Sao Mộc nhỏ hơn dự kiến? NASA hé lộ dữ liệu mới từ tàu Juno

Dữ liệu mới từ tàu vũ trụ Juno của NASA cho thấy sao Mộc – hành tinh lớn nhất Hệ Mặt Trời – có kích thước nhỏ hơn và dẹt hơn ước tính trước đây.
Trước sức nóng chưa từng có của mẫu SUV đầu bảng Telluride, tập đoàn Kia đã chính thức đưa ra quyết định nâng sản lượng mẫu xe này lần thứ tư kể từ khi ra mắt.
Giới khảo cổ Anh xôn xao khi một người dò tìm kim loại phát hiện con dấu Trung cổ khắc dòng chữ “bí mật của Richard”, mở ra bí ẩn lịch sử hàng trăm năm.
Sau 40 năm "mất tích", loài dơi móng ngựa Hill bất ngờ được tái phát hiện tại rừng nhiệt đới Nyungwe, Rwanda.
Ở tuổi 82, một bà nông dân Trung Quốc khiến mạng xã hội bùng nổ khi điều khiển drone nông nghiệp và bán nông sản qua livestream đầy tự tin.
Giới khảo cổ vừa giải mã bức tranh khảm Hy Lạp 1.600 năm với dòng chữ “Bình an cho các bậc trưởng lão”, hé lộ dấu tích viện dưỡng lão hiếm thấy thời cổ đại.
Mẫu xe SUV điện Toyota C-HR 2026 hoàn toàn mới có phạm vi lái xe điện ước tính lên đến 466 km (290 dặm), khả năng sạc nhanh DC từ 10-80% trong khoảng 30 phút.
Mazda CX-5 phiên bản thuần điện bất ngờ xuất hiện qua loạt ảnh phác họa kỹ thuật số, mở ra viễn cảnh về một thế hệ SUV điện hoàn toàn mới của hãng xe Nhật Bản.
Nhìn vào thiết kế nail độc lạ mùa Valentine '3 ngón chụm 1', nhiều người phải thốt lên 'đúng là không ai cấm nhưng cũng ít ai dám làm'.
Trên trang cá nhân, nàng Á hậu Thảo Nhi Lê vừa khiến người hâm mộ xuýt xoa khi chính thức gia nhập đường đua ảnh Tết với hai bộ ảnh áo dài đầy nghệ thuật.
Dưới lớp đất khô cằn của châu Âu và Bắc Phi, bọ hung Minotaur (Typhaeus typhoeus) ẩn mình trong bóng tối với lối sống khác thường và đầy bí ẩn.
Sau khi "nhá hàng" tại sự kiện trưng bày hồi tháng 10/2025, mới đây mẫu xe SUV Lynk & Co 900 đã bắt đầu được các đại lý tại Việt Nam thông báo nhận đặt cọc.
Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước thông tin cựu YouTuber đình đám Thơ Nguyễn chính thức công khai việc đã sinh con đầu lòng, làm mẹ đơn thân.
Phim Tài do Mỹ Tâm sản xuất, quy tụ dàn diễn viên thực lực như Mai Tài Phến, Hạnh Thúy, Hồng Ánh, Kiều Trinh...
Đàn Nam Giao là một trong những di tích quan trọng bậc nhất của Huế, gắn với nghi lễ tế trời mang ý nghĩa chính trị và tâm linh sâu sắc.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân làm việc trong môi trường cạnh tranh, tránh đầu tư mạo hiểm.
Chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, Hoa hậu Giáng My trang hoàng phòng khách bằng một cây đào lớn.
Dù đã là mẹ của bốn nhóc tỳ, ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa vẫn khiến netizen trầm trồ bởi nhan sắc ngọt ngào và phong cách thời trang đầy tinh tế.
Không cần váy áo cầu kỳ hay lối trang điểm đậm ở đời thường, Hoa hậu Bảo Ngọc vẫn ghi điểm khi xuất hiện với phong cách tối giản, trẻ trung.
Tộc người Samburu là cộng đồng bán du mục đặc sắc ở Kenya, nổi tiếng với văn hóa truyền thống độc đáo và đời sống thích nghi với môi trường khô hạn.
Chiếc thuyền cổ nhất từng được tìm thấy có niên đại khoảng 10.000 năm tuổi. Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy con người đã sử dụng thuyền ít nhất 50.000 năm nay.
Một Tác nhân AI tại Mỹ bất ngờ đứng tên nguyên đơn, khởi kiện con người vì bị “làm việc không lương”, làm dấy lên tranh cãi pháp lý chưa từng có.