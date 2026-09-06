Xe giường nằm nát đầu sau va chạm với xe đầu kéo ở Hà Tĩnh

Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi đoạn qua xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh), khiến 5 người bị thương, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Trước đó, vào khoảng 3h50 ngày 6/9, xe khách giường nằm mang BKS 38B-012.xx lưu thông trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, theo hướng Bắc – Nam.

Khi đến Km508+000 trên đoạn qua xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang BKS 37H-173.xx kéo rơ-moóc 37RM-031.xx, chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm khiến 5 người trên xe khách bị thương, còn 2 phương tiện bị hỏng nặng, giao thông hướng Bắc - Nam trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi bị ùn tắc.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng, hướng các phương tiện di chuyển xuống nút giao cao tốc với tỉnh lộ 548, đoạn qua xã Đồng Lộc, để ra Quốc lộ 1.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.