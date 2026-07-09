Khởi tố 4 bị can trong vụ gian lận thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Tuyên Quang

Công an Tuyên Quang khởi tố 4 bị can liên quan gian lận điểm thi môn Toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, đề xuất thi lại để đảm bảo công bằng.

Chiều 9/7, tại họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Công an tỉnh Tuyên Quang và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã thông tin kết quả bước đầu điều tra, xác minh vụ việc liên quan đến dấu hiệu bất thường trong kết quả thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Khởi tố 4 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ

Thông tin tại họp báo, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngay sau khi xuất hiện thông tin về dải điểm thi môn Toán có dấu hiệu cao bất thường tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang khẩn trương xác minh.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang.

Thực hiện chỉ đạo, Công an tỉnh đã giao các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh nguồn tin. Đến ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra sơ bộ xác định, trong thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã chỉ đạo giám thị cho thí sinh chép bài. Bị can Nguyễn Hà Duy được xác định đã trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn các thí sinh làm bài môn Toán.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 4 bị can liên quan vụ án về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

Đề xuất tổ chức thi lại môn Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Cũng tại họp báo, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh có hơn 17.000 học sinh lớp 12 của 92 trường tham dự tại 62 điểm thi, với hơn 3.600 cán bộ được huy động tham gia tổ chức các khâu của kỳ thi.

Ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang.

Sau khi tiếp nhận phản ánh về số lượng điểm 10 môn Toán bất thường tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu tất cả các điểm thi rà soát toàn bộ quy trình tổ chức thi ở tất cả các môn. Đồng thời, Sở tiến hành phân tích kết quả thi, đối chiếu với học bạ, tập trung vào các thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên hoặc có mức chênh lệch lớn so với kết quả học tập.

Qua rà soát, điểm thi trung bình ở hầu hết các môn đều thấp hơn điểm học bạ nhưng vẫn phù hợp với năng lực học tập của học sinh, ngoại trừ môn Toán.

Cụ thể, tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, môn Ngữ văn có 11/326 học sinh đạt từ 9 điểm trở lên, mức chênh lệch với điểm trung bình học bạ là 0,1 điểm. Môn Ngoại ngữ có 207 học sinh đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó có 1 bài đạt điểm 10, mức chênh lệch với học bạ là 0,31 điểm. Theo đánh giá của Sở, kết quả hai môn này phù hợp và không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Tuy nhiên, riêng môn Toán có 147 thí sinh đạt điểm 10 tại 13 trong tổng số 15 phòng thi được xác định là dấu hiệu bất thường. Cơ quan chức năng bước đầu xác định sai phạm xảy ra ở khâu coi thi và đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ông Hoàng Minh Cảnh cho biết Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức gặp gỡ phụ huynh và thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng.

Theo ông Cảnh, toàn bộ phụ huynh đều đồng thuận với đề xuất tổ chức thi lại môn Toán nhằm bảo đảm công bằng, khách quan và quyền lợi chính đáng của các thí sinh. Trên cơ sở đó, Sở đã đề xuất phương án tổ chức thi lại môn Toán với Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời kiến nghị Bộ xem xét điều chỉnh thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.

Đối với công tác tổ chức thi trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu sửa đổi quy chế thi theo hướng cho phép lắp đặt camera không kết nối mạng trong phòng thi để tăng cường giám sát.

Bên cạnh đó, Sở cho biết đã tham mưu đầu tư 295 máy dò kim loại và triển khai việc quét kiểm tra tất cả thí sinh trước khi vào điểm thi nhằm ngăn chặn việc mang thiết bị gian lận vào phòng thi. Đây được xác định là một trong nhiều giải pháp nhằm nâng cao tính minh bạch, khách quan của kỳ thi trong thời gian tới.