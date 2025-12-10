Xe buýt va chạm với container trên cao tốc khiến 7 người thiệt mạng

7 người đã thiệt mạng và 11 người bị thương sau khi một xe buýt liên tỉnh đâm vào chiếc xe container trên đường cao tốc.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, một xe buýt chở khách đã va chạm với một xe tải trên đường cao tốc Adana-Gaziantep ở tỉnh Osmaniye, khiến bảy người thiệt mạng ngay tại chỗ, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin.

Nguồn: Lider Haber TV / X

Theo báo cáo sơ bộ, tài xế xe container, người sống sót sau vụ tai nạn, đã bị tạm giữ và cảnh sát đã đóng cửa con đường, thông tin cho biết.

Danh tính tài xế xe buýt vẫn chưa được xác định. Vụ va chạm gây hư hại nghiêm trọng cho xe, khiến nhiều hành khách bị mắc kẹt bên trong. Lực lượng cứu hộ đã phải giải cứu họ, theo Armeniatoday.

Mười một người khác bị thương và được đưa đến các bệnh viện ở Osmaniye. Giao thông trên đoạn đường này đã bị hạn chế tạm thời trong khi các nhà điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn.