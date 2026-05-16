Phường Thanh Liệt lên tiếng vụ đất dự án công viên Chu Văn An bị bức tử

UBND phường Thanh Liệt thông tin việc rà soát, cưỡng chế dứt điểm hàng ngàn mét vuông đất dự án Công viên Chu Văn An bị xẻ thịt làm sân thể thao, nhà xưởng...

Trụ sở UBND phường Thanh Liệt.

Trao đổi với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Văn Cường, Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Thanh Liệt cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, khối lượng công việc tại địa phương tăng đáng kể, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng và xử lý vi phạm.

Theo ông Cường, hiện toàn bộ hệ thống văn bản, chỉ đạo điều hành tại địa phương đều được xử lý trên nền tảng điện tử, từ tiếp nhận, giao việc đến ký số và theo dõi tiến độ thực hiện. Các đầu việc được kiểm soát theo thời gian thực, buộc cán bộ, công chức thường xuyên xử lý công việc ngoài giờ để đảm bảo tiến độ.

Liên quan đến tình trạng vi phạm tại khu vực dự án Công viên Chu Văn An và các khu đất nông nghiệp trên địa bàn, đại diện phường cho biết địa phương đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm kéo dài nhiều năm qua.

Theo đó, sau vụ cháy nghiêm trọng từng xảy ra trên địa bàn, phường đã tiến hành rà soát toàn bộ các trường hợp sử dụng điện tại nhà xưởng, sân bóng, cơ sở sản xuất và các công trình nằm trên đất vi phạm. “Đến nay, toàn bộ hệ thống điện 3 pha phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các khu vực vi phạm đã bị cắt”, ông Cường cho biết.

Khoảng cuối tháng 03/2026, một vụ cháy nhà xưởng đối diện Bệnh viện K Tân Triều (thuộc phường Thanh Liệt) đã làm 1 người thiệt mạng.

Cùng với đó, phường đã thành lập tổ phản ứng nhanh gồm lực lượng công an, điện lực và cán bộ chuyên môn để tiếp nhận, xử lý ngay các phản ánh phát sinh liên quan đến tình trạng tái đấu nối hoặc tiếp tục hoạt động trái phép.

“Quan điểm của phường là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trường hợp nào còn sử dụng điện trái quy định hoặc tái đấu nối sẽ tiếp tục bị kiểm tra, xử lý”, đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng nhấn mạnh.

Liên quan công tác xử lý vi phạm tại khu vực dự án, theo Thông báo số 188/TB-UBND ngày 13/4/2026 do UBND phường Thanh Liệt ban hành, địa phương đã tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với một trường hợp vi phạm tại khu vực xứ đồng Bồ Đa.

Thông báo căn cứ Quyết định số 178/QĐ-CCXP ngày 5/2/2026 của Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt và Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 27/3/2026 về tổ chức cưỡng chế tại khu vực này.

Thông báo số 188/TB-UBND ngày 13/4/2026 do UBND phường Thanh Liệt ban hành.

Theo nội dung thông báo, lực lượng chức năng tiến hành phá dỡ công trình khung cột sắt, vì kèo thép cao khoảng 6m, diện tích hơn 6.224m² xây dựng trên đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/NĐ-CP tại tổ dân phố Nội, phường Thanh Liệt. UBND phường cũng yêu cầu cá nhân bị cưỡng chế chấp hành việc di dời tài sản, không cản trở lực lượng thi hành công vụ và hoàn trả toàn bộ chi phí tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Đối với thực tế một số sân bóng và nhà xưởng vẫn duy trì hoạt động bằng máy phát điện, đại diện địa phương cho biết phường đã nắm được tình hình và đang tiếp tục nghiên cứu phương án xử lý phù hợp. Tuy nhiên, theo đánh giá của địa phương, việc sử dụng máy phát điện hiện chủ yếu phục vụ chiếu sáng hoặc vận hành ở mức hạn chế, không thể duy trì hoạt động sản xuất quy mô lớn như trước.

Ngoài biện pháp cắt điện, địa phương cũng đang rà soát để hạ giải các đường dây, cột điện tại khu vực vi phạm nhằm ngăn chặn tình trạng tái đấu nối trái phép. Tuy nhiên, quá trình này hiện vẫn gặp một số khó khăn liên quan đến kinh phí và cơ chế phối hợp thực hiện.

Liên quan đến tiến độ dự án Công viên Chu Văn An, ông Cường cho biết giai đoạn 1 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 53ha. Phần diện tích còn lại khoảng 39,9ha thuộc giai đoạn 2 hiện đang được thành phố xem xét giao đơn vị tiếp tục triển khai.

Theo quy hoạch, khu vực này là đất hạ tầng kỹ thuật, hồ điều hòa, hồ cảnh quan và hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, trong thời gian dự án chậm triển khai, nhiều khu vực đã phát sinh tình trạng sử dụng đất sai mục đích như sân bóng, kho xưởng, bãi tập kết vật liệu và nhà tạm phục vụ kinh doanh.

Đại diện địa phương cho rằng trước đây từng có một số văn bản của cấp huyện cho phép người dân tận dụng đất để trồng hoa chậu và tổ chức hoạt động thể thao ngoài trời trong thời gian chờ triển khai dự án. Tuy nhiên, quá trình sử dụng sau đó đã phát sinh nhiều mô hình kinh doanh không còn phù hợp với định hướng quy hoạch ban đầu.

“Quan điểm hiện nay của phường là xử lý dứt điểm các vi phạm tồn tại, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai dự án theo quy hoạch, tránh tái diễn tình trạng sử dụng đất sai mục đích kéo dài”, đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng cho biết.

Địa phương cũng khẳng định, kể từ khi vận hành mô hình chính quyền mới, toàn bộ hiện trạng các khu đất đã được quay phim, chụp ảnh, lập hồ sơ phục vụ công tác quản lý. Các trường hợp phát sinh mới nếu có sẽ được phát hiện và xử lý ngay, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc hợp thức hóa sai phạm.

Trước đó, Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh tình trạng nhiều diện tích đất thuộc dự án Công viên Chu Văn An bị sử dụng tự phát cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ, tập kết vật liệu và khai thác mặt bằng tạm thời.

Theo ghi nhận của phóng viên, bên trong khu vực quy hoạch công viên hiện xuất hiện hàng loạt sân bóng đá, sân cầu lông, sân pickleball hoạt động nhộn nhịp. Nhiều khu đất được quây tôn, dựng khung thép làm bãi xe, kho xưởng, điểm kinh doanh cây cảnh hoặc showroom ô tô.

Một số cụm sân bóng như Huyền Anh, Minh Đức, Akka, Alpha, Thành Dũng, Ngọc Minh, Tuấn Phong… hoạt động với quy mô lớn, giá cho thuê dao động khoảng 900.000 đồng đến 1 triệu đồng/trận. Riêng cụm sân bóng Ngọc Minh hiện có tới 8 sân hoạt động thường xuyên vào khung giờ cao điểm buổi tối, mỗi ngày có thể mang lại nguồn thu cho chủ sân bóng hàng chục triệu đồng.

Không chỉ sân bóng đá, nhiều sân pickleball cũng mọc lên dọc tuyến đường Phạm Tu với giá thuê từ 150.000 - 200.000 đồng/giờ.

Sân bóng Huyền Anh nằm trên đường Phạm Tu.

Ngoài ra, trong phạm vi dự án còn tồn tại nhiều showroom ô tô, xưởng cắt đá, kho xưởng sản xuất, hồ câu dịch vụ, điểm kinh doanh cây cảnh và hoa lan. Một số khu vực thậm chí bị san lấp bằng trạc thải và phế thải xây dựng để tạo mặt bằng phục vụ kinh doanh.

Theo phản ánh của người dân địa phương, quỹ đất quanh khu vực ngày càng thu hẹp do hầu hết đã nằm trong quy hoạch dự án. Giá thuê mặt bằng cũng tăng mạnh trong những năm gần đây, đặc biệt tại các khu vực có thể khai thác kinh doanh thể thao và dịch vụ.