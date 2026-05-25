Các đợt nắng nóng kỷ lục trong lịch sử thế giới

Trong những năm qua, nắng nóng cực đoan đã phá vỡ kỷ lục ở nhiều nước trên thế giới và cướp đi sinh mạng của hàng trăm cho tới hàng ngàn người.

Tâm Anh (TH)

Theo báo cáo công bố ngày 7/8/2025 của WMO - tổ chức chuyên môn của Liên Hợp Quốc về khí tượng, nhiệt độ cực đoan và nắng nóng tại nhiều nơi trên thế giới là nguyên nhân khiến khoảng 489.000 người tử vong hàng năm trong giai đoạn từ năm 2000 - 2019. Trong số này, 36% số vụ tử vong xảy ra ở châu Âu và 45% là ở châu Á.

WMO cho hay do nền nhiệt Trái đất tiếp tục tăng nên tháng 7/2025 là tháng 7 nóng thứ ba từng được ghi nhận trong lịch sử, tiếp sau các mùa Hè năm 2023 và 2024.

Trong lịch sử thế giới, nhiều đợt nắng nóng kỷ lục được ghi nhận ở nhiều quốc gia khiến nhiều người tử vong. Trong đó, vào năm 2023, hơn 2.300 người Mỹ đã chết vì nhiệt độ cao trong những đợt nắng nóng gay gắt.

Tháng 5/2018, nắng nóng khắc nghiệt với nền nhiệt lên tới hơn 40 độ C liên tục trong nhiều ngày tại Karachi - thành phố lớn nhất Pakistan khiến 180 người thiệt mạng.

Vào tháng 7/2017, nắng nóng xảy ra tại Bulgaria đã khiến 5 người tại thủ đô Sofia thiệt mạng. Không chỉ Sofia, tình trạng nắng nóng diễn ra phổ biến trên khắp đất nước Bulgaria với nhiệt độ ngoài trời ban ngày tại nhiều nơi vượt quá 40 độ C. Trong số này, nhiệt độ ở thành phố Ruse có lúc đạt mức kỷ lục 44 độ C. Nắng nóng cũng khiến hàng trăm người dân Bulgaria gặp các vấn đề về sức khỏe phải cần tới sự trợ giúp y tế do sốc nhiệt.

Trong tháng 4/2017, tình trạng nắng nóng liên tiếp trong nhiều ngày khiến ít nhất 37 người tại bang Telangana (Ấn Độ) tử vong. Nắng nóng cũng ghi nhận tại rất nhiều nơi ở một số bang khác bao gồm Punjab, Haryana, Chandigarh... Nhiệt độ ngoài trời tại một số khu vực được ghi nhận lên đến 45 độ C. Đặc biệt, nhiệt độ cao nhất trong ngày 19/4 tại Chandrapur, bang Maharashtra lên đến 46,2 độ C. Thủ đô New Delhi cũng ghi nhận mức nhiệt kỷ lục là 44 độ C.

Trước đó, trong tháng 6/2016, các đợt nắng nóng kéo dài ở Ấn Độ đã khiến hơn 2.300 người thiệt mạng. Nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng là người dân lao động nghèo, những người vô gia cư.

Nhiều đợt nắng nóng khắc nghiệt từng xảy ra ở các nước trên thế giới. Ảnh: SimpleImages/Getty Images.

Mùa Hè năm 2013, nhiều nước ở châu Âu bao gồm Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Italy, Tây Ban Nha... trải qua các đợt nắng nóng khắc nghiệt với nhiệt độ có lúc lên tới hơn 40 độ C. Theo ước tính, đợt nắng nóng này đã khiến hơn 70.000 người ở châu Âu thiệt mạng.

Vào tháng 7/2010, Nga đối mặt đợt nắng nóng kỷ lục khi nhiệt độ vượt quá 40 độ C. Trong đó, Yashkul và Belogorsk ghi nhận mức nhiệt lên tới 44 độ C. Thời tiết nắng nóng khiến khoảng 2.000 người ở Nga thiệt mạng cũng như gây ra hơn 50 vụ cháy làm thiệt hại hơn 86.000 ha rừng.

Năm 2007, châu Á ghi nhận đợt nắng nóng kéo dài từ tháng 5 - 9 với nền nhiệt trung bình lên tới 40 độ C. Các nước Ấn Độ, Pakistan, Nepal, Nhật Bản và Trung Quốc chịu ảnh hưởng lớn nhất trong đợt nắng nóng này. Riêng tại Nhật Bản, ít nhất 900 người tử vong do sốc nhiệt.

Vào mùa Hè năm 1988, khu vực miền Tây nước Mỹ ghi nhận mức nhiệt độ tăng cao kỷ lục. Hậu quả là khoảng 17.000 người thiệt mạng do thời tiết cực đoan. Đợt nắng nóng khắc nghiệt còn dẫn tới các vụ cháy rừng nghiêm trọng.

#nắng nóng #thời tiết nắng nóng #đợt nắng nóng

Nắng nóng diện rộng đến sớm bất thường, chuyên gia cảnh báo loạt nguy cơ

Nắng nóng gay gắt trên diện rộng, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt, cháy nổ và cháy rừng trên diện rộng.

Nắng nóng gay gắt xuất hiện sớm ngay từ đầu tháng 4 và nhanh chóng mở rộng ra Bắc Bộ, trái với quy luật thời tiết nhiều năm. Các chuyên gia cảnh báo đây không phải là đợt nắng nóng thông thường, khi nhiệt độ nhiều nơi vượt 40°C, kéo theo nguy cơ sốc nhiệt, quá tải điện và cháy nổ gia tăng.

Một vụ cháy rừng tại Tuyên Quang năm 2025. Ảnh: Chính phủ.
Chuyên gia dự báo, năm 2026 nắng nóng cực đoan, giông lốc mưa đá tăng

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, năm 2026 thời tiết, thiên tai có tính cực đoan, khó lường hơn.

Đêm 29 rạng sáng 30/3, nhiều khu vực tại Hà Nội có mưa xối xả, kéo dài kèm mưa đá cường độ mạnh. Theo dự báo, miền Bắc và một số khu vực trên cả nước chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng gay gắt. Theo thống kê trung bình nhiều năm, nắng nóng diện rộng tại khu vực trên thường bắt đầu từ khoảng tuần thứ hai của tháng 4. Như vậy, đợt nắng nóng năm nay đến sớm 10-15 ngày so với quy luật thông thường.

Ảnh minh họa.
Công nghệ đỉnh cao xua tan nắng nóng của người xưa

Khi điều hòa nhiệt độ còn chưa xuất hiện, con người ở khắp các nền văn minh đã phải sáng tạo vô vàn cách để đối phó với cái nóng gay gắt của mùa hè.

Những phương pháp ấy không chỉ phản ánh trí tuệ và khả năng thích ứng của con người, mà còn mang đậm dấu ấn văn hóa, địa lý và thời đại.

Ở Ai Cập cổ đại, nơi mặt trời thiêu đốt sa mạc và nhiệt độ ban ngày có thể lên tới hơn 40 độ C, người dân đã phát triển những kỹ thuật xây dựng nhà ở vô cùng thông minh. Các ngôi nhà thường được làm bằng gạch bùn dày, có khả năng cách nhiệt rất tốt. Ban ngày, lớp tường dày hấp thu nhiệt nhưng truyền rất chậm vào bên trong, giúp không gian sống luôn mát mẻ. Vào ban đêm, gạch lại giữ nhiệt trong thời gian dài, giữ cho ngôi nhà không quá lạnh.

Sự thật bất ngờ về bụi mặt trăng

Sự thật bất ngờ về bụi mặt trăng

Nghiên cứu cho thấy, bụi mặt trăng ít độc hại hơn ô nhiễm không khí đô thị, điều này góp phần tăng thêm sự an toàn cho chuyến trở lại Mặt trăng của nhân loại.

