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Xã hội

Xác minh thông tin tố cáo vi phạm thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị

Sau khi nắm được thông tin phản ánh tiêu cực xảy ra tại điểm thi Trường THPT L.T, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xác minh.

Hạo Nhiên

Ngày 10/7, mạng xã hội lan truyền bài đăng được cho là nội dung tố cáo tiêu cực xảy ra tại điểm thi Trường THPT L.T (tỉnh Quảng Trị) trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo nội dung các bài đăng, người phản ánh cho rằng tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài.

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Hình ảnh thông tin phản ánh tiêu cực xảy ra tại điểm thi Trường THPT L.T. Ảnh: MXH

Nhưng thông tin trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bình luận và chia sẻ của nhiều tài khoản trên mạng xã hội.

Để làm rõ vụ việc, ngay trong sáng 10/7, Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị đã phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan.

Báo Tri thức & Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin!

Xem thêm video Công an tỉnh thông tin về sai phạm tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang.
#Công an #Quảng trị #phản ánh #tiêu cực #tốt nghiệp THPT

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