sát công việc trên loạt game Battlefield, giúp đưa một trong những loạt game bắn súng lâu đời nhất bước vào kỷ nguyên mới.

Những lời tri ân đã liên tục được gửi đến từ các đồng nghiệp, người chơi và các nhân vật trong ngành công nghiệp game để tưởng nhớ một nhà sáng tạo mà những ý tưởng của ông đã định hình nhiều thế hệ người chơi. Geoff Keighley, người dẫn chương trình The Game Awards, gọi Zampella là “một tượng đài của ngành công nghiệp trò chơi điện tử”, trong khi EA mô tả cái chết của ông là “một mất mát không thể tưởng tượng nổi”, nhấn mạnh tầm ảnh hưởng sâu sắc của ông đối với ngành giải trí tương tác.

Danh tính của hành khách cũng thiệt mạng vẫn chưa được công bố khi các nhà chức trách tiếp tục điều tra. Khi những chi tiết mới về vụ tai nạn và nguyên nhân của nó được hé lộ, bạn bè, gia đình và người hâm mộ đang phải đối mặt với sự mất mát đột ngột của một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong ngành game.