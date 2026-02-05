Sao Mộc nhỏ hơn dự kiến? NASA hé lộ dữ liệu mới từ tàu Juno

Dữ liệu mới từ tàu vũ trụ Juno của NASA cho thấy sao Mộc – hành tinh lớn nhất Hệ Mặt Trời – có kích thước nhỏ hơn và dẹt hơn ước tính trước đây.