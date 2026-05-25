Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Phát hiện dấu vết va chạm tiểu hành tinh giúp giải mã sự tuyệt chủng của khủng long

Nhóm nghiên cứu Nhật Bản phát hiện dấu vết của vụ va chạm tiểu hành tinh ở Hokkaido có thể là nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt chủng của loài khủng long.

Tâm Anh (TH)

Theo nghiên cứu do các nhà khoa học từ Đại học Tohoku dẫn đầu, Đại học Tokyo và Đại học tỉnh Fukui, việc phát hiện một lớp trầm tích ở phía Đông Hokkaido là lần đầu tiên dấu vết trầm tích loại này được xác nhận tại Nhật Bản.

Tiểu hành tinh, có đường kính từ 10 - 15 km, đã va chạm với khu vực gần bán đảo Yucatan, ngày nay thuộc Mexico vào khoảng 66 triệu năm trước và được cho là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự tuyệt chủng của khủng long.

Dấu vết của vụ va chạm tiểu hành tinh đã được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới trong các tầng địa chất có nồng độ cao các nguyên tố nhóm bạch kim, vốn rất phong phú trong tiểu hành tinh, được hình thành trong giai đoạn được gọi ranh giới Phấn trắng - Paleogen.

akhoa-5.png
Khủng long đã tuyệt chủng vào khoảng 66 triệu năm trước. Ảnh: Esteban De Armas/Shutterstock.

GS Reishi Takashima của Đại học Tohoku và các cộng sự đã dành 10 năm nghiên cứu nhóm địa tầng Nemuro - một cấu trúc địa chất biển được hình thành từ cuối kỷ Phấn Trắng đến đầu kỷ Paleogen - được phát hiện ở thị trấn Urahoro, Hokkaido. Khu vực này từng là đáy biển trong kỷ Phấn trắng.

Trong lớp bùn đá tại Urahoro, các nhà nghiên cứu đã phát hiện một tầng địa chất chứa các nguyên tố nhóm bạch kim như iridium và osmium với hàm lượng tương đối cao. Chúng là những nguyên tố rất hiếm trong vỏ trái đất nhưng lại phổ biến trong các tiểu hành tinh và được cho là đã phát tán qua khí quyển và đại dương sau vụ va chạm ở Yucatan.

Thông qua phương pháp xác định tuổi phóng xạ đối với tro núi lửa cùng nhiều phương pháp khác, nhóm nghiên cứu xác nhận rằng tầng địa chất này tương ứng với ranh giới Kỷ Phấn trắng - Paleogen, đánh dấu giai đoạn chuyển tiếp giữa kỷ Phấn Trắng khi khủng long phát triển mạnh và giai đoạn đầu của kỷ Paleogen sau khi loài này tuyệt chủng.

Nhóm nghiên cứu phát hiện tầng địa chất mới có một khoảng trống địa tầng và khoảng thời gian bị thiếu ước tính khoảng 30.000 năm sau vụ va chạm với tiểu hành tinh.

Do đó, các chuyên gia đang chuẩn bị tiến hành nghiên cứu, phân tích sâu hơn, với hy vọng sẽ tìm thấy các lớp trầm tích liên tục tương ứng với thời điểm chính xác xảy ra vụ va chạm tiểu hành tinh. Những nghiên cứu này hứa hẹn sẽ làm sáng tỏ quá trình dẫn đến sự tuyệt chủng của loài khủng long và sau đó là các sự sống trên Trái đất dần dần hồi phục, phát triển.

Mời độc giả xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Nguyên nhân tuyệt chủng khủng long #khủng long #khủng long tuyệt chủng #tiểu hành tinh

Bài liên quan

Kho tri thức

Nếu khủng long không tuyệt chủng, thế giới sẽ ra sao?

Giả sử thảm họa tuyệt chủng không xảy ra, Trái Đất ngày nay có thể mang diện mạo hoàn toàn khác với lịch sử chúng ta biết.

Khủng long vẫn là bá chủ sinh thái. Nếu không bị xóa sổ, khủng long có khả năng tiếp tục thống trị các chuỗi thức ăn, chiếm giữ vai trò đỉnh cao trong hầu hết hệ sinh thái trên cạn. Ảnh: Pinterest.
Khủng long vẫn là bá chủ sinh thái. Nếu không bị xóa sổ, khủng long có khả năng tiếp tục thống trị các chuỗi thức ăn, chiếm giữ vai trò đỉnh cao trong hầu hết hệ sinh thái trên cạn. Ảnh: Pinterest.
Động vật có vú khó phát triển mạnh. Sự tồn tại của khủng long ăn thịt cỡ lớn sẽ kìm hãm quá trình tiến hóa của động vật có vú, khiến chúng khó đạt kích thước và sự đa dạng như ngày nay. Ảnh: Pinterest.
Động vật có vú khó phát triển mạnh. Sự tồn tại của khủng long ăn thịt cỡ lớn sẽ kìm hãm quá trình tiến hóa của động vật có vú, khiến chúng khó đạt kích thước và sự đa dạng như ngày nay. Ảnh: Pinterest.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Sự thật bất ngờ về bụi mặt trăng

Sự thật bất ngờ về bụi mặt trăng

Nghiên cứu cho thấy, bụi mặt trăng ít độc hại hơn ô nhiễm không khí đô thị, điều này góp phần tăng thêm sự an toàn cho chuyến trở lại Mặt trăng của nhân loại.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Sự thật bất ngờ về bụi mặt trăng

Sự thật bất ngờ về bụi mặt trăng

Nghiên cứu cho thấy, bụi mặt trăng ít độc hại hơn ô nhiễm không khí đô thị, điều này góp phần tăng thêm sự an toàn cho chuyến trở lại Mặt trăng của nhân loại.