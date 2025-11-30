Hà Nội

Video

Tông vào xe con dừng ở làn khẩn cấp, xe tải lật nghiêng ra đường

Vụ va chạm đáng tiếc được phỏng đoán phần lớn do tài xế xe tải mất tập trung trong khi điều khiển xe.

Trường Hân t/h

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 23/11/2025 trên cao tốc Cầu Giẽ - Pháp Vân. Chiếc xe tải va vào một xe con đang dừng đỗ tại làn khẩn cấp. Sau đó mất lái và tiếp tục va vào xe Audi đang lưu thông ở làn giữa rồi lật nghiêng ra đường.

Nguồn: Facebook_Tin nóng giao thông 24h

Sau khi đoạn clip xuất hiện trên MXH, nhiều người dùng đã để lại những bình luận. Phần đông cho rằng tài xế xe tải đã mất tập trung khi điều khiển phương tiện dẫn đến vụ va chạm với xe dừng ở làn khẩn cấp, đến khi xảy ra va chạm, tài xế giật mình đánh lái gấp, dẫn tới tình huống lật xe.

Một số người đặt ra nghi vấn rằng liệu xe dừng ở làn khẩn cấp đã tuân thủ quy định bật đèn và đặt vật cảnh báo nguy hiểm để tránh tai nạn hay chưa vì việc sử dụng làn đường này không đúng quy định có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người khác, đồng thời sẽ bị xử phạt hành chính.

