Điều tra vụ án khiến 4 người trong một gia đình tử vong ở Bắc Ninh

Cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra làm rõ nguyên nhân khiến 4 người trong một gia đình tử vong xảy ra trên địa bàn Việt Yên.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, làm rõ vụ việc 4 người trong một gia đình tử vong trên địa bàn phường Việt Yên (Bắc Ninh).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 20/6, tại một ngôi nhà 2 tầng ở khu vực phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh.

Thời điểm trên, em N.T.N (SN 2011, phường Việt Yên) đang nằm võng ở nhà thì bất ngờ bị một người đàn ông mặt đeo khẩu trang, dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt rồi dùng dao tấn công vào vùng đầu, tay khiến nạn nhân tử vong.

Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân chạy đến nhưng cửa nhà đã bị khóa. Phía bên trong nhà, hai cháu nhỏ là B. (SN 2020) và P. (SN 2016) - con của chị N.T. N. (SN 1995) - nằm bất tỉnh trên nền nhà. Trong khi đó, người đàn ông vẫn khống chế chị N.T.N. (SN 1995).

Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung rất đông để theo dõi vụ việc.

Một lãnh đạo phường Việt Yên (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, ngay khi nhận tin báo, lực lượng Công an khẩn trương đến hiện trường.

Vụ việc xảy ra khiến nhiều người dân bàng hoàng.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, thì cháu B. và chị N.T.N (SN 1995), em gái nạn nhân N.T.N (SN 2011) đã tử vong, cháu P. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nghi phạm gây ra vụ việc ban đầu được xác định tên T. đã tự sát, được đưa đi cấp cứu cũng đã tử vong.

Khuya cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và thu thập chứng cứ phục vụ điều tra. Nhiều người dân hiếu kỳ kéo nhau tập trung xem rất đông.

Hiện nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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