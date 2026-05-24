Xác minh vụ học sinh lớp 4 bị giáo viên dạy thêm tát tai phải nhập viện

Sở GD và ĐT tỉnh Gia Lai cho biết, đã nắm được vụ học sinh bị giáo viên dạy thêm tát nhập viện. Sự việc xảy ra ngoài trường thuộc địa phường quản lý.

Chiều 24/5, ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã giao Phòng Văn hóa - Xã hội phường phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ một học sinh lớp 4 bị giáo viên dạy thêm tát chấn thương phải nhập viện.

Thông tin ban đầu, chiều 23/5, chị Trương Đoan Na (SN 1996, phường Quy Nhơn) đưa con trai là cháu Tr.G.V. ( SN 2016, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo) đến học thêm tiếng Anh tại nhà một thầy giáo người Ấn Độ nằm trên đường Lý Tự Trọng.

Cháu V. được gia đình đưa đến bệnh viện vào chiều tối 23/5. Ảnh: Gia đình cung cấp

Khi vào lớp, cháu V. cầm theo một món đồ chơi và xảy ra va chạm vào thầy giáo. Người thầy sau đó đã ném đồ chơi của cháu rồi dùng tay tát mạnh vào vùng má khiến cháu ngã xuống nền nhà.

Sau sự việc, vợ của thầy giáo dùng đá lạnh chườm vào vùng bị thương cho cháu. Khoảng 45 phút sau, gia đình giáo viên đánh cháu liên hệ gia đình để thông báo sự việc và xin lỗi.

Khi đón con, chị Na phát hiện cháu bị sưng đỏ vùng má, tai, nhiều vết bầm tím. Về nhà, cháu có biểu hiện ù tai, nôn ói nên gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai khám vào tối 23/5. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị chấn thương phần mềm nặng do bị tác động mạnh ở vùng má và tai

Cũng trong chiều tối 23/5, gia đình đã trình báo sự việc đến Công an phường Quy Nhơn.