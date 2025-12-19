Xe cứu thương đâm vào đuôi xe đầu kéo rồi bốc cháy, 3 người tử vong

TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc khi xe cứu thương tông vào đuôi xe container dừng ở lối vào trạm dừng, chiếc xe bốc cháy dữ dội, làm 3 người tử vong.

Khoảng 0h14p ngày 18/12/2025, tại khu vực sân trạm dừng nghỉ (km 41) cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây ( không phải trên đường cao tốc), hướng Long Thành đi Dầu Giây, thuộc địa phận xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng, thông tin trên báo Công an Nhân dân.

Video: Facebook_ Hóng Đường Phố

Xe cứu thương đâm vào đuôi xe ô tô đầu kéo biển số 38H- 021.42 kéo theo sơ mi rơ móc biển số 38R-018.87 do Nguyễn Văn Khoan (SN 1980, cư trú: Hương Sơn, Hà Tĩnh) điều khiển đang đỗ xe tại dốc lối vào trạm dừng nghỉ.

Sau va chạm xe cứu thương đã bốc cháy, trên xe có 5 người, 3 người bị kẹt trong xe đã bị chết cháy gồm: Bà Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1963, bệnh nhân), ông Võ Văn Nghĩa và tài xế xe cứu thương bệnh viện Chợ Rẫy (chưa rõ thông tin tên tuổi).

Hai người đã xuống xe kịp thời là ông Võ Văn Huấn (SN 1950; cư trú: An Nhơn, Gia Lai) và bà Nguyễn Thị Thanh Hà (SN 1973; nơi cư trú: phường Bình Định, tỉnh Gia Lai, là em ruột bà Lan Anh) được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Theo cơ quan chức năng, nhận định nguyên nhân ban đầu do lái xe ô tô cứu thương điều khiển xe thiếu chú ý quan sát và có dấu hiệu buồn ngủ, chạy nhanh khi đã vào đến khu vực trạm dừng dẫn đến tai nạn giao thông. Cơ quan Công an đang xác minh làm rõ vụ tai nạn.