Xây dựng Cát Hải trở thành trọng điểm kinh tế biển của Hải Phòng

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng nhấn mạnh khi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ Đặc khu Cát Hải ngày 16/8.

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đặc khu Cát Hải đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố. Đồng thời là tiền đề vững chắc để tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố hướng đến mục tiêu trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số; là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước.

“Kết quả đó cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, nỗ lực không ngừng đổi mới, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, của cả hệ thống chính trị, cùng với đó là sự chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ các cấp, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng”, ông Lê Tiến Châu khẳng định.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, đặc khu Cát Hải đang đứng trước thời cơ vàng, hội tụ đầy đủ vận hội lớn, điều kiện và nguồn lực để bứt phá và vươn mình: “Đảo Cát Bà trở thành Khu du lịch quốc gia, trung tâm du lịch sinh thái biển quốc tế; đảo Cát Hải là trung tâm dịch vụ cảng biển-logistics, khu công nghiệp hiện đại”.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị Đảng bộ, chính quyền đặc khu Cát Hải cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, giữ vững và phát huy đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc. Củng cố niềm tin của Nhân dân bằng hiệu quả công việc, hành động cụ thể, lời nói đi đôi với việc làm. Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả, ngang tầm nhiệm vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số làm đột phá cải cách hành chính trong Đảng và chính quyền.

Về phát triển kinh tế, cần định vị chính xác vai trò của Cát Hải, không chỉ là trung tâm kinh tế biển của Hải Phòng, mà còn là cực động lực quan trọng trong chuỗi logistics, công nghiệp, du lịch của Vùng Duyên hải Bắc Bộ, gắn kết với đường sắt tốc độ cao Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, Cảng Lạch Huyện, Cảng Nam Đồ Sơn, đảo Cát Bà và hành lang kinh tế ven biển và Khu thương mại tự do thế hệ mới.

Trên cơ sở đó, chủ động rà soát, quy hoạch không gian phát triển đặc khu để khai thác các lợi thế, động lực chiến lược trong bối cảnh mới. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành Thành phố xây dựng thành công Khu thương mại tự do thế hệ mới. Phát triển quần đảo Cát Bà trở thành trung tâm du lịch quốc tế; đưa Cát Bà trở thành thương hiệu toàn cầu về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao biển. Bảo vệ nghiêm ngặt Khu dự trữ sinh quyển thế giới Vườn Quốc gia Cát Bà và Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đề nghị, ngay sau Đại hội, cấp ủy khoá mới cần khẩn trương cụ thể hoá nghị quyết của Đại hội thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể theo phương châm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Khắc phục những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong nhiệm kỳ tới, thành phố sẽ triển khai Dự án đường dẫn Cầu Lạch Huyện 2, Dự án xây dựng đường ống để cấp nước sạch từ đất liền ra đảo Cát Bà, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết để tập trung chỉ đạo.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cát Hải nay là Đặc khu Cát Hải đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đề ra, một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội quan trọng hoàn thành sớm trước 2 năm. Tốc độ gia tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2020-2025 đạt 12,1%/năm. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức được triển khai đồng bộ, toàn diện, tiếp tục được đổi mới cả nội dung và hình thức. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ được thực hiện đồng bộ với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Với chủ đề Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; phát huy truyền thống anh hùng, khai thác tối đa các nguồn lực; chuyển đổi xanh du lịch – dịch vụ - công nghiệp, xây dựng Cát Hải trở thành Đặc khu hiện đại, văn minh; trọng điểm kinh tế biển của thành phố Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với khí thế mới, quyết tâm chính trị lớn cũng như khát vọng đổi mới và phát triển, Đảng bộ đặc khu Cát Hải đã đề ra 27 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá các nhóm giải pháp trọng tâm. Các chỉ tiêu cao hơn so với nhiệm kỳ trước để phù hợp với yêu cầu của chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị và yêu cầu phát triển của thành phố Hải Phòng trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu Cát Hải nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 31 người, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 11 người. Ông Trần Văn Phương, Bí thư Đảng ủy đặc khu Cát Hải nhiệm kỳ 2020-2025 được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu nhiệm kỳ 2025-2030.