Giới khoa học có bằng chứng mới về nguồn gốc sự sống trên Trái đất

Các nhà khoa học thông báo đã tìm thêm được bằng chứng cho thấy từ trường có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành sự sống.

Tâm Anh (TH)

Trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science Advances, các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Weizmann và Đại học Hebrew cho biết, có thể đã tiến gần tới lời giải cho một trong những bí ẩn lớn nhất của khoa học hiện đại là vì sao sự sống trên Trái đất chỉ "lựa chọn" một dạng phân tử đối xứng nhất định thay vì sử dụng đồng thời cả hai dạng "ảnh gương" giống nhau về mặt hóa học.

Theo nhóm nghiên cứu, các phân tử "đối quang" (chiral molecules) có thể tương tác khác nhau với electron và từ trường, qua đó tạo ra sự thiên lệch tự nhiên trong quá trình hình thành sự sống sơ khai.

Các phân tử đối quang tồn tại dưới 2 dạng phản chiếu giống như bàn tay trái và tay phải. Mặc dù có cấu trúc gần như giống hệt nhau, nhưng sinh vật sống trên Trái đất lại chỉ sử dụng một dạng nhất định. Các nhà khoa học lý giải protein trong cơ thể sinh vật sử dụng dạng "tay trái", trong khi đường, ADN và ARN sử dụng dạng "tay phải".

Bí ẩn này đã khiến giới khoa học "trăn trở" đi tìm lời giải chính xác trong hơn 150 năm qua bởi vì theo các quy luật vật lý và hóa học truyền thống, 2 dạng phản chiếu phải có năng lượng và tính chất giống nhau.

GS Ron Naaman và các cộng sự tìm thêm được bằng chứng về vai trò của từ trường trong quá trình hình thành sự sống. Ảnh: weizmann-usa.org.

Trong nghiên cứu mới công bố, GS Ron Naaman và các đồng nghiệp đã phát hiện electron khi di chuyển qua 2 dạng phân tử đối xứng sẽ cảm nhận cường độ từ trường khác nhau. Trong một số vật liệu đối quang như vàng chiral, chênh lệch này có thể lên tới khoảng 30%.

Theo nhóm nghiên cứu, electron hoạt động như những nam châm siêu nhỏ có hướng từ tính riêng. Khi đi qua các phân tử đối quang, electron chuyển động theo quỹ đạo xoắn ốc. Điều này khiến chúng chịu tác động từ trường khác nhau tùy từng dạng phân tử, qua đó tạo ra sự khác biệt về khả năng truyền electron giữa 2 dạng "ảnh gương". Việc này làm thay đổi hành vi hóa học và vật lý của chúng.

Nhóm nghiên cứu tin rằng, khám phá mới hỗ trợ giả thuyết sự sống đầu tiên trên Trái đất có thể hình thành trên các bề mặt khoáng chất từ tính ở đáy các hồ cổ đại giàu magnetite - loại khoáng vật có từ tính mạnh. Trong môi trường như vậy, chỉ một dạng phân tử đối quang có lợi thế tương tác với bề mặt từ tính, tích tụ và kết tinh thành cấu trúc ổn định, dần trở thành dạng chiếm ưu thế trong tự nhiên.

Các nhà khoa học cho biết cơ chế này có thể giải thích vì sao ARN nguyên thủy trên Trái đất chỉ phát triển theo dạng "tay phải", kéo theo protein sinh học phát triển theo dạng "tay trái".

Thêm nữa, nghiên cứu của các chuyên gia cũng cho thấy nhiệt độ lý tưởng để các phân tử đối quang lựa chọn electron theo hướng từ tính riêng phù hợp nằm trong mức nhiệt độ khoảng 60 - 80 độ C, tương đồng với nhiệt độ ước tính tại đáy các hồ cổ đại được cho là nơi sự sống đầu tiên xuất hiện.

Ngoài ra, các chuyên gia nhận định phát hiện mới có thể mở ra ứng dụng công nghiệp quan trọng trong sản xuất thuốc, phân bón và thuốc trừ sâu. Các bề mặt từ tính có thể giúp giới khoa học chọn lọc chính xác dạng phân tử mong muốn trong quá trình kết tinh, qua đó giảm nguy cơ tạo ra các hợp chất kém hiệu quả hoặc độc hại cho môi trường và sức khỏe con người.

Băng trên sao Hỏa có thể chứa chìa khóa cho sự sống

Liệu băng trên sao Hỏa có chứa chìa khóa cho sự sống? Các nhà khoa học phát hiện ra các axit amin trong băng có thể tồn tại đến 50 triệu năm.

Tàu đổ bộ Phoenix của NASA đã thực hiện một khám phá đột phá vào năm 2008: đó là việc tìm thấy băng nước bên dưới bề mặt sao Hỏa. Các sứ mệnh tiếp theo đã xác nhận sự tồn tại của các lớp băng khổng lồ bên dưới sao Hỏa, đủ để bao phủ toàn bộ bề mặt sao Hỏa với độ sâu 1,5m.

Giờ đây, một nghiên cứu mới do Alexander Pavlov, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Vũ trụ Goddard của NASA dẫn đầu, chỉ ra rằng băng nước bên dưới bề mặt sao Hỏa có thể hoạt động như một hệ thống làm lạnh tự nhiên, bảo quản vi sinh vật hoặc axit amin trong tối đa 50 triệu năm và đã bảo vệ chúng khỏi bức xạ vũ trụ. Được công bố trên tạp chí Astrobiology, nghiên cứu này cung cấp những manh mối quan trọng cho việc tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa trong tương lai.

Sinh vật đang thống trị Trái Đất thật ra không phải con người mà là loài này

Dù vô hình trước mắt thường, vi khuẩn lại tạo nên một thế giới đông đúc và quyền lực hơn con người tưởng tượng rất nhiều.

Vi khuẩn là những sinh vật sống nhỏ bé đến mức hàng triệu cá thể có thể nằm gọn trên đầu kim, nhưng chúng lại hiện diện gần như ở mọi nơi trên Trái Đất. Từ đáy đại dương sâu thẳm, miệng núi lửa nóng bỏng, lớp băng Nam Cực cho đến chính cơ thể con người, vi khuẩn đã tồn tại và phát triển suốt hàng tỷ năm trước cả khi khủng long xuất hiện.

Tìm ra manh mối quan trọng về nguồn gốc sự sống trên Trái đất

Các nhà nghiên cứu tại Canada đã tìm ra manh mối quan trọng giúp trả lời câu hỏi về nguồn gốc sự sống trên Trái đất.

Từ lâu, một số chuyên gia, nhà khoa học cho rằng nguồn gốc sự sống trên Trái đất bắt đầu từ đáy biển sâu, gần những nơi phun thủy nhiệt vốn phóng thích nhiệt và những dòng chất lỏng giàu khoáng chất từ bên dưới vỏ Trái đất. Tuy nhiên, họ chưa tìm thấy bằng chứng khoa học giúp xác nhận điều này.
Mới đây, nhóm các nhà nghiên cứu của Đại học Alberta (Canada) đã tìm ra manh mối quan trọng về nguồn gốc sự sống trên Trái đất thông qua việc phân tích, kiểm tra các lõi đá được lấy từ độ sâu khoảng 200m bằng cách khoan vào lớp vỏ đại dương ở Biển Đông.
Sự thật bất ngờ về bụi mặt trăng

Nghiên cứu cho thấy, bụi mặt trăng ít độc hại hơn ô nhiễm không khí đô thị, điều này góp phần tăng thêm sự an toàn cho chuyến trở lại Mặt trăng của nhân loại.

