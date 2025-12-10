Người đàn ông bị bỏng vì nước hấp bánh bao văng ra từ xe bị va chạm

Người đàn ông ngồi ngay cửa nhà vô tình bị cả nồi nước hấp bánh bao văng vào người bị xe bánh va chạm với xe ngược chiều.

Camera an ninh của một gia đình ghi lại vụ việc xảy ra ngay trước cửa sát đường đi. Ngay lúc đó, một người đàn ông điều khiển xe máy chở theo bếp hấp bánh bao chạy qua thì bất ngờ va chạm với một xe đi ngược chiều.

Nguồn: @ducphantan / Facebook

Cú va chạm mạnh khiến cả bếp hấp cùng nồi nước sôi bật tung, văng thẳng vào người đàn ông đang ngồi trước cửa nhà, làm cho người này phải vội vàng cởi áo để tránh bị bỏng nặng.

Hai người điều khiển xe máy bị trượt ngã nằm trên đường, tình trạng sức khỏe hiện chưa rõ. Người đàn ông bị nước nóng hắt trúng may mắn không gặp chấn thương nghiêm trọng, nhưng cú sốc bất ngờ khiến tất cả chứng kiến đều có một phen hết hồn.