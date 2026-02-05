Hà Nội

Sao Mộc nhỏ hơn dự kiến? NASA hé lộ dữ liệu mới từ tàu Juno

Giải mã

Sao Mộc nhỏ hơn dự kiến? NASA hé lộ dữ liệu mới từ tàu Juno

Dữ liệu mới từ tàu vũ trụ Juno của NASA cho thấy sao Mộc – hành tinh lớn nhất Hệ Mặt Trời – có kích thước nhỏ hơn và dẹt hơn ước tính trước đây.

Tâm Anh (theo Timesofisrael)
Trong nghiên cứu mới công bố, các chuyên gia tại Viện Khoa học Weizmann (Israel) công bố khám phá đột phá về sao Mộc - hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt trời. Theo họ, sao Mộc có kích thước nhỏ hơn và dẹt hơn so với những gì các nhà khoa học đã tin tưởng trong 50 năm qua. Ảnh: Visualization/Courtesy/NASA.
Trong nghiên cứu mới công bố, các chuyên gia tại Viện Khoa học Weizmann (Israel) công bố khám phá đột phá về sao Mộc - hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt trời. Theo họ, sao Mộc có kích thước nhỏ hơn và dẹt hơn so với những gì các nhà khoa học đã tin tưởng trong 50 năm qua. Ảnh: Visualization/Courtesy/NASA.
Dẫn đầu một nhóm nghiên cứu quốc tế đến từ Italy, Mỹ, Pháp và Thụy Sĩ, các nhà nghiên cứu của Viện Khoa học Weizmann đã công bố những kết quả đo chính xác nhất từ trước đến nay về kích thước và hình dạng của sao Mộc thông qua sử dụng dữ liệu mới từ tàu vũ trụ Juno của NASA. Ảnh: Courtesy/ NASA.
Dẫn đầu một nhóm nghiên cứu quốc tế đến từ Italy, Mỹ, Pháp và Thụy Sĩ, các nhà nghiên cứu của Viện Khoa học Weizmann đã công bố những kết quả đo chính xác nhất từ trước đến nay về kích thước và hình dạng của sao Mộc thông qua sử dụng dữ liệu mới từ tàu vũ trụ Juno của NASA. Ảnh: Courtesy/ NASA.
Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Astronomy, nhóm chuyên gia cho hay bán kính xích đạo của sao Mộc nhỏ hơn khoảng 4 km và phẳng hơn 12 km ở hai cực so với những ước tính trước đây. Ảnh: NASA.
Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Astronomy, nhóm chuyên gia cho hay bán kính xích đạo của sao Mộc nhỏ hơn khoảng 4 km và phẳng hơn 12 km ở hai cực so với những ước tính trước đây. Ảnh: NASA.
Nhóm chuyên gia đã xác định sao Mộc có bán kính 71.484 km. Dữ liệu trước đó đo được bán kính của sao Mộc là 71.492 km. Là hành tinh thứ năm tính từ Mặt trời, Sao Mộc đủ lớn để chứa hơn 1.300 Trái đất. Ảnh: universetoday.com.
Nhóm chuyên gia đã xác định sao Mộc có bán kính 71.484 km. Dữ liệu trước đó đo được bán kính của sao Mộc là 71.492 km. Là hành tinh thứ năm tính từ Mặt trời, Sao Mộc đủ lớn để chứa hơn 1.300 Trái đất. Ảnh: universetoday.com.
“Giờ đây, lần đầu tiên chúng ta có số liệu chính xác về kích thước của sao Mộc. Đây là một bước tiến lớn vì trước đây, chúng ta chưa bao giờ thực sự biết bán kính của hành tinh này. Chúng ta luôn chỉ có những ước tính”, Giáo sư Yohai Kaspi thuộc Khoa Khoa học Trái đất và Hành tinh của Viện Khoa học Weizmann cho biết. Ảnh: NASA / ESA / Hubble.
“Giờ đây, lần đầu tiên chúng ta có số liệu chính xác về kích thước của sao Mộc. Đây là một bước tiến lớn vì trước đây, chúng ta chưa bao giờ thực sự biết bán kính của hành tinh này. Chúng ta luôn chỉ có những ước tính”, Giáo sư Yohai Kaspi thuộc Khoa Khoa học Trái đất và Hành tinh của Viện Khoa học Weizmann cho biết. Ảnh: NASA / ESA / Hubble.
Sao Mộc chủ yếu chứa hydro và heli. Theo Giáo sư Kaspi, hành tinh khổng lồ này "có khả năng là hành tinh đầu tiên hình thành trong Hệ Mặt trời". Ảnh: NASA.
Sao Mộc chủ yếu chứa hydro và heli. Theo Giáo sư Kaspi, hành tinh khổng lồ này "có khả năng là hành tinh đầu tiên hình thành trong Hệ Mặt trời". Ảnh: NASA.
Giáo sư Kaspi cho hay việc nghiên cứu cấu trúc bên trong và mật độ của sao Mộc cung cấp cho các nhà khoa học bằng chứng giúp giải mã quá trình hình thành của hành tinh này. Ảnh: NASA, ESA, CSA, Jupiter ERS Team; image processing by Judy Schmidt.
Giáo sư Kaspi cho hay việc nghiên cứu cấu trúc bên trong và mật độ của sao Mộc cung cấp cho các nhà khoa học bằng chứng giúp giải mã quá trình hình thành của hành tinh này. Ảnh: NASA, ESA, CSA, Jupiter ERS Team; image processing by Judy Schmidt.
Các nhà khoa học hiện vẫn chưa rõ liệu sao Mộc có lõi trung tâm bằng vật chất rắn hay không. Hành tinh này có một ngày ngắn nhất trong Hệ Mặt trời. Ảnh: NASA.
Các nhà khoa học hiện vẫn chưa rõ liệu sao Mộc có lõi trung tâm bằng vật chất rắn hay không. Hành tinh này có một ngày ngắn nhất trong Hệ Mặt trời. Ảnh: NASA.
Trong khi Trái đất hoàn thành một vòng quay quanh trục là 24 giờ, con số này ở Sao Mộc chỉ là 9,9 giờ. Ảnh: NASA/ESA/A Simon/Goddard Spa.
Trong khi Trái đất hoàn thành một vòng quay quanh trục là 24 giờ, con số này ở Sao Mộc chỉ là 9,9 giờ. Ảnh: NASA/ESA/A Simon/Goddard Spa.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
