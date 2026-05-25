Lý do các cổ vật bằng vàng không bị rỉ sét, gần như nguyên vẹn theo thời gian

Các nhà khoa học đã tìm ra câu trả lời về việc các cổ vật bằng vàng không bị rỉ sét, gần như nguyên vẹn theo thời gian dù bị chôn vùi dưới lòng đất nhiều năm.

Tâm Anh (TH)

Theo nghiên cứu đăng trên chuyên san Physical Review Letters, vàng không chỉ có màu sắc óng ánh đặc trưng mà còn có khả năng chống được tình trạng rỉ sét, xỉn màu và ăn mòn. Đó là lý do vì sao các cổ vật bằng vàng được tùy táng cùng người quá cố trong những ngôi mộ có niên đại hàng trăm cho tới hàng ngàn năm tuổi vẫn sáng bóng, gần như nguyên vẹn theo thời gian.

Đặc tính nổi bật này của vàng được gọi là "tính trơ hóa học", có nghĩa nguyên tố vàng có độ phản ứng hóa học rất thấp. Các chuyên gia cho hay, vàng hiện là kim loại có tính trơ cao nhất từng được biết đến, hầu như không phản ứng với các chất như oxy, vốn thường liên kết với lớp nguyên tử trên bề mặt các kim loại khác để hình thành nên rỉ sét hoặc lớp xỉn màu.

Vàng không bị rỉ sét theo thời gian. Ảnh: David Muir/Stone/Getty Images.

Nhà hóa học Santu Biswas và Matthew M. Montemore của Đại học Tulane (Mỹ) lý giải chi tiết về nguyên nhân khiến vàng không bị rỉ sét theo thời gian. Họ cho hay, sự sắp xếp các nguyên tử trên bề mặt vàng tạo thành một cấu trúc dày đặc đến nỗi phân tử oxy (O₂) khó có thể len lỏi vào để kích hoạt quá trình oxy hóa.

Để đi đến kết luận này, nhà hóa học Santu và Matthew đã sử dụng mô phỏng máy tính để nghiên cứu điều xảy ra khi các phân tử oxy tiếp xúc với những bề mặt vàng kích thước nano có cấu trúc nguyên tử khác nhau. Từ những mô hình tính toán, họ phát hiện trên bề mặt vàng có cấu trúc xếp vô cùng chặt chẽ. Các phân tử oxy không có đủ không gian để dễ dàng tách ra khiến vàng tính trơ ấn tượng. Đây là một trong những lý do khiến vàng trở thành một trong những kim loại quý giá nhất thế giới.

Kho tri thức

Tàn tích bí ẩn còn sót lại từ tuyến thương mại vàng cổ đại ở châu Phi

Tọa lạc giữa vùng thảo nguyên Tây Phi khô nóng, Loropéni là tàn tích bí ẩn còn sót lại từ những tuyến thương mại vàng cổ đại.

Phế tích Loropeni là một trong những di tích khảo cổ bí ẩn nhất của châu Phi. Nằm gần biên giới với Ghana và Côte d’Ivoire, khu phế tích này bao gồm những bức tường đá đồ sộ bao quanh một khu vực rộng lớn giữa vùng savan Tây Phi. Sau hàng thế kỷ, Loropéni vẫn còn che giấu nhiều bí mật về những người từng xây dựng và sinh sống tại đây.

Tìm thấy vỏ kiếm bằng vàng quý hiếm bên dưới cây đổ ở Na Uy

Một người đi bộ đường dài đã tình cờ tìm thấy vỏ kiếm bằng vàng quý hiếm bên dưới cây đổ ở Na Uy. Hiện vật có thể thuộc về chiến binh sống cách đây 1.500 năm.

Trong lúc đi bộ đường dài buổi sáng, một người đàn ông ở miền Nam Na Uy tình cờ phát hiện cái hố bên dưới gốc cây đổ. Vì tò mò nên ông đã cho tay xuống dưới hố kiểm tra xem bên trong và bất ngờ khi tìm thấy vỏ kiếm bằng vàng cổ xưa.

Theo các nhà nghiên cứu, vỏ kiếm bằng vàng được trang trí công phu bằng các hình động vật uốn lượn, có lẽ là một vật phẩm dâng lên các vị thần trong giai đoạn xã hội xảy ra nạn đói hoặc hỗn loạn.

Choáng ngợp báu vật vàng trong mộ cổ của vương quốc bị lãng quên

Chiếc mặt nạ vàng tinh xảo cùng tấm lụa cổ cho thấy chủ nhân ngôi mộ có thể là tầng lớp thống trị của Vương quốc Tương Hùng.

Cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng, vùng đất rộng lớn được mệnh danh là nóc nhà của thế giới, luôn khơi gợi sự kinh ngạc. Ở cực Tây của nó, vùng Ngari sừng sững lặng lẽ. Nơi đây, độ cao trung bình vượt quá 4.000m, gió buốt, không khí loãng, môi trường vô cùng khắc nghiệt và dân cư thưa thớt. Tuy nhiên, hàng nghìn năm trước, chính trên vùng đất tưởng chừng như hoang vắng này, một nhóm người đã kiên cường gây dựng nên một vương quốc gọi là Vương quốc Tương Hùng.

Sự thật bất ngờ về bụi mặt trăng

Sự thật bất ngờ về bụi mặt trăng

Nghiên cứu cho thấy, bụi mặt trăng ít độc hại hơn ô nhiễm không khí đô thị, điều này góp phần tăng thêm sự an toàn cho chuyến trở lại Mặt trăng của nhân loại.

