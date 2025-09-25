Hà Nội

Thế giới

Cận mặt nghi phạm nổ súng khiến 3 người thương vong ở Mỹ

Vụ nổ súng tại văn phòng của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) ở Dallas, Texas, đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

An An (Theo NBC News, AJ)

Theo NBC News, vụ nổ súng nhằm vào văn phòng của ICE xảy ra vào khoảng 6h40 sáng ngày 24/9 (giờ địa phương), khiến 1 người tử vong tại hiện trường và 2 người khác bị thương. Được biết, nạn nhân thiệt mạng là người nhập cư đang bị giam giữ tại cơ sở này.

Danh tính kẻ nổ súng được xác định là Joshua Jahn, 29 tuổi. Nghi phạm đứng từ một mái nhà gần đó hoặc một vị trí trên cao khác rồi xả súng xuống cơ quan ICE.

xasung.png
Nghi phạm Joshua Jahn. Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng quận Collin.

Theo hồ sơ tòa án quận Collin, năm 2016, Jahn từng nhận tội vận chuyển cần sa, bị phạt 500 đô la và bị quản chế trong 5 năm.

ICE cho biết, tay súng đã tử vong, được cho là do tự sát. Theo Văn phòng FBI tại Dallas, viên đạn được tìm thấy gần tay súng có dòng chữ "chống ICE".

xasung2.png
Viên đạn được tìm thấy có dòng chữ "chống ICE". Ảnh: X.

Quyền Giám đốc ICE Todd Lyons cho rằng đây là vụ tấn công có chủ đích.

"Đây là cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào ICE, nhưng có thể gây tổn hại cho bất cứ ai. Vụ xả súng xảy ra vào buổi sáng, gần đường liên bang, khu chung cư và doanh nghiệp, nên có thể khiến nhiều người bị thương hơn", ông Lyons nói thêm.

Theo quyền Giám đốc ICE, số vụ tấn công nhằm vào các sĩ quan và đặc vụ ICE trên toàn nước Mỹ đang gia tăng.

Theo Al Jazeera, vụ nổ súng xảy ra vào thời điểm ICE nổi lên là lực lượng đắc lực trong nỗ lực trục xuất những người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp.

Vụ tấn công nhằm vào cơ sở ICE này xảy ra hai tuần sau vụ ám sát nhà hoạt động Mỹ Charlie Kirk tại sự kiện ở trường Đại học Utah Valley hôm 10/9.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ ám sát nhà hoạt động Mỹ Charlie Kirk hôm 10/9

Nguồn video: Daily Mail
#nổ súng Mỹ #vụ tấn công ICE #tội phạm bạo lực Mỹ #nổ súng tại ICE #xả súng tại Mỹ #nghi phạm xả súng

