Xây xưởng sản xuất nhôm kính trái phép, ai chịu trách nhiệm?

Theo luật sư, việc hai nhà xưởng xây trái phép trong khuôn viên Trường Trung cấp nghề Công đoàn Việt Nam là vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự xây dựng.

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh, tại khu đất Trường trung cấp nghề Công đoàn Việt Nam (thuộc Tổng liên đoàn lao động Việt Nam) ở xã Hòa Lạc (TP Hà Nội) không tổ chức giảng dạy và đào tạo nghề. Nhà trường đã tổ chức liên doanh, liên kết với Công ty Cổ phần Phượng Hoàng Glass trong việc thi công chế tác sản phẩm khung nhôm kính.

Theo báo cáo kiểm tra trật tự xây dựng của UBND xã Thạch Hòa (nay là xã Hòa Lạc), tại khu đất trên, từ tháng 9/2024 có xây mới hai nhà xưởng khung sắt, lợp tôn, cao trên 3m. Trong đó một nhà xưởng có kích thước dài 50m, rộng 25m, diện tích 1.250m2 và xưởng còn lại có kích thước dài 46m, rộng 7,3m, diện tích 335,8m. Việc xây dựng hai nhà xưởng và hoạt động chế tác sản phẩm nhôm kính đều không báo cáo, không cung cấp được hồ sơ cấp phép xây dựng và các văn bản liên quan cho chính quyền địa phương.

Các công trình vi phạm cũng không đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy.

Ghi nhận của phóng viên trong ngày 12,13/8/2025, các hoạt động chế tác và sản xuất nhôm kính bên trong khuôn viên Trường trung cấp nghề Công đoàn Việt Nam vẫn diễn ra bình thường. Địa điểm vi phạm này nằm cách trụ sở UBND xã Hòa Lạc khoảng 200m.

Nhằm tìm hiểu khách quan các thông tin liên quan và phương án xử lý dứt điểm trường hợp vi phạm nêu trên, ngày 12,13/8 PV có liên hệ qua điện thoại với ông Đào Xuân Ban - Chủ tịch UBND xã Hòa Lạc nhưng chưa được.

Vi phạm lĩnh vực xây dựng

Dưới góc độ pháp lý của sự việc, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Vũ Anh Tuấn - Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội), cho biết, việc xây dựng hai nhà xưởng trái phép trong khuôn viên Trường Trung cấp nghề Công đoàn Việt Nam và hoạt động chế tác sản phẩm nhôm kính tại đó là vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự xây dựng và có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi, bổ sung 2020), công trình xây mới phải được cấp giấy phép xây dựng (GPXD) bởi cơ quan có thẩm quyền trước khi khởi công. Thi công công trình mà không có GPXD (trừ trường hợp pháp luật quy định miễn) được coi là xây dựng trái phép. Vì vậy, việc xây nhà xưởng trong khuôn viên nhà trường khi chưa được cấp phép là vi phạm pháp luật về xây dựng.

Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp này sẽ căn cứ Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, cụ thể, khoản 7 Điều 16 NĐ 16/2022. Ngoài ra, biện pháp khắc phục hậu quả là buộc phá dỡ toàn bộ công trình vi phạm.

Vi phạm về quy định sử dụng đất

Luật sư Vũ Anh Tuấn cho biết, khuôn viên Trường trung cấp nghề Công đoàn Việt Nam (thuộc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam) là tài sản công, giao cho cơ sở giáo dục, nhưng nhà trường lại không tổ chức giảng dạy mà đi ký kết cho công ty ngoài thuê hoặc liên danh sản xuất kinh doanh là có dấu hiệu lợi dụng tài sản công sai mục đích.

Trong khi đó, tại Điều 10 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 đã nghiêm cấm sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không phù hợp với mục đích sử dụng của tài sản.

“Ở đây, mục đích ban đầu của khuôn viên là phục vụ giáo dục nghề nghiệp, nhưng bị sử dụng để cho thuê sản xuất thương mại, trái quy định. Hành vi trên vi phạm quy định pháp luật về các hành vi bị nghiêm cấm, đồng thời vi phạm nguyên tắc sử dụng tài sản công đúng mục đích”, luật sư Anh Tuấn nhấn mạnh.

Theo ông Tuấn, quy định đất giao cho cơ sở công lập không được tự ý chuyển mục đích hoặc cho thuê khi chưa có phê duyệt. Do vậy, trường hợp này có dấu hiệu vi phạm pháp Luật Đất đai (chuyển đổi mục đích đất, cho thuê đất sai quy định), bị xử phạt hành chính theo Nghị định xử phạt vi phạm đất đai và bị yêu cầu khôi phục hiện trạng.

Ai chịu trách nhiệm?

Về trách nhiệm của các bên, luật sư Anh Tuấn viện dẫn theo Điều 11 Luật Tài sản công 2017, được hướng dẫn bởi Điểu 3, Khoản 1 đến Khoản 3, Khoản 7 Điều 4; Điều 5 Chương 1; Chương II Nghị định 63/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/09/2019 thì tổ chức, đơn vị vi phạm quy định quản lý tài sản công sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất mức độ.

Nếu gây thiệt hại cho Nhà nước thì phải bồi thường. Đồng thời, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đó có trách nhiệm giải trình và phải chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm.

Như vậy, nhà trường và người quản lý đất công phải chịu trách nhiệm trực tiếp, có thể bị kỷ luật, xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu hình sự nếu vi phạm nghiêm trọng. Công ty liên kết cũng có trách nhiệm về hành vi thuê và xây dựng trái phép trên đất công, bị xử phạt xây dựng và buộc trả lại đất thuê.

