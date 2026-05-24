Xác minh vụ học sinh lớp 4 bị giáo viên dạy thêm tát tai phải nhập viện

Sở GD và ĐT tỉnh Gia Lai cho biết, đã nắm được vụ học sinh bị giáo viên dạy thêm tát nhập viện. Sự việc xảy ra ngoài trường thuộc địa phường quản lý. 

Hà Ngọc Chính

Chiều 24/5, ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã giao Phòng Văn hóa - Xã hội phường phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ một học sinh lớp 4 bị giáo viên dạy thêm tát chấn thương phải nhập viện.

Thông tin ban đầu, chiều 23/5, chị Trương Đoan Na (SN 1996, phường Quy Nhơn) đưa con trai là cháu Tr.G.V. ( SN 2016, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo) đến học thêm tiếng Anh tại nhà một thầy giáo người Ấn Độ nằm trên đường Lý Tự Trọng.

Cháu V. được gia đình đưa đến bệnh viện vào chiều tối 23/5. Ảnh: Gia đình cung cấp

Khi vào lớp, cháu V. cầm theo một món đồ chơi và xảy ra va chạm vào thầy giáo. Người thầy sau đó đã ném đồ chơi của cháu rồi dùng tay tát mạnh vào vùng má khiến cháu ngã xuống nền nhà.

Sau sự việc, vợ của thầy giáo dùng đá lạnh chườm vào vùng bị thương cho cháu. Khoảng 45 phút sau, gia đình giáo viên đánh cháu liên hệ gia đình để thông báo sự việc và xin lỗi.

Khi đón con, chị Na phát hiện cháu bị sưng đỏ vùng má, tai, nhiều vết bầm tím. Về nhà, cháu có biểu hiện ù tai, nôn ói nên gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai khám vào tối 23/5. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị chấn thương phần mềm nặng do bị tác động mạnh ở vùng má và tai

Cũng trong chiều tối 23/5, gia đình đã trình báo sự việc đến Công an phường Quy Nhơn.

Nguyên nhân vụ thầy giáo đến tận nhà tát học sinh ở Thanh Hoá

Nam sinh lớp 7 ở Thanh Hóa nói với bạn bè thầy T. “dạy khó hiểu” nên đã bị thầy đến nhà, tát liên tiếp vào mặt gây rách màng nhĩ.

Chiều 13/8, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa nhận được báo cáo của Trường THPT Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) báo cáo vụ việc clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh thầy giáo V.X.T., giáo viên môn Tiếng Anh đã có hành động dùng tay tát liên tiếp vào mặt một học sinh.

Theo báo cáo của Trường THPT Vĩnh Lộc, sự việc xảy ra vào ngày 8/8. Vào thời điểm trên, thầy V.X.T. có tới nhà học sinh N.T.H. (học sinh lớp 7, Trường THCS Phạm Văn Hinh, xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa) quát mắng và tát học sinh này.

Thầy giáo đến tận nhà tát học sinh bị cho tạm nghỉ công tác chuyên môn

Trường THPT Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) tạm cho thầy giáo tát rách màng nhĩ nam sinh lớp 7 nghỉ công việc chuyên môn để chăm sóc nam sinh cùng với gia đình.

Chiều 14/8, thông tin từ ông Nguyễn Văn Tinh, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) cho biết, sau khi xảy ra vụ việc thầy V.X.T. (giáo viên tiếng Anh của trường) đến nhà một học sinh lớp 7 và đánh em thủng màng nhĩ, thầy đã có báo cáo giải trình chi tiết.

Nhà trường đã thành lập đoàn công tác để làm rõ vụ việc, đồng thời báo cáo Sở GD&ĐT. Sở cũng yêu cầu nhà trường chỉ đạo sát sao và theo dõi tình hình sức khỏe của cháu bé.

Thầy giáo ở An Giang khai vào nhà nghỉ với nữ sinh để… uống rượu!

Cơ quan chức năng ở An Giang đã xác định nơi làm việc của thầy giáo vào nhà nghỉ với nữ sinh gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo UBND phường Long Xuyên, vừa qua trên địa bàn phường có thông tin về một người được cho là thầy giáo dụ dỗ học sinh.

