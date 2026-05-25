Phát hiện dấu vết va chạm tiểu hành tinh giúp giải mã sự tuyệt chủng của khủng long

Nhóm nghiên cứu Nhật Bản phát hiện dấu vết của vụ va chạm tiểu hành tinh ở Hokkaido có thể là nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt chủng của loài khủng long.

Theo nghiên cứu do các nhà khoa học từ Đại học Tohoku dẫn đầu, Đại học Tokyo và Đại học tỉnh Fukui, việc phát hiện một lớp trầm tích ở phía Đông Hokkaido là lần đầu tiên dấu vết trầm tích loại này được xác nhận tại Nhật Bản.

Tiểu hành tinh, có đường kính từ 10 - 15 km, đã va chạm với khu vực gần bán đảo Yucatan, ngày nay thuộc Mexico vào khoảng 66 triệu năm trước và được cho là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự tuyệt chủng của khủng long.

Dấu vết của vụ va chạm tiểu hành tinh đã được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới trong các tầng địa chất có nồng độ cao các nguyên tố nhóm bạch kim, vốn rất phong phú trong tiểu hành tinh, được hình thành trong giai đoạn được gọi ranh giới Phấn trắng - Paleogen.

Khủng long đã tuyệt chủng vào khoảng 66 triệu năm trước. Ảnh: Esteban De Armas/Shutterstock.

GS Reishi Takashima của Đại học Tohoku và các cộng sự đã dành 10 năm nghiên cứu nhóm địa tầng Nemuro - một cấu trúc địa chất biển được hình thành từ cuối kỷ Phấn Trắng đến đầu kỷ Paleogen - được phát hiện ở thị trấn Urahoro, Hokkaido. Khu vực này từng là đáy biển trong kỷ Phấn trắng.

Trong lớp bùn đá tại Urahoro, các nhà nghiên cứu đã phát hiện một tầng địa chất chứa các nguyên tố nhóm bạch kim như iridium và osmium với hàm lượng tương đối cao. Chúng là những nguyên tố rất hiếm trong vỏ trái đất nhưng lại phổ biến trong các tiểu hành tinh và được cho là đã phát tán qua khí quyển và đại dương sau vụ va chạm ở Yucatan.

Thông qua phương pháp xác định tuổi phóng xạ đối với tro núi lửa cùng nhiều phương pháp khác, nhóm nghiên cứu xác nhận rằng tầng địa chất này tương ứng với ranh giới Kỷ Phấn trắng - Paleogen, đánh dấu giai đoạn chuyển tiếp giữa kỷ Phấn Trắng khi khủng long phát triển mạnh và giai đoạn đầu của kỷ Paleogen sau khi loài này tuyệt chủng.

Nhóm nghiên cứu phát hiện tầng địa chất mới có một khoảng trống địa tầng và khoảng thời gian bị thiếu ước tính khoảng 30.000 năm sau vụ va chạm với tiểu hành tinh.

Do đó, các chuyên gia đang chuẩn bị tiến hành nghiên cứu, phân tích sâu hơn, với hy vọng sẽ tìm thấy các lớp trầm tích liên tục tương ứng với thời điểm chính xác xảy ra vụ va chạm tiểu hành tinh. Những nghiên cứu này hứa hẹn sẽ làm sáng tỏ quá trình dẫn đến sự tuyệt chủng của loài khủng long và sau đó là các sự sống trên Trái đất dần dần hồi phục, phát triển.