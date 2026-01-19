Hà Nội

Video

Xe đầu kéo mất lái rồi lật nghiêng khi đâm thẳng vào trạm thu phí

Camera ghi lại khoảnh khắc xe đầu kéo mất lái, tông dải phân cách rồi lao thẳng vào trạm thu phí, khiến tài xế bị thương.

Trường Hân t/h

Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn, chiếc xe đầu kéo di chuyển theo hướng Hà Nội – Lạng Sơn. Khi tới khu vực trạm thu phí, phương tiện bất ngờ tông vào dải phân cách bên trái trước khi lao sang phải, phía trạm thu phí.

Video: OFFB / Facebook

Tài xế bị thương và mắc kẹt trong cabin. Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân xung quanh cùng nhân viên trạm thu phí đã nhanh chóng tiếp cận để hỗ trợ cứu nạn. Tình trạng của tài xế được ghi nhận là có chấn thương nhưng vẫn còn tỉnh táo.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do tài xế mất tập trung và không kiểm soát tốc độ khi lưu thông qua khu vực trạm thu phí.

Video

Người đi xe máy say rượu chạy ngược chiều gây tai nạn với hai xe khác

Một người đàn ông có nồng độ cồn vượt mức cao nhất, chạy mô tô ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình rồi va chạm hai ô tô.

Vào khoảng 21h33 ngày 09/01/2026 tại km210+950 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình ( hướng Hà Nội đi Ninh Bình) xảy ra vụ va chạm giữa xe mô tô biển số 90B2-468.xx do Đỗ Văn H (sinh năm 1992, trú tại phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình) điều khiển với 2 xe ô tô con biển số 90A-136.xx và xe ô tô con biển số 18A-475.xx.

Video: MXH
Video

Tài xế gây tai nạn vì bỏ vô lăng xem điện thoại

Ngày 10/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp phạt tài xế V.D.K về hành vi buông vô lăng xem điện thoại, khiến va chạm xe tải, khiến hành khách hoảng loạn.

Ngày 10/1, theo thông tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế VDK (27 tuổi, quê hương Đồng Tháp) với số tiền 5 triệu đồng và trừ 4 giấy phép lái xe về hành vi "dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển ô tô tham gia giao thông đang di chuyển trên đường", thông tin trên VOV.

Video: MXH
Video

Xe tải không giảm tốc độ khi đi qua giao lộ khiến 5 người thương vong

Xe tải va chạm xe máy chở ba người rồi lao vào nhà ven đường khiến một bé 3 tuổi tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 10h50p ngày 28/12, tại ngã tư chợ Gio An (thuộc thôn Bình Sơn, Xã Cồn Tiên) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Video: Giao Thông An Toàn / Facebook
