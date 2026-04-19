Xác ướp quý tộc và bức thư tình ám ảnh suốt 4 thế kỷ

Lăng mộ cổ tại Andong (Hàn Quốc) không chỉ lưu giữ một thi thể được bảo quản kỳ lạ, mà còn cất giữ lời nhắn nhủ cuối cùng của người vợ dành cho chồng.

Những lăng mộ cổ bí ẩn không chỉ có ở Trung Quốc. Nhiều quốc gia trên thế giới có nền văn hóa mai táng độc đáo của riêng mình như kim tự tháp Ai Cập, lăng mộ hoàng gia Nhật Bản, tất cả đều kể những câu chuyện về tầm vóc lịch sử và di sản văn hóa. Một lăng mộ cổ ở Hàn Quốc có lịch sử hơn 400 năm cũng lặng lẽ lưu giữ những câu chuyện của thời đại cũ.

Câu chuyện bắt đầu tại Andong, Hàn Quốc. Người dân địa phương tình cờ phát hiện ra lăng mộ cổ này trong khi làm việc hàng ngày. Vì lòng kính trọng đối với các công trình lịch sử cổ xưa, họ ngay lập tức báo cáo cho cục di tích văn hóa địa phương. Sau đó, đội khảo cổ Andong đã vào cuộc. Sau khi phân tích chuyên nghiệp, lăng mộ được xác nhận có niên đại từ thế kỷ 16 Sau Công Nguyên.

Các nhà khảo cổ đã làm việc không ngừng nghỉ trong nhiều ngày, cuối cùng đã mở được lăng mộ. Người nằm trong mộ là một người đàn ông, được các chuyên gia ước tính khoảng 35 tuổi. Thật đáng kinh ngạc, thi thể của ông được bảo quản rất tốt, gần như là một xác ướp.

Ảnh:@Sohu.

Người nằm trong mộ rõ ràng thuộc tầng lớp quý tộc, khuôn mặt ông thậm chí vẫn còn râu và làn da nguyên vẹn. Phân tích chi tiết hơn cho thấy người đàn ông này cao khoảng 1m75, cao bất thường so với thời đó.

Đặc biệt, các chuyên gia phát hiện bộ sưu tập thư được tìm thấy bên cạnh người nằm trong mộ, bao gồm một bức thư tình đầy trìu mến – do vợ ông viết. Bức thư, khi được công bố, ngay lập tức gây chấn động. Trong thư, người vợ nghẹn ngào hỏi tại sao chồng mình lại nhẫn tâm bỏ rơi bà và các con. Bà cảm thấy mình đã mất cả chồng lẫn ý nghĩa cuộc sống.

Trong giấc mơ, bà vẫn thấy hình ảnh chồng mình, trái tim bà chỉ tràn ngập hy vọng và nỗi khát khao được cùng ông sang thế giới bên kia. Cảm xúc này thật sâu sắc, chân thành, đau lòng khi đọc, có thể cảm nhận được sự thuần khiết và xúc động của tình yêu trong thời đại cũ.

Ảnh:@Sohu.

Sau khi bức thư tình được công bố, nó nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và dư luận. Thậm chí, có người còn cho rằng giá trị của nó sánh ngang với những câu chuyện tình yêu trong các vở kịch của Shakespeare. Nó khiến chúng ta tin tưởng một lần nữa rằng, tình yêu thuần khiết đẹp đẽ, là điều đáng khao khát và lay động.