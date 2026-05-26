Loài cây họ hàng với hoa dâm bụt, nhiều người Việt thích mê

Với những bông hoa vàng mềm như hoa dâm bụt và quả giòn, nhầy nhớt, đậu bắp là loại cây quen thuộc nhưng đầy bất ngờ trong ẩm thực nhiệt đới.

Thanh Bình (tổng hợp)

Đậu bắp, tên khoa học Abelmoschus esculentus, là một trong những loại rau quả lâu đời nhất mà con người trồng để ăn. Người ta tin rằng cây có nguồn gốc từ châu Phi, sau đó theo các tuyến thương mại cổ xưa lan sang Trung Đông, Ấn Độ rồi đến Đông Nam Á. Ngày nay, đậu bắp xuất hiện từ các món canh dân dã Việt Nam cho tới súp gumbo nổi tiếng của miền Nam nước Mỹ.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều thú vị là đậu bắp thuộc họ dâm bụt, vì thế hoa của nó rất đẹp, màu vàng kem với phần tâm đỏ tím nổi bật. Nếu không nhìn kỹ, nhiều người còn tưởng đây là một loại hoa cảnh hơn là cây rau. Quả đậu bắp phát triển rất nhanh, thường chỉ 7-8 ngày sau khi ra hoa là đã có thể thu hoạch. Khi còn non, quả có màu xanh tươi, lớp lông mịn nhẹ và phần thịt chứa chất nhớt đặc trưng.

Ảnh: gardenia

Chính lớp chất nhầy ấy khiến đậu bắp trở thành loại thực phẩm “gây chia rẽ”. Có người mê cảm giác mềm sệt của nó trong món canh chua hay luộc chấm kho quẹt, nhưng cũng có người e ngại kết cấu nhầy nhụa này. Tuy nhiên, chất nhầy đó thực ra chứa nhiều chất xơ hòa tan, giúp hỗ trợ tiêu hóa và làm chậm hấp thu đường. Đậu bắp cũng chứa vitamin C, vitamin K, folate và nhiều hợp chất chống oxy hóa.

Trong ẩm thực thế giới, đậu bắp có vô số cách chế biến. Ở Việt Nam, nó thường xuất hiện trong lẩu chua cay, canh cá hoặc món nướng. Tại Ấn Độ, đậu bắp được xào với masala đậm gia vị. Người Nhật đôi khi ăn sống thái lát cùng natto hoặc mì lạnh. Còn ở vùng Louisiana của Mỹ, đậu bắp là nguyên liệu gần như không thể thiếu trong gumbo – món hầm đặc sệt chịu ảnh hưởng của cả văn hóa Phi, Pháp và Creole.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một chi tiết thú vị khác là hạt đậu bắp từng được dùng làm nguyên liệu thay thế cà phê trong thời kỳ cà phê khan hiếm. Khi rang lên, chúng tạo mùi thơm nhẹ giống các loại hạt rang truyền thống. Thậm chí, chất nhầy từ đậu bắp còn được nghiên cứu để ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm và y học nhờ khả năng tạo gel tự nhiên.

Dù rất quen thuộc ở chợ Việt Nam, đậu bắp vẫn là một loại cây mang trong mình hành trình văn hóa toàn cầu kéo dài hàng nghìn năm. Từ khu vườn nhiệt đới tới bàn ăn nhiều quốc gia, nó chứng minh rằng đôi khi những loại rau bình dị nhất lại chứa những câu chuyện thú vị nhất.

#Nguồn gốc và hành trình của đậu bắp #Chức năng dinh dưỡng của đậu bắp #Đặc điểm và cách nhận biết đậu bắp #Ẩm thực đa dạng từ đậu bắp #Ứng dụng công nghiệp và y học từ đậu bắp

Sinh vật cổ xưa kỳ dị là ân nhân cứu mạng hàng triệu người trên thế giới

Trước cả thời khủng long xuất hiện, những sinh vật mang giáp như xe tăng mini này đã bò dưới đáy biển nguyên thủy của Trái Đất.

Merostomata — thường được biết đến qua các loài sam biển hay cua móng ngựa — là một trong những nhóm động vật cổ đại kỳ lạ nhất còn tồn tại đến ngày nay. Dù có tên gọi chứa chữ “cua”, sam biển thực ra không phải cua mà có họ hàng gần với nhện và bọ cạp hơn là các loài giáp xác quen thuộc.

Sinh vật kỳ ảo nhất đại dương, gần như không biến đổi sau hàng trăm triệu năm

Ẩn mình dưới đáy biển như những bông hoa ngoài hành tinh, hải quỳ ống khiến nhiều thợ lặn lần đầu nhìn thấy phải sửng sốt.

Hải quỳ ống (Cerianthus membranaceus) là một trong những sinh vật kỳ lạ nhất dưới đáy biển Địa Trung Hải. Thoạt nhìn, nó giống một bông hoa phát sáng hoặc sinh vật ngoài hành tinh hơn là động vật biển. Những xúc tu dài mềm mại xòe tròn quanh miệng tạo nên vẻ đẹp mê hoặc, đặc biệt khi dòng nước nhẹ làm chúng chuyển động như những dải lụa sống.

Sinh vật đang thống trị Trái Đất thật ra không phải con người mà là loài này

Dù vô hình trước mắt thường, vi khuẩn lại tạo nên một thế giới đông đúc và quyền lực hơn con người tưởng tượng rất nhiều.

Vi khuẩn là những sinh vật sống nhỏ bé đến mức hàng triệu cá thể có thể nằm gọn trên đầu kim, nhưng chúng lại hiện diện gần như ở mọi nơi trên Trái Đất. Từ đáy đại dương sâu thẳm, miệng núi lửa nóng bỏng, lớp băng Nam Cực cho đến chính cơ thể con người, vi khuẩn đã tồn tại và phát triển suốt hàng tỷ năm trước cả khi khủng long xuất hiện.

Sự thật bất ngờ về bụi mặt trăng

Nghiên cứu cho thấy, bụi mặt trăng ít độc hại hơn ô nhiễm không khí đô thị, điều này góp phần tăng thêm sự an toàn cho chuyến trở lại Mặt trăng của nhân loại.

Nghiên cứu cho thấy, bụi mặt trăng ít độc hại hơn ô nhiễm không khí đô thị, điều này góp phần tăng thêm sự an toàn cho chuyến trở lại Mặt trăng của nhân loại.