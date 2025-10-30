Xe bồn nổ như bom, lửa cháy ngùn ngụt giữa đường ở Hưng Yên

Xe bồn chở gas mắc kẹt vào barie tại khu công nghiệp rồi phát nổ. Tiếng nổ lớn có thể nghe thấy từ rất xa, sau đó ngọn lửa bốc lên dữ dội.

Tối 28/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc xe bồn phát nổ khiến người xem kinh hãi. Đoạn clip trích xuất từ camera hành trình của xe đi phía sau xe bồn cho thấy chiếc xe bồn bị kẹt vào barie giới hạn chiều cao chắn ngang đường.

Chỉ ít giây sau khi chiếc xe gắn camera hành trình đi qua, xe bồn bất ngờ phát nổ, tạo ra âm thanh lớn, lửa bốc cháy lóe lên sáng rực một đoạn đường. Thời điểm xảy ra sự việc, trên đường có nhiều phương tiện đang lưu thông, đa số là ô tô, có người đi xe máy hoảng sợ bỏ xe để chạy.

Khoảng 19 giờ ngày 28/10, chiếc xe bồn chở khí hóa lỏng biển Hà Nội chạy vào tuyến đường thuộc khu công nghiệp Phố Nối A (tỉnh Hưng Yên). Khi Khi tới đầu khu công nghiệp, phần bồn chứa nhiên liệu của xe bị mắc kẹt vào barie giới hạn chiều cao chắn ngang đường.

Clip khoảnh khắc nổ xe bồn xảy ra tối 28/10 tại Hưng Yên.

Chỉ chưa đầy 1 phút mắc kẹt, chiếc xe đã phát nổ, khí hóa lỏng bắn văng xa vài chục mét và bốc cháy dữ dội.

Nhân chứng có mặt tại hiện trường, dừng xe tải cách xe bồn gặp nạn khoảng 10m cho biết, vụ nổ tạo ra hơi nóng khủng khiếp, khiến xe của anh bị vỡ kính phụ, cháy hết bạt. Vụ nổ cũng gây thiệt hại cho một xe tải khác đi phía sau. Theo anh Hoàng, thời điểm xe phát nổ, tài xế mắc kẹt trong cabin.

Tại hiện trường, chiếc xe bồn bị thiêu rụi, 3 xe máy đổ ngổn ngang bên cạnh, mặt đất còn nhiều mảnh giấy, mảnh vỡ văng ra từ vụ nổ, tuyến đường qua hiện trường bị ách tắc hơn 2km.

Hiện chưa có công bố tình trạng của tài xế.