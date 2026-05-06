Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Xây nhà trên mộ, kiên trì 20 năm trộm báu vật, cái kết sốc

Với kế hoạch tinh vi, Gia Hồ từng bước dời hàng nghìn tảng đá để vào lăng mộ cổ, chiếm đoạt kho báu lớn nhưng kết cục phải trả giá đắt.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Các ghi chép lịch sử cho thấy, "những kẻ cướp mộ" được thành lập dưới thời Tào Tháo, là những nhóm cướp mộ có tổ chức sớm nhất. Việc cướp mộ không phải là chuyện dễ dàng. Chủ nhân các lăng mộ thời xưa, để ngăn chặn kẻ trộm xâm nhập, đã nghĩ ra vô số cạm bẫy.

Các vị vua chúa trong lịch sử cũng ban hành luật để trừng phạt nghiêm khắc những kẻ cướp mộ. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, khi đối mặt với sự cám dỗ của tiền bạc và quyền lực, một số kẻ cướp mộ liều lĩnh vẫn chấp nhận rủi ro.

Vào thời nhà Nguyên ở Giang Tô, có một tên trộm mộ tên là Gia Hồ, tính cách lập dị và ngoan cố. Tình cờ, người này biết được dưới một ngọn đồi ở Bành Thành (Trung Quốc) có lăng mộ của một gia đình hoàng tộc thời Đông Hán, có thể chứa đựng rất nhiều cổ vật quý giá.

Gia Hồ liền dẫn một vài thuộc hạ đến Bành Thành. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, ông ta tỉ mỉ khám phá từng ngọn đồi trong vùng. Quả nhiên, dưới một trong những ngọn đồi đó, ẩn chứa một di tích lịch sử thầm lặng.

anh-chup-man-hinh-2026-05-04-084823.png
Ảnh: @Sohu.

Sau khi xác định được vị trí lăng mộ, Gia Hồ bắt đầu khai quật. Tuy nhiên, ngay khi lớp đất phủ được nhấc lên, thứ hiện ra trước mắt là một mái mộ làm bằng đá fenspat màu vàng, mỗi viên đá nặng khoảng một tấn, xếp chồng lên nhau thành bốn lớp, tổng cộng khoảng một nghìn viên đá.

Điều này khiến Gia Hồ suy nghĩ rất kỹ. Với nguồn lực hiện có, rõ ràng là không thể di chuyển những tảng đá khổng lồ một cách nhanh chóng chỉ bằng sức mạnh và bất kỳ sự di chuyển quá mức nào cũng dễ thu hút sự chú ý của dân làng bên dưới.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Gia Hồ cuối cùng đã nghĩ ra một kế hoạch khôn ngoan, xây một ngôi nhà rộng rãi trên nóc mộ và tuyên bố với thế giới bên ngoài rằng, ông định sống ẩn dật ở đó.

Vì vậy, Gia Hồ và các đồng bọn đã làm việc ngày đêm, di chuyển từng chút một những tảng đá khổng lồ từ mái mộ xuống nhà. Thời gian trôi như dòng nước, với sự kiên trì và nhẫn nại, Gia Hồ đã dành trọn hai mươi năm để cuối cùng di chuyển tất cả những tảng đá khổng lồ trên mái mộ và thành công tiến vào lăng mộ cổ.

Khi bước vào phòng chôn cất, cảnh tượng trước mắt khiến Gia Hồ không nói nên lời - căn phòng chứa đầy những di vật văn hóa quý giá. Theo chỉ thị của ông ta, băng cướp mộ đã thành công đánh cắp hàng ngàn báu vật thời nhà Hán, bao gồm vàng bạc châu báu, đồ ngọc và đồ gốm.

Từ đó, cuộc đời của Gia Hồ thay đổi hoàn toàn, ông bắt đầu cuộc sống xa hoa, tiêu tiền như nước. Tuy nhiên, vận may này không kéo dài lâu. Trong một vụ mua bán đồ ăn cắp, Gia Hồ bị chính quyền bắt giữ, toàn bộ tài sản bị tịch thu, ông bị kết án tù.

Mời quý độc giả xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: VTV24.
#kẻ cướp mộ #lăng mộ cổ #kho báu #vàng bạc #trộm mộ #chôn cất

Bài liên quan

Kho tri thức

3.000 bộ xương bất ngờ được khai quật, câu chuyện xúc động phía sau

Trong quá trình xây dựng đường cao tốc ở Hồ Bắc (Trung Quốc), 3.000 bộ xương đã được khai quật, các chuyên gia khảo cổ học xúc động rơi nước mắt.

Các nhà khảo cổ học bất ngờ phát hiện 3.000 bộ hài cốt tại một công trường xây dựng đường cao tốc ở Hồ Bắc (Trung Quốc).

Để xác nhận danh tính của những bộ hài cốt này, các chuyên gia khảo cổ đã tham khảo một lượng lớn tài liệu lịch sử, cuối cùng tìm thấy các ghi chép liên quan trong biên niên sử địa phương.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Soi bộ áo giáp siêu tinh xảo trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Một bộ giáp được khai quật từ lăng mộ thời nhà Tần, các chuyên gia vô cùng kinh ngạc sau khi kiểm tra nó dưới kính hiển vi.

Trong lịch sử Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng thường được nhắc đến như một vị vua quyền lực nhưng cũng đầy tàn khốc. Sự cứng rắn của ông không chỉ thể hiện trong việc trị quốc mà còn ở cách đối xử với chính gia tộc. Những câu chuyện về việc trừng phạt người thân khiến hình ảnh của ông in đậm dấu ấn khắc nghiệt trong ký ức lịch sử.

Ảnh: @Sohu.

Ảnh: @Sohu.

Ở một khía cạnh khác, di sản mà Tần Thủy Hoàng để lại vẫn khiến hậu thế kinh ngạc. Tại Lăng mộ Tần Thủy Hoàng, dù công nghệ hiện đại đã phát triển, các nhà khoa học vẫn gặp khó trong việc bảo quản hiện vật do quá trình oxy hóa diễn ra nhanh chóng. Điều này khiến công tác khai quật phải tiến hành hết sức thận trọng trong suốt nhiều năm.

Dẫu vậy, những phát hiện tại đây vẫn vô cùng ấn tượng. Một vũ khí móc câu được tìm thấy không chỉ sắc bén mà còn khắc rõ thông tin về người chế tạo, thời gian sản xuất và người sử dụng, cho thấy hệ thống quản lý chặt chẽ từ thời cổ đại. Bên cạnh đó, bộ áo giáp gồm hàng trăm mảnh nhỏ liên kết bằng sợi chỉ siêu mảnh cũng khiến giới nghiên cứu kinh ngạc bởi độ tinh xảo.

Ảnh: @Sohu.

Ảnh: @Sohu.

Ngày nay, các hiện vật trưng bày trong bảo tàng không chỉ phản ánh trình độ kỹ thuật vượt bậc của người xưa mà còn gợi lên sự khâm phục trước sự kỳ công và tận tâm của những người đã tạo ra chúng.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Ngôi mộ nhỏ của thường dân chứa 18 bảo vật hoàng gia gây chấn động

Một ông lão ở ngôi làng miền núi đã khai quật được ngôi mộ cổ đơn giản, phát hiện ra 18 bảo vật hoàng gia, danh tính của người nằm trong mộ gây sốc.

Pengzhuang, nằm ngoại ô You'anmen thuộc Bắc Kinh (Trung Quốc), là một khu vực nhộn nhịp và thịnh vượng với những tòa nhà cao tầng và giao thông tấp nập. Tuy nhiên, nơi đây cũng có một ngôi làng miền núi yên tĩnh và hẻo lánh với nhịp sống chậm rãi, đơn điệu.

Có một người nông dân lớn tuổi sống lâu năm ở ngôi làng miền núi này tình cờ phát hiện ra vài đống tro trắng trong khi làm việc nhà hàng ngày. Sự hiện diện của tro trắng dưới lòng đất là điều bất thường. Mặc dù người nông dân già không được học hành cao, nhưng ông đã linh cảm rằng có điều gì đó đang ẩn giấu dưới lòng đất, có thể là một ngôi mộ cổ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới