Xã hội

Xác minh clip tài xế ôtô bị rượt đánh sau va chạm giao thông

Công an đang xác minh thông tin tài xế ô tô bị hai người đàn ông rượt đuổi, vây đánh trên đường Phan Xích Long (phường Cầu Kiệu, TP HCM) sau va chạm giao thông.

Xuân Danh

Ngày 10/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông rượt đuổi, tấn công một tài xế ô tô giữa đường.

anh.jpg
Nam tài xế ô tô (áo xanh) phải liên tục di chuyển quanh xe để tránh bị tấn công

Theo người đăng tải clip, vụ việc xảy ra vào chiều 9/3 trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận cũ). Theo đó, hai người đàn ông đi xe máy trên đường Phan Xích Long thì xảy ra va chạm với ô tô 7 chỗ đậu bên đường. Sau va chạm, người đàn ông áo trắng rượt đuổi, đánh tài xế ô tô.

Hình ảnh từ clip cho thấy, nam tài xế ô tô phải liên tục di chuyển quanh xe để tránh bị tấn công. Trong lúc tìm cách bỏ chạy, tài xế còn bị một người đàn ông khác cản trở. Khi người này bỏ chạy, cả hai người đàn ông đã lao tới vây đánh.

Hiện công an địa phương đã vào cuộc xác minh, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời độc giả xem video tài xế ô tô liên tục di chuyển quanh xe để không bị tấn công sau va chạm giao thông.
