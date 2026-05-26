Sự thật về sự sống thông minh trong vũ trụ

Nghiên cứu mới đây cho thấy, chỉ có bốn nền văn minh ngoài Trái đất trong mỗi 10.000 hệ sao có chứa sự sống thông minh.

Một nghiên cứu mới cho thấy, các hành tinh có kiến ​​tạo mảng, đại dương và lục địa giống như Trái đất cực kỳ hiếm gặp trong vũ trụ. Robert Stern thuộc Đại học Texas tại Dallas và Taras Gerya thuộc ETH Zurich lập luận rằng, kiến ​​tạo mảng đóng vai trò thiết yếu trong sự tiến hóa của sự sống thông minh, vì sự sống đa bào xuất hiện trong Kỷ Cambri cách đây 539 triệu năm, và kiến ​​tạo mảng là một trong những hoạt động chính điển hình của Kỷ Cambri này.

Các ước tính thống kê chính xác cho thấy, sự sống thông minh có thể cực kỳ hiếm hoặc hoàn toàn độc nhất vô nhị trên Trái đất. Ảnh: @Space.

Trái Đất là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời của chúng ta có kiến ​​tạo mảng, và theo các mô hình hình thành hành tinh, nó có các đại dương tương đối nông và địa hình cho phép các mảng lục địa nổi lên trên mực nước biển, đặt nó trong vùng có thể sinh sống được, nằm giữa các vùng đáy biển sâu và sa mạc khô cằn.

Thông qua cơ sở lý thuyết này, hai nhà nghiên cứu lấy cảm hứng từ người tiên phong SETI Frank Donald Drake, đã đề xuất "Phương trình Drake" để ước tính số lượng các nền văn minh thông minh ngoài hành tinh trong Dải Ngân hà có khả năng liên lạc với nhân loại.

Tỷ lệ các hành tinh ngoài hệ mặt trời có khả năng phát triển sự sống thông minh là cực kỳ nhỏ, người ta ước tính chỉ có 17% ​​hành tinh ngoài hệ mặt trời có kiến ​​tạo mảng; từ 0,002% đến 1% có nước và đất liền; và có thể chỉ có bốn nền văn minh ngoài Trái đất trong mỗi 10.000 hệ sao.

Mặc dù tuổi thọ của các nền văn minh ngoài Trái đất hiện nay hoàn toàn chưa được biết đến, nhưng nếu những nền văn minh này có thể tồn tại hàng tỷ năm, số lượng hiện tại của chúng có thể tăng lên đáng kể.