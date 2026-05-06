Xây nhà trên mộ, kiên trì 20 năm trộm báu vật, cái kết sốc

Với kế hoạch tinh vi, Gia Hồ từng bước dời hàng nghìn tảng đá để vào lăng mộ cổ, chiếm đoạt kho báu lớn nhưng kết cục phải trả giá đắt.

Các ghi chép lịch sử cho thấy, "những kẻ cướp mộ" được thành lập dưới thời Tào Tháo, là những nhóm cướp mộ có tổ chức sớm nhất. Việc cướp mộ không phải là chuyện dễ dàng. Chủ nhân các lăng mộ thời xưa, để ngăn chặn kẻ trộm xâm nhập, đã nghĩ ra vô số cạm bẫy.

Các vị vua chúa trong lịch sử cũng ban hành luật để trừng phạt nghiêm khắc những kẻ cướp mộ. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, khi đối mặt với sự cám dỗ của tiền bạc và quyền lực, một số kẻ cướp mộ liều lĩnh vẫn chấp nhận rủi ro.

Vào thời nhà Nguyên ở Giang Tô, có một tên trộm mộ tên là Gia Hồ, tính cách lập dị và ngoan cố. Tình cờ, người này biết được dưới một ngọn đồi ở Bành Thành (Trung Quốc) có lăng mộ của một gia đình hoàng tộc thời Đông Hán, có thể chứa đựng rất nhiều cổ vật quý giá.

Gia Hồ liền dẫn một vài thuộc hạ đến Bành Thành. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, ông ta tỉ mỉ khám phá từng ngọn đồi trong vùng. Quả nhiên, dưới một trong những ngọn đồi đó, ẩn chứa một di tích lịch sử thầm lặng.

Sau khi xác định được vị trí lăng mộ, Gia Hồ bắt đầu khai quật. Tuy nhiên, ngay khi lớp đất phủ được nhấc lên, thứ hiện ra trước mắt là một mái mộ làm bằng đá fenspat màu vàng, mỗi viên đá nặng khoảng một tấn, xếp chồng lên nhau thành bốn lớp, tổng cộng khoảng một nghìn viên đá.

Điều này khiến Gia Hồ suy nghĩ rất kỹ. Với nguồn lực hiện có, rõ ràng là không thể di chuyển những tảng đá khổng lồ một cách nhanh chóng chỉ bằng sức mạnh và bất kỳ sự di chuyển quá mức nào cũng dễ thu hút sự chú ý của dân làng bên dưới.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Gia Hồ cuối cùng đã nghĩ ra một kế hoạch khôn ngoan, xây một ngôi nhà rộng rãi trên nóc mộ và tuyên bố với thế giới bên ngoài rằng, ông định sống ẩn dật ở đó.

Vì vậy, Gia Hồ và các đồng bọn đã làm việc ngày đêm, di chuyển từng chút một những tảng đá khổng lồ từ mái mộ xuống nhà. Thời gian trôi như dòng nước, với sự kiên trì và nhẫn nại, Gia Hồ đã dành trọn hai mươi năm để cuối cùng di chuyển tất cả những tảng đá khổng lồ trên mái mộ và thành công tiến vào lăng mộ cổ.

Khi bước vào phòng chôn cất, cảnh tượng trước mắt khiến Gia Hồ không nói nên lời - căn phòng chứa đầy những di vật văn hóa quý giá. Theo chỉ thị của ông ta, băng cướp mộ đã thành công đánh cắp hàng ngàn báu vật thời nhà Hán, bao gồm vàng bạc châu báu, đồ ngọc và đồ gốm.

Từ đó, cuộc đời của Gia Hồ thay đổi hoàn toàn, ông bắt đầu cuộc sống xa hoa, tiêu tiền như nước. Tuy nhiên, vận may này không kéo dài lâu. Trong một vụ mua bán đồ ăn cắp, Gia Hồ bị chính quyền bắt giữ, toàn bộ tài sản bị tịch thu, ông bị kết án tù.