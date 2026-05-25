Chính thức giải mã bí ẩn hàng hải nhuốm màu kinh dị thế kỷ 19

Hơn một thế kỷ, vụ việc 10 người trên tàu Mary Celeste biến mất không dấu vết đã trở thành một trong những huyền thoại “tàu ma” nổi tiếng nhất lịch sử hàng hải.

Thanh Bình (tổng hợp)

Giữa mùa đông năm 1872, con tàu Mary Celeste được tìm thấy trôi dạt trên Đại Tây Dương với hàng hóa còn nguyên nhưng toàn bộ thủy thủ đoàn biến mất bí ẩn.

Khi thủy thủ đoàn của tàu Dei Gratia tiếp cận tàu Mary Celeste gần quần đảo Azores, họ phát hiện một cảnh tượng khó tin: con tàu gần như nguyên vẹn, hơn 1.700 thùng ethanol vẫn còn trên khoang, đồ đạc cá nhân không hề bị xáo trộn, nhưng toàn bộ 10 người trên tàu đã biến mất không dấu vết. Suốt hơn một thế kỷ, vụ việc trở thành một trong những huyền thoại “tàu ma” nổi tiếng nhất lịch sử hàng hải.

Ảnh minh họa: AI.

Tuy nhiên, nghiên cứu của hai nhà khoa học Jack Rowbotham và Frank Mair từ Đại học Manchester đã đưa ra lời giải thích mang tính khoa học. Hồ sơ cho thấy khi Mary Celeste được tìm thấy, có 9 thùng ethanol đã rỗng hoàn toàn. Các chuyên gia cho rằng lượng cồn bay hơi tích tụ trong khoang kín đã tạo thành hỗn hợp khí cực dễ cháy.

Trong thí nghiệm mô phỏng, khi nhiệt độ tăng, hơi ethanol đạt điểm bốc cháy và chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ gây ra một vụ nổ áp suất lớn. Điều đặc biệt là kiểu cháy này tạo ra quả cầu lửa xanh chỉ xuất hiện trong vài giây nên không để lại dấu vết cháy sém trên thân tàu.

Nhiều khả năng tiếng nổ và luồng lửa bất ngờ đã khiến thuyền trưởng Benjamin Briggs tin rằng con tàu sắp phát nổ. Trong hoảng loạn, toàn bộ thủy thủ đoàn xuống thuyền cứu sinh để tạm lánh nạn. Nhưng chiếc thuyền nhỏ sau đó đã mất tích giữa đại dương, còn Mary Celeste tiếp tục trôi dạt, trở thành một trong những bí ẩn hàng hải nổi tiếng nhất lịch sử thế giới.

Sự thật bất ngờ về bụi mặt trăng

Nghiên cứu cho thấy, bụi mặt trăng ít độc hại hơn ô nhiễm không khí đô thị, điều này góp phần tăng thêm sự an toàn cho chuyến trở lại Mặt trăng của nhân loại.

