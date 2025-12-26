Công ty Đức Nguyên trúng 8/9 gói thầu năm 2025 tại Đồng Nai
Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Đức Nguyên nổi lên như một nhà thầu có tần suất trúng thầu đặc biệt cao tại Đồng Nai, đạt tỷ lệ xấp xỉ 88,8%.
Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Đức Nguyên nổi lên như một nhà thầu có tần suất trúng thầu đặc biệt cao tại Đồng Nai, đạt tỷ lệ xấp xỉ 88,8%.
Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Đức Nguyên nổi lên như một nhà thầu có tần suất trúng thầu đặc biệt cao tại Đồng Nai, đạt tỷ lệ xấp xỉ 88,8%.
Gói thầu thu hút tới 18 nhà thầu tham gia, cho thấy mức độ cạnh tranh rất cao trong lĩnh vực thiết bị điện công nghiệp.
Ban QL dự án khu vực Bù Gia Mập phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói “Xây dựng công trình” thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Trường PTDTNT THCS–THPT Bù Gia Mập.
3 nhà thầu còn lại đều bị loại do xếp hạng về giá. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu 3 nhà thầu này cùng bị loại tại các gói thầu do Cấp nước Gia Định tổ chức.
Các đối thủ của Công ty TNHH Tư vấn – Khảo sát – Thiết kế H.C.M bất ngờ “buông xuôi” vào phút chót tại các gói thầu tư vấn xây dựng đầu năm 2025 ở TP HCM.
Gói thầu thi công xây lắp và thiết bị thuộc dự án xây dựng mới Trường Mầm non Rạng Đông 13 – cơ sở 1, Quận 6, TP HCM đã thu hút hai nhà thầu tham gia.
Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, doanh nghiệp này liên tục trúng nhiều gói thầu tại các dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn Thành phố.
Việc nhà thầu trúng liên tiếp đặt ra yêu cầu về năng lực và chất lượng thi công, nhất là với các gói cần đảm bảo tính minh bạch và đủ năng lực theo quy định.
N.T.P là nhà thầu có lịch sử trúng thầu dày đặc trong lĩnh vực cấp nước, đã trúng 134/148 gói thầu, tổng giá trị hơn 363,68 tỷ đồng.
Công ty CP Auto Trường Chinh, đơn vị được công bố trúng thầu, không thực hiện các bước hoàn thiện và ký kết hợp đồng theo quy định.
Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Đức Nguyên nổi lên như một nhà thầu có tần suất trúng thầu đặc biệt cao tại Đồng Nai, đạt tỷ lệ xấp xỉ 88,8%.
Gói thầu thu hút tới 18 nhà thầu tham gia, cho thấy mức độ cạnh tranh rất cao trong lĩnh vực thiết bị điện công nghiệp.
Ban QL dự án khu vực Bù Gia Mập phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói “Xây dựng công trình” thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Trường PTDTNT THCS–THPT Bù Gia Mập.
3 nhà thầu còn lại đều bị loại do xếp hạng về giá. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu 3 nhà thầu này cùng bị loại tại các gói thầu do Cấp nước Gia Định tổ chức.
Các đối thủ của Công ty TNHH Tư vấn – Khảo sát – Thiết kế H.C.M bất ngờ “buông xuôi” vào phút chót tại các gói thầu tư vấn xây dựng đầu năm 2025 ở TP HCM.
Gói thầu thi công xây lắp và thiết bị thuộc dự án xây dựng mới Trường Mầm non Rạng Đông 13 – cơ sở 1, Quận 6, TP HCM đã thu hút hai nhà thầu tham gia.
Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, doanh nghiệp này liên tục trúng nhiều gói thầu tại các dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn Thành phố.
Việc nhà thầu trúng liên tiếp đặt ra yêu cầu về năng lực và chất lượng thi công, nhất là với các gói cần đảm bảo tính minh bạch và đủ năng lực theo quy định.
N.T.P là nhà thầu có lịch sử trúng thầu dày đặc trong lĩnh vực cấp nước, đã trúng 134/148 gói thầu, tổng giá trị hơn 363,68 tỷ đồng.
Công ty CP Auto Trường Chinh, đơn vị được công bố trúng thầu, không thực hiện các bước hoàn thiện và ký kết hợp đồng theo quy định.
Các chuyên gia nhận định việc liên tục trúng thầu trong bối cảnh cạnh tranh thấp là dấu hiệu cần giám sát khi số lượng nhà thầu BIM trên thị trường không hề ít.
Hoạt động đấu thầu tại Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đang thu hút chú ý khi một số nhà thầu trúng thầu liên tiếp với tỷ lệ tiết kiệm biến động mạnh.
Công ty Hải Âu được phê duyệt trúng thầu với mức giá cao hơn, trong khi nhà thầu Hưng Thịnh với giá thấp hơn 3 tỷ đồng nhưng không trúng thầu.
Liên danh Quang Điện – Đại Phú vừa được Đặc khu Phú Quốc phê duyệt trúng gói thầu hệ thống chiếu sáng sau khi vượt qua 9 đối thủ.
Chỉ trong chưa đầy 30 ngày, doanh nghiệp được phê duyệt trúng bốn gói thầu tại TP HCM với tổng giá trị hơn 17 tỷ đồng.
Quatest 3 phê duyệt gói “HH – Thiết bị thử xung” phục vụ phòng thử nghiệm, dự toán hơn 3,09 tỷ đồng, chỉ có Công ty Cổ phần Thiết bị Thắng Lợi nộp hồ sơ.
Theo dữ liệu đấu thầu năm 2025, Công ty Cổ phần Quốc tế Sông Lam trở thành một trong những nhà thầu có tần suất trúng thầu dày đặc nhất.
Petrolimex Sài Gòn phê duyệt cho Công ty Hưng Nam trúng gói thầu cung cấp, lắp đặt đệm va cầu cảng trị giá hơn 2,7 tỷ đồng.
Ban QLDA Tân Bình phê duyệt Công ty Nguyên Phúc trúng gói thầu “Thi công xây dựng” sửa chữa trụ sở UBND Phường 6 với giá hơn 4,38 tỷ đồng.
Đợt cao điểm hướng đến siết chặt an ninh trật tự, xử lý tội phạm nổi cộm và tạo môi trường an toàn trước thềm Đại hội XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội.
Sáng 28/11, sóng vẫn đánh mạnh, các lực lượng chức năng phải túc trực để ứng phó và đảm bảo an toàn cho các hộ dân tại khu vực bờ kè ven biển.