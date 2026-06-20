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Xã hội

Hàng nghìn thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng

Hàng nghìn thí sinh cùng phụ huynh đã có mặt tại các điểm đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng để nuôi ước mơ đỗ vào các trường quân đội.

Thiên Tuấn

Ngày 20/6, kỳ thi đánh giá năng lực lần đầu tiên do Bộ Quốc phòng tổ chức tiếp tục diễn ra tại nhiều điểm thi trên cả nước. Trước đó, ngày 19/6, kỳ thi đã chính thức được triển khai đồng loạt ở ba khu vực Bắc, Trung, Nam.

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống tại điểm thi Học viện Kỹ thuật Quân sự (đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội), từ sáng sớm, hàng nghìn thí sinh đã có mặt để hoàn tất thủ tục, sẵn sàng bước vào kỳ thi được kỳ vọng mở thêm cơ hội xét tuyển vào các trường quân đội sau kỳ thi tốt nghiệp THPT.

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Không khí kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng năm 2026

Không khí trước giờ làm bài vừa khẩn trương, vừa căng thẳng. Nhiều thí sinh tranh thủ xem lại kiến thức, trao đổi nhanh với bạn bè hoặc lặng lẽ ổn định tâm lý trước khi vào phòng thi.

Chia sẻ với phóng viên, em Vũ Quang Vinh, học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Lợi (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), cho biết đây là lần đầu tiên em tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng nên không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.

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Các thí sinh sẵn sàng tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực lần đầu tiên do Bộ Quốc phòng tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.
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Một số thí sinh tỏ ra khá hồi hộp trước khi bước vào phòng thi.

“Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, em đăng ký tham gia kỳ đánh giá năng lực với mong muốn có thêm cơ hội xét tuyển vào môi trường quân đội. Đây là kỳ thi có tính cạnh tranh cao nên em cũng khá áp lực. Tuy nhiên, em đã chuẩn bị kỹ về kiến thức và tâm lý, hy vọng sẽ đạt kết quả tốt. Được có mặt tại Học viện Kỹ thuật Quân sự hôm nay khiến em vừa hồi hộp, vừa háo hức”, Vinh chia sẻ.

Theo Ban tổ chức, tại khu vực miền Bắc, Học viện Kỹ thuật Quân sự là đơn vị chủ trì, tổ chức 5 điểm thi gồm: Học viện Kỹ thuật Quân sự; Viện Đào tạo số và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Trường Đại học Giao thông Vận tải và Trường Đại học Đại Nam.

Tại miền Trung, kỳ thi được tổ chức tại Trường Sĩ quan Thông tin. Khu vực miền Nam có điểm thi đặt tại Trường Sĩ quan Lục quân 2.

Nhờ công tác tập huấn, hiệp đồng và chuẩn bị kỹ lưỡng, các khâu đón tiếp, phân luồng, kiểm tra an ninh, hướng dẫn vào phòng thi và phổ biến quy chế được triển khai bài bản, nghiêm túc, bảo đảm an toàn, đúng quy định. Lực lượng làm nhiệm vụ túc trực tại nhiều vị trí để hỗ trợ thí sinh, góp phần giúp kỳ thi diễn ra thuận lợi.

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Không khí tại kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng.
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Nhờ công tác tập huấn, hiệp đồng và chuẩn bị kỹ lưỡng, các khâu đón tiếp, phân luồng, kiểm tra an ninh, hướng dẫn vào phòng thi và phổ biến quy chế được triển khai bài bản, nghiêm túc, bảo đảm an toàn, đúng quy định

Đây cũng là kỳ thi đánh giá năng lực đầu tiên do Bộ Quốc phòng tổ chức hoàn toàn trên máy tính. Đề thi được xây dựng từ ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa, các mã đề được tổ hợp ngẫu nhiên theo ma trận chung nhằm bảo đảm tính công bằng và độ khó tương đương.

Bài thi gồm 3 phần với tổng điểm tối đa 150 điểm: Toán học và xử lý số liệu (80 phút, 50 câu hỏi); Văn học - Ngôn ngữ (55 phút, 50 câu hỏi); Khoa học hoặc Tiếng Anh (60 phút, 50 câu hỏi).

Đối với phần Khoa học, thí sinh được lựa chọn một trong bốn tổ hợp gồm: Vật lý - Hóa học; Hóa học - Sinh học; Vật lý - Sinh học; hoặc Lịch sử - Địa lý.

Các thí sinh làm bài lần lượt từ phần 1 đến phần 3. Mỗi phần có thể xuất hiện từ 1 đến 3 câu hỏi thử nghiệm không tính điểm. Những câu hỏi này được trộn ngẫu nhiên vào đề thi và thí sinh không biết trước. Trong trường hợp có câu hỏi thử nghiệm, thời gian làm bài sẽ được cộng thêm tương ứng để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.

Với nhiều thí sinh, đây không chỉ là một kỳ thi tuyển sinh mà còn là cơ hội hiện thực hóa ước mơ khoác lên mình màu áo lính. Bởi vậy, phía sau những ánh mắt hồi hộp trước giờ làm bài là niềm hy vọng, quyết tâm và khát vọng chinh phục cánh cửa bước vào môi trường quân đội.

Mời quý độc giả xem video: Không khí bầu cử ở Hà Nội.
#đánh giá năng lực #quốc phòng #trường quân đội #THPT Quốc gia #điểm thi #tra cứu điểm thi

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