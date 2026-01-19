Xe đầu kéo mất lái rồi lật nghiêng khi đâm thẳng vào trạm thu phí

Camera ghi lại khoảnh khắc xe đầu kéo mất lái, tông dải phân cách rồi lao thẳng vào trạm thu phí, khiến tài xế bị thương.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn, chiếc xe đầu kéo di chuyển theo hướng Hà Nội – Lạng Sơn. Khi tới khu vực trạm thu phí, phương tiện bất ngờ tông vào dải phân cách bên trái trước khi lao sang phải, phía trạm thu phí.

Video: OFFB / Facebook

Tài xế bị thương và mắc kẹt trong cabin. Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân xung quanh cùng nhân viên trạm thu phí đã nhanh chóng tiếp cận để hỗ trợ cứu nạn. Tình trạng của tài xế được ghi nhận là có chấn thương nhưng vẫn còn tỉnh táo.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do tài xế mất tập trung và không kiểm soát tốc độ khi lưu thông qua khu vực trạm thu phí.