Video

Mercedes Maybach chạy 'xé gió' quệt vào xe khách đỗ ven đường

Chiếc Maybach chạy tốc độ cao bất ngờ lao sang làn ngược chiều, tông vào sườn xe khách 45 chỗ ở Bãi Cháy lúc rạng sáng 20/11, hiện trường gây ám ảnh.

Trường Hân t/h

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người bàng hoàng.

Trích xuất camera ghi lại giây phút va chạm kinh hoàng. Video: MXH

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip an ninh cho thấy, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h11 ngày ngày 20/11 tại khu vực phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh).

Vào thời điểm trên, camera an ninh ghi lại cảnh chiếc Maybach mang biển kiểm soát 30E-668... đang lưu thông trên tuyến đường với tốc độ cao, bất ngờ lao sang chiều ngược lại và tông trực diện vào xe khách đang dừng đỗ.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc Maybach xoay nhiều vòng rồi văng ra xa, phần thân xe biến dạng, cánh cửa phía sau bung và rơi xuống đường. Xe khách cũng bị hư hỏng nặng, phần đầu bên ghế lái bị bật tung, nhiều bộ phận vỡ và trượt dài trên mặt đường.

Chiếc xe khách 45 chỗ bị hư hỏng phần đầu sau vụ va chạm

Chiếc xe khách 45 chỗ bị hư hỏng phần đầu sau vụ va chạm

Người trong ô tô nằm bất tỉnh phía sau ghế lái sau vụ va chạm kinh hoàng

Người trong ô tô nằm bất tỉnh phía sau ghế lái sau vụ va chạm kinh hoàng

Theo hình ảnh được ghi nhận tại hiện trường cho thấy, vị trí phía sau ghế lái của xe Maybach có một người nằm bất tỉnh và đã được đưa đi cấp cứu.

Công an và lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để xử lý hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ việc nói trên, trao đổi với Vietnamnet, ngày 20/11, lãnh đạo Công an phường Bãi Cháy (Quảng Ninh) xác nhận vụ việc và cho biết, sau khi nhận thông tin, lực lượng Công an phường Bãi Cháy đã có mặt để bảo vệ hiện trường và phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

