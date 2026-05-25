Mỹ tiếp tục công bố tài liệu mật mới về UFO, hơn 1 tỷ lượt truy cập

Bộ Chiến tranh Mỹ công bố đợt tài liệu mật thứ hai liên quan đến các vụ nhìn thấy vật thể bay không xác định (UFO). Sự việc thu hút sự quan tâm của công chúng.

Vào ngày 22/5, Bộ Chiến tranh Mỹ tiếp tục công bố tài liệu mật liên quan đến các vụ nhìn thấy vật thể bay không xác định (UFO), bao gồm những tài liệu đề cập đến việc người dân báo cáo nhìn thấy các quả cầu màu xanh lá cây, vật thể hình đĩa và quả cầu lửa bí ẩn, khó giải thích.

Đây là đợt công bố thứ hai, sau khi những tài liệu đầu tiên được công bố vào ngày 8/5 theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng thống Trump là ông chủ Nhà Trắng mới nhất cho phép công bố các báo cáo của chính phủ Mỹ về UFO.

Theo Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, các tài liệu, hình ảnh và video - liên quan tới những hiện tượng mà giới chức nước này gọi chính thức là "hiện tượng dị thường không xác định (UAP)" - từ lâu đã thu hút sự quan tâm của công chúng và là chủ đề của nhiều đồn đoán về UFO cũng như người ngoài hành tinh.

Bộ Chiến tranh Mỹ công bố đợt tài liệu thứ hai về UFO. Ảnh: The Pentagon, via Getty Images.

Một trong số 222 tập tin được Bộ Chiến tranh Mỹ công bố vào ngày 22/5 có chứa 116 trang tài liệu liên quan tới hàng loạt báo cáo nhìn thấy vật thể lạ và các cuộc điều tra tại một cơ sở tuyệt mật ở Sandia, bang New Mexico của Mỹ, trong giai đoạn từ năm 1948 - 1950.

"Tập tài liệu này ghi nhận 209 trường hợp nhìn thấy các "quả cầu xanh lá", "vật thể hình đĩa" và "quả cầu lửa" được báo cáo gần căn cứ quân sự", Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết.

Các chuyên gia nhận định đợt tài liệu công bố đầu tiên có chứa những đoạn video mới về các vụ việc từng được ghi nhận nhưng chưa đưa ra được bằng chứng thuyết phục về công nghệ ngoài hành tinh hay sự sống ngoài Trái đất. Vì vậy, họ hy vọng việc phân tích các tài liệu trong đợt công bố thứ hai sẽ sớm làm sáng tỏ bí ẩn về UFO mà dư luận dành nhiều sự quan tâm.

Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết kể từ khi trang web WAR.GOV/UFO chính thức đi vào hoạt động ngày 8/5/2026 đến nay đã ghi nhận hơn 1 tỷ lượt truy cập trên toàn cầu. Con số này cho thấy mức độ quan tâm lớn của công chúng về UFO cũng như nỗ lực minh bạch mang tính lịch sử của chính quyền Tổng thống Trump.

Theo kế hoạch, Bộ Chiến tranh Mỹ và các cơ quan liên quan đang tích cực chuẩn bị cho đợt công bố thứ ba về tài liệu mật liên quan đến UFO.