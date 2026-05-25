Bí mật của loại nấm từng dành cho quý tộc Trung Hoa, Việt Nam cực nhiều

Nấm hương, tên khoa học Lentinula edodes, là một trong những loại nấm ăn nổi tiếng và được yêu thích nhất thế giới. Người Việt quen gọi là nấm hương hoặc đông cô, còn trong tiếng Nhật nó được biết đến với tên “shiitake”, nghĩa là “loại nấm mọc trên cây shii” – một nhóm cây sồi bản địa ở Nhật Bản. Từ hàng trăm năm trước, người Đông Á đã xem nấm hương không chỉ là thực phẩm mà còn là biểu tượng của sự tinh tế trong nghệ thuật ẩm thực.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều khiến nấm hương đặc biệt nằm ở mùi thơm sâu và ấm rất khó nhầm lẫn. Khi được sấy khô, hương thơm ấy càng đậm hơn, tạo nên vị umami mạnh mẽ – thứ “vị ngon thứ năm” nổi tiếng trong ẩm thực Nhật Bản. Chỉ cần vài tai nấm thả vào nồi canh hay nước dùng, món ăn đã có chiều sâu hương vị rõ rệt. Vì vậy, nấm hương thường xuất hiện trong các món tiềm, lẩu, mì ramen, cơm hấp và vô số món chay.

Ngoài hương vị, hình dáng của nấm hương cũng khá đẹp mắt. Tai nấm màu nâu với bề mặt hơi nứt nhẹ như những đường vân cổ xưa. Khi mọc tự nhiên trên thân gỗ mục trong rừng ẩm, chúng tạo cảm giác như những chiếc ô nhỏ xếp tầng trên thân cây. Ngày nay, phần lớn nấm hương được nuôi trồng trên gỗ hoặc mùn cưa ép, nhưng nhiều người sành ăn vẫn cho rằng loại mọc trên thân gỗ tự nhiên có hương thơm đậm hơn.

Ở Đông Á thời phong kiến, nấm hương từng là nguyên liệu quý giá dành cho giới quý tộc và các bữa tiệc trang trọng. Tại Trung Quốc cổ đại, nó còn được gọi bằng những cái tên mỹ miều như “nữ hoàng của các loài nấm”. Người Nhật thời Edo phát triển kỹ thuật trồng nấm trên thân cây từ rất sớm, biến shiitake thành một phần quan trọng của văn hóa ẩm thực truyền thống.

Nấm hương cũng nổi tiếng vì giá trị dinh dưỡng. Nó chứa nhiều vitamin nhóm B, đồng, selen và các hợp chất beta-glucan được nghiên cứu trong lĩnh vực miễn dịch học. Dù không phải “thần dược” như nhiều quảng cáo phóng đại, nấm hương vẫn là loại thực phẩm lành mạnh, ít calo nhưng giàu hương vị.

Có lẽ điều thú vị nhất ở nấm hương là cách nó kết nối con người với mùi hương của rừng. Trong một tô mì nóng hay nồi súp mùa lạnh, mùi thơm ấy luôn tạo cảm giác trầm lắng, sâu và rất Á Đông — như mang cả hơi ẩm của khu rừng cổ vào gian bếp hiện đại.