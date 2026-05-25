Bí mật của loại nấm từng dành cho quý tộc Trung Hoa, Việt Nam cực nhiều

Mang hương thơm đặc trưng cùng lịch sử hàng nghìn năm trong ẩm thực Đông Á, nấm hương là một “kho báu” của rừng già.

Thanh Bình (tổng hợp)

Nấm hương, tên khoa học Lentinula edodes, là một trong những loại nấm ăn nổi tiếng và được yêu thích nhất thế giới. Người Việt quen gọi là nấm hương hoặc đông cô, còn trong tiếng Nhật nó được biết đến với tên “shiitake”, nghĩa là “loại nấm mọc trên cây shii” – một nhóm cây sồi bản địa ở Nhật Bản. Từ hàng trăm năm trước, người Đông Á đã xem nấm hương không chỉ là thực phẩm mà còn là biểu tượng của sự tinh tế trong nghệ thuật ẩm thực.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều khiến nấm hương đặc biệt nằm ở mùi thơm sâu và ấm rất khó nhầm lẫn. Khi được sấy khô, hương thơm ấy càng đậm hơn, tạo nên vị umami mạnh mẽ – thứ “vị ngon thứ năm” nổi tiếng trong ẩm thực Nhật Bản. Chỉ cần vài tai nấm thả vào nồi canh hay nước dùng, món ăn đã có chiều sâu hương vị rõ rệt. Vì vậy, nấm hương thường xuất hiện trong các món tiềm, lẩu, mì ramen, cơm hấp và vô số món chay.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Ngoài hương vị, hình dáng của nấm hương cũng khá đẹp mắt. Tai nấm màu nâu với bề mặt hơi nứt nhẹ như những đường vân cổ xưa. Khi mọc tự nhiên trên thân gỗ mục trong rừng ẩm, chúng tạo cảm giác như những chiếc ô nhỏ xếp tầng trên thân cây. Ngày nay, phần lớn nấm hương được nuôi trồng trên gỗ hoặc mùn cưa ép, nhưng nhiều người sành ăn vẫn cho rằng loại mọc trên thân gỗ tự nhiên có hương thơm đậm hơn.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Ở Đông Á thời phong kiến, nấm hương từng là nguyên liệu quý giá dành cho giới quý tộc và các bữa tiệc trang trọng. Tại Trung Quốc cổ đại, nó còn được gọi bằng những cái tên mỹ miều như “nữ hoàng của các loài nấm”. Người Nhật thời Edo phát triển kỹ thuật trồng nấm trên thân cây từ rất sớm, biến shiitake thành một phần quan trọng của văn hóa ẩm thực truyền thống.

Nấm hương cũng nổi tiếng vì giá trị dinh dưỡng. Nó chứa nhiều vitamin nhóm B, đồng, selen và các hợp chất beta-glucan được nghiên cứu trong lĩnh vực miễn dịch học. Dù không phải “thần dược” như nhiều quảng cáo phóng đại, nấm hương vẫn là loại thực phẩm lành mạnh, ít calo nhưng giàu hương vị.

Có lẽ điều thú vị nhất ở nấm hương là cách nó kết nối con người với mùi hương của rừng. Trong một tô mì nóng hay nồi súp mùa lạnh, mùi thơm ấy luôn tạo cảm giác trầm lắng, sâu và rất Á Đông — như mang cả hơi ẩm của khu rừng cổ vào gian bếp hiện đại.

#Lịch sử và văn hóa nấm hương #Hương vị và đặc điểm của nấm hương #Vai trò trong ẩm thực Đông Á #Giá trị dinh dưỡng của nấm hương #Nguồn gốc và phương pháp trồng nấm

Kho tri thức

Sinh vật cổ xưa kỳ dị là ân nhân cứu mạng hàng triệu người trên thế giới

Trước cả thời khủng long xuất hiện, những sinh vật mang giáp như xe tăng mini này đã bò dưới đáy biển nguyên thủy của Trái Đất.

Merostomata — thường được biết đến qua các loài sam biển hay cua móng ngựa — là một trong những nhóm động vật cổ đại kỳ lạ nhất còn tồn tại đến ngày nay. Dù có tên gọi chứa chữ “cua”, sam biển thực ra không phải cua mà có họ hàng gần với nhện và bọ cạp hơn là các loài giáp xác quen thuộc.

Kho tri thức

Sinh vật kỳ ảo nhất đại dương, gần như không biến đổi sau hàng trăm triệu năm

Ẩn mình dưới đáy biển như những bông hoa ngoài hành tinh, hải quỳ ống khiến nhiều thợ lặn lần đầu nhìn thấy phải sửng sốt.

Hải quỳ ống (Cerianthus membranaceus) là một trong những sinh vật kỳ lạ nhất dưới đáy biển Địa Trung Hải. Thoạt nhìn, nó giống một bông hoa phát sáng hoặc sinh vật ngoài hành tinh hơn là động vật biển. Những xúc tu dài mềm mại xòe tròn quanh miệng tạo nên vẻ đẹp mê hoặc, đặc biệt khi dòng nước nhẹ làm chúng chuyển động như những dải lụa sống.

Kho tri thức

Sinh vật đang thống trị Trái Đất thật ra không phải con người mà là loài này

Dù vô hình trước mắt thường, vi khuẩn lại tạo nên một thế giới đông đúc và quyền lực hơn con người tưởng tượng rất nhiều.

Vi khuẩn là những sinh vật sống nhỏ bé đến mức hàng triệu cá thể có thể nằm gọn trên đầu kim, nhưng chúng lại hiện diện gần như ở mọi nơi trên Trái Đất. Từ đáy đại dương sâu thẳm, miệng núi lửa nóng bỏng, lớp băng Nam Cực cho đến chính cơ thể con người, vi khuẩn đã tồn tại và phát triển suốt hàng tỷ năm trước cả khi khủng long xuất hiện.

Sự thật bất ngờ về bụi mặt trăng

Nghiên cứu cho thấy, bụi mặt trăng ít độc hại hơn ô nhiễm không khí đô thị, điều này góp phần tăng thêm sự an toàn cho chuyến trở lại Mặt trăng của nhân loại.

