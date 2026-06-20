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Xã hội

Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt kéo dài

Từ hôm nay (20/6), nắng nóng bắt đầu ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ.  

Theo Nguyễn Hoài/Báo Tiền Phong

Từ hôm nay (20/6), nắng nóng bắt đầu ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ. Từ ngày 22/6, nắng nóng mở rộng phạm vi và gia tăng về cường độ ở miền Bắc. Khu vực miền Trung tiếp tục chuỗi ngày nóng như đổ lửa.

Khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ hôm nay ngày ít mưa, nắng nhẹ, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 90mm. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 31-34 độ.

Hà Nội hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo ngày 22/6, nắng nóng mở rộng ra khu vực vùng núi Bắc Bộ, trừ Điện Biện và Lai Châu. Từ ngày 23/6, nắng nóng gia tăng về cường độ, có nơi đặc biệt gay gắt.

Miền Bắc bắt đầu chuỗi ngày nắng nóng gay gắt từ hôm nay (20/6).
Miền Bắc bắt đầu chuỗi ngày nắng nóng gay gắt từ hôm nay (20/6).

Thanh Hóa đến Phú Yên cũ hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Dự báo trong nhiều ngày tới, khu vực từ Thanh Hoá đến Phú Yên cũ tiếp tục nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiều nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ 38-40 độ.

Khánh Hoà và Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, ít mưa, gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ.

Tây Nguyên ngày ít mưa, nắng nhẹ, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ngày ít mưa, riêng chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều tối và đêm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

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