Bất ngờ danh tính nghi phạm xả súng tại căn cứ quân sự Mỹ

Nghi phạm đã bị bắt giữ sau khi xả súng tại một căn cứ quân sự ở Mỹ khiến 5 binh sĩ bị thương.

Theo NBC News, vụ xả súng xảy ra tại căn cứ Fort Stewart, bang Georgia, Mỹ, vào trước 11 giờ sáng ngày 6/8 (giờ địa phương). Quân đội Mỹ xác định nghi phạm xả súng tại Fort Stewart là Trung sĩ Quornelius Radford, 28 tuổi.

Chuẩn tướng John Lubas, chỉ huy Căn cứ Không quân Fort Stewart-Hunter, cho biết Radford đã sử dụng một khẩu súng lục cá nhân và vụ nổ súng liên quan đến những người làm việc cùng anh ta.

"Vụ nổ súng xảy ra tại nơi làm việc của người lính này, khiến 5 binh sĩ bị thương. Chúng tôi đang điều tra động cơ gây án", Chuẩn tướng John Lubas nói tiếp.

Nghi phạm xả súng tại căn cứ Fort Stewart được xác định là Trung sĩ Quornelius Radford. Ảnh: Văn phòng cảnh sát quận Liberty.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết ông đang cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ xả súng tại Fort Stewart, đồng thời tuyên bố rằng "thủ phạm sẽ sớm phải chịu trách nhiệm. Bất cứ ai bị phát hiện có liên quan vụ việc sẽ bị đưa ra xét xử".

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng vụ xả súng ở Fort Stewart là một "tội ác tàn bạo", nhấn mạnh rằng kẻ xả súng sẽ bị truy tố theo mức cao nhất của pháp luật.

"Toàn thể đất nước đang cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ, hy vọng rằng họ sẽ bình phục hoàn toàn. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm kẻ đã gây ra điều khủng khiếp này", ông chủ Nhà Trắng nói.