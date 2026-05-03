3.000 bộ xương bất ngờ được khai quật, câu chuyện xúc động phía sau

Trong quá trình xây dựng đường cao tốc ở Hồ Bắc (Trung Quốc), 3.000 bộ xương đã được khai quật, các chuyên gia khảo cổ học xúc động rơi nước mắt.

Các nhà khảo cổ học bất ngờ phát hiện 3.000 bộ hài cốt tại một công trường xây dựng đường cao tốc ở Hồ Bắc (Trung Quốc).

Để xác nhận danh tính của những bộ hài cốt này, các chuyên gia khảo cổ đã tham khảo một lượng lớn tài liệu lịch sử, cuối cùng tìm thấy các ghi chép liên quan trong biên niên sử địa phương.

Hóa ra, vào năm 1940, trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc kháng chiến chống Nhật, Sư đoàn Dự bị số 4 thuộc Quân đoàn 75 của Quốc dân đảng đã lập một bệnh viện dã chiến tại đây để điều trị thương binh.

Các ghi chép lịch sử đề cập rằng vào năm 1938, Fu Zhengmo, khi đó là chỉ huy Sư đoàn Dự bị số 4 thuộc Quân đoàn 75 của Quốc dân đảng, đã dẫn quân tham gia các trận đánh ác liệt chống lại quân Nhật.

Khi chiến tranh ác liệt, Fu Zhengmo đã dẫn quân đến khu vực làng Nam Biên, xã Hoàng Hoa, tỉnh Hồ Bắc. Do thương vong nặng nề, quân đội cần được điều trị y tế khẩn cấp, vì vậy một bệnh viện dã chiến đã được lập tại đây.

Ngay sau đó, các binh sĩ bị thương từ các đơn vị Quốc dân đảng khác cũng được đưa đến đây để điều trị. Nhiều binh sĩ bị thương nặng không qua khỏi và được chôn cất ở vùng đất gần đó. Ban đầu, các binh sĩ tử trận được chôn cất trong các ngôi mộ riêng lẻ, nhưng khi số thương vong tăng lên mất kiểm soát, cuối cùng họ được chôn cất cùng nhau trong một hố lớn.

Sau khi bối cảnh lịch sử của những hài cốt này được xác nhận, vô số người dân đã đến viếng thăm, bày tỏ lòng kính trọng, tưởng nhớ những người đã hy sinh.