Các đợt nắng nóng kỷ lục trong lịch sử thế giới

Trong những năm qua, nắng nóng cực đoan đã phá vỡ kỷ lục ở nhiều nước trên thế giới và cướp đi sinh mạng của hàng trăm cho tới hàng ngàn người.

Theo báo cáo công bố ngày 7/8/2025 của WMO - tổ chức chuyên môn của Liên Hợp Quốc về khí tượng, nhiệt độ cực đoan và nắng nóng tại nhiều nơi trên thế giới là nguyên nhân khiến khoảng 489.000 người tử vong hàng năm trong giai đoạn từ năm 2000 - 2019. Trong số này, 36% số vụ tử vong xảy ra ở châu Âu và 45% là ở châu Á.

WMO cho hay do nền nhiệt Trái đất tiếp tục tăng nên tháng 7/2025 là tháng 7 nóng thứ ba từng được ghi nhận trong lịch sử, tiếp sau các mùa Hè năm 2023 và 2024.

Trong lịch sử thế giới, nhiều đợt nắng nóng kỷ lục được ghi nhận ở nhiều quốc gia khiến nhiều người tử vong. Trong đó, vào năm 2023, hơn 2.300 người Mỹ đã chết vì nhiệt độ cao trong những đợt nắng nóng gay gắt.

Tháng 5/2018, nắng nóng khắc nghiệt với nền nhiệt lên tới hơn 40 độ C liên tục trong nhiều ngày tại Karachi - thành phố lớn nhất Pakistan khiến 180 người thiệt mạng.

Vào tháng 7/2017, nắng nóng xảy ra tại Bulgaria đã khiến 5 người tại thủ đô Sofia thiệt mạng. Không chỉ Sofia, tình trạng nắng nóng diễn ra phổ biến trên khắp đất nước Bulgaria với nhiệt độ ngoài trời ban ngày tại nhiều nơi vượt quá 40 độ C. Trong số này, nhiệt độ ở thành phố Ruse có lúc đạt mức kỷ lục 44 độ C. Nắng nóng cũng khiến hàng trăm người dân Bulgaria gặp các vấn đề về sức khỏe phải cần tới sự trợ giúp y tế do sốc nhiệt.

Trong tháng 4/2017, tình trạng nắng nóng liên tiếp trong nhiều ngày khiến ít nhất 37 người tại bang Telangana (Ấn Độ) tử vong. Nắng nóng cũng ghi nhận tại rất nhiều nơi ở một số bang khác bao gồm Punjab, Haryana, Chandigarh... Nhiệt độ ngoài trời tại một số khu vực được ghi nhận lên đến 45 độ C. Đặc biệt, nhiệt độ cao nhất trong ngày 19/4 tại Chandrapur, bang Maharashtra lên đến 46,2 độ C. Thủ đô New Delhi cũng ghi nhận mức nhiệt kỷ lục là 44 độ C.

Trước đó, trong tháng 6/2016, các đợt nắng nóng kéo dài ở Ấn Độ đã khiến hơn 2.300 người thiệt mạng. Nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng là người dân lao động nghèo, những người vô gia cư.

Mùa Hè năm 2013, nhiều nước ở châu Âu bao gồm Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Italy, Tây Ban Nha... trải qua các đợt nắng nóng khắc nghiệt với nhiệt độ có lúc lên tới hơn 40 độ C. Theo ước tính, đợt nắng nóng này đã khiến hơn 70.000 người ở châu Âu thiệt mạng.

Vào tháng 7/2010, Nga đối mặt đợt nắng nóng kỷ lục khi nhiệt độ vượt quá 40 độ C. Trong đó, Yashkul và Belogorsk ghi nhận mức nhiệt lên tới 44 độ C. Thời tiết nắng nóng khiến khoảng 2.000 người ở Nga thiệt mạng cũng như gây ra hơn 50 vụ cháy làm thiệt hại hơn 86.000 ha rừng.

Năm 2007, châu Á ghi nhận đợt nắng nóng kéo dài từ tháng 5 - 9 với nền nhiệt trung bình lên tới 40 độ C. Các nước Ấn Độ, Pakistan, Nepal, Nhật Bản và Trung Quốc chịu ảnh hưởng lớn nhất trong đợt nắng nóng này. Riêng tại Nhật Bản, ít nhất 900 người tử vong do sốc nhiệt.

Vào mùa Hè năm 1988, khu vực miền Tây nước Mỹ ghi nhận mức nhiệt độ tăng cao kỷ lục. Hậu quả là khoảng 17.000 người thiệt mạng do thời tiết cực đoan. Đợt nắng nóng khắc nghiệt còn dẫn tới các vụ cháy rừng nghiêm trọng.