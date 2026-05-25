Lý do các cổ vật bằng vàng không bị rỉ sét, gần như nguyên vẹn theo thời gian

Các nhà khoa học đã tìm ra câu trả lời về việc các cổ vật bằng vàng không bị rỉ sét, gần như nguyên vẹn theo thời gian dù bị chôn vùi dưới lòng đất nhiều năm.

Theo nghiên cứu đăng trên chuyên san Physical Review Letters, vàng không chỉ có màu sắc óng ánh đặc trưng mà còn có khả năng chống được tình trạng rỉ sét, xỉn màu và ăn mòn. Đó là lý do vì sao các cổ vật bằng vàng được tùy táng cùng người quá cố trong những ngôi mộ có niên đại hàng trăm cho tới hàng ngàn năm tuổi vẫn sáng bóng, gần như nguyên vẹn theo thời gian.

Đặc tính nổi bật này của vàng được gọi là "tính trơ hóa học", có nghĩa nguyên tố vàng có độ phản ứng hóa học rất thấp. Các chuyên gia cho hay, vàng hiện là kim loại có tính trơ cao nhất từng được biết đến, hầu như không phản ứng với các chất như oxy, vốn thường liên kết với lớp nguyên tử trên bề mặt các kim loại khác để hình thành nên rỉ sét hoặc lớp xỉn màu.

Vàng không bị rỉ sét theo thời gian. Ảnh: David Muir/Stone/Getty Images.

Nhà hóa học Santu Biswas và Matthew M. Montemore của Đại học Tulane (Mỹ) lý giải chi tiết về nguyên nhân khiến vàng không bị rỉ sét theo thời gian. Họ cho hay, sự sắp xếp các nguyên tử trên bề mặt vàng tạo thành một cấu trúc dày đặc đến nỗi phân tử oxy (O₂) khó có thể len lỏi vào để kích hoạt quá trình oxy hóa.

Để đi đến kết luận này, nhà hóa học Santu và Matthew đã sử dụng mô phỏng máy tính để nghiên cứu điều xảy ra khi các phân tử oxy tiếp xúc với những bề mặt vàng kích thước nano có cấu trúc nguyên tử khác nhau. Từ những mô hình tính toán, họ phát hiện trên bề mặt vàng có cấu trúc xếp vô cùng chặt chẽ. Các phân tử oxy không có đủ không gian để dễ dàng tách ra khiến vàng tính trơ ấn tượng. Đây là một trong những lý do khiến vàng trở thành một trong những kim loại quý giá nhất thế giới.