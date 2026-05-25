Phi hành gia Trung Quốc lên trạm Thiên Cung, chuẩn bị đổ bộ lên Mặt trăng

Ba phi hành gia trên tàu vũ trụ Thần Châu 23 (Trung Quốc) mới lên đến Trạm vũ trụ Thiên Cung trong nỗ lực đổ bộ lên Mặt trăng trước năm 2030.

Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), phi hành đoàn Thần Châu 21 trên Trạm vũ trụ Thiên Cung đã mở cửa khoang lúc 5h13 ngày 25/5 (giờ Trung Quốc) để chào đón 3 phi hành gia trên tàu vũ trụ Thần Châu 23. Phi hành đoàn Thần Châu 23 gồm: chỉ huy Zhu Yangzhu, phi công Zhang Zhiyua, chuyên gia tải trọng Lai Ka Ying.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã phát video cho thấy tên lửa Trường Chinh 2-F phóng lên vào lúc 23h8 ngày 24/5 từ trung tâm phóng Tửu Tuyền ở sa mạc Gobi phía tây bắc Trung Quốc. Tàu Thần Châu 23 đã tách khỏi tên lửa khoảng 10 phút sau đó và đi vào quỹ đạo.

Trong thời gian tới, phi hành đoàn Thần Châu 23 sẽ thực hiện nhiều dự án khoa học trong các lĩnh vực khoa học sự sống, khoa học vật liệu, vật lý chất lỏng và y học.

Phi hành đoàn Thần Châu 23 trong buổi họp báo ngày 23/5 trước khi lên Trạm vũ trụ Thiên Cung. Ảnh: Jiuquan Satellite Launch Center Communications.

CMSA cho hay một trong ba phi hành gia của sứ mệnh Thần Châu 23 sẽ lưu lại Trạm vũ trụ Thiên Cung trong vòng 1 năm. Danh tính người đảm nhận nhiệm vụ đặc biệt này sẽ được quyết định sau, tùy tiến độ và yêu cầu thực tế của sứ mệnh. Thành viên phi hành đoàn ở lại trạm Thiên Cung trong thời gian đó sẽ tiến hành nghiên cứu tác động của việc ở lại lâu trong môi trường không trọng lực. Thí nghiệm này là một phần trong quá trình chuẩn bị cho các sứ mệnh lên Mặt trăng trong tương lai, cũng như các sứ mệnh lên sao Hỏa của Trung Quốc.

Sứ mệnh Thần Châu-23 được xem là bước thử nghiệm quan trọng trong kế hoạch đổ bộ lên Mặt trăng trước năm 2030 của Trung Quốc. Nếu hoàn thành sứ mệnh đổ bộ lịch sử trước năm 2030, Trung Quốc sẽ tiến thêm một bước quan trọng, hướng tới mục tiêu xây dựng căn cứ thường trực trên Mặt trăng vào năm 2035.

Cho đến nay, các phi hành đoàn trên trạm không gian Thiên Cung phần lớn đều ở trên quỹ đạo trong 6 tháng trước khi trở về Trái đất. Các sứ mệnh Thần Châu được Trung Quốc thực hiện trong thời gian qua cho thấy năng lực không gian của nước này đang phát triển với tốc độ nhanh.