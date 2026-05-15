Bộ Y tế thu hồi 2 loại mỹ phẩm sai công thức, cảnh báo người tiêu dùng

Đình chỉ lưu hành 2 mỹ phẩm sai công thức, lệch nhãn mác

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 2 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH một thành viên Thanh Lam (địa chỉ kê khai trên Phiếu công bố: Số 268 Cao Thắng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh) đứng tên công bố.

Cụ thể: Sản phẩm MesoInstitute Hair Repair Hair Solution (Số tiếp nhận Phiếu công bố: 296258/25/CBMP-QLD cấp ngày 22/10/2025); và sản phẩm Pressensa Quality Dermal Solutions Defencextra 80+ SPF (Số tiếp nhận Phiếu công bố 269773/25/CBMP-QLD cấp ngày 24/03/2025). Đây là 2 sản phẩm dưỡng tóc phục hồi và kem chống nắng SPF 80+.

Theo Cục Quản lý Dược, việc thu hồi này là do Công ty TNHH một thành viên Thanh Lam kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt, nhãn ghi công dụng không phù hợp với hồ sơ công bố.

Công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi 2 mỹ phẩm của Cục Quản lý Dược đối với Công ty TNHH một thành viên Thanh Lam



Theo đó, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 2 sản phẩm mỹ phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Đồng thời kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH một thành viên Thanh Lam phải gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường những nơi phân phối, sử dụng 2 sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ 02 sản phẩm không đáp ứng quy định để tiêu hủy sản phẩm. Và gửi báo cáo thu hồi 02 sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/06/2026.

Ảnh minh họa/Internet

Cục cũng đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh: Giám sát Công ty TNHH một thành viên Thanh Lam trong việc thực hiện thu hồi 2 sản phẩm (sản phẩm MesoInstitute Hair Repair Hair Solution, sản phẩm Pressensa Quality Dermal Solutions Defencextra 80+ SPF) không đáp ứng quy định; Báo cáo kết quả giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/06/2026.

Người tiêu dùng: Cần một "lá chắn" kiến thức



Thời gian gần đây, thị trường mỹ phẩm Việt Nam chứng kiến một làn sóng thu hồi và tiêu hủy sản phẩm quy mô lớn từ phía Bộ Y tế. Những con số về số lô hàng vi phạm bị đình chỉ lưu hành liên tục tăng cao, phản ánh một thực tế đáng báo động: Cuộc chiến chống hàng giả, hàng kém chất lượng, sai công thức, lệch nhãn mác, không có hoặc không xuất trình được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) khi cơ quan chức năng kiểm tra, quảng cáo sai sự thật đang trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cơ quan quản lý đang siết chặt kiểm soát thị trường dược, mỹ phẩm, nhằm đảm bảo sự an toàn cho người tiêu dùng, đồng thời góp phần bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Theo đó, những đơn vị làm ăn chân chính, đầu tư bài bản về dây chuyền sản xuất (như tiêu chuẩn CGMP-ASEAN đối với mỹ phẩm), đảm bảo chất lượng, đáp ứng các điều kiện về sản xuất, công bố mỹ phẩm sẽ có cơ hội khẳng định vị thế. Ngược lại, các cơ sở sản xuất "chui", gia công kém chất lượng sẽ dần bị đào thải.

Trước ma trận mỹ phẩm hiện nay, sự quản lý của cơ quan chức năng là điều kiện cần, nhưng sự tỉnh táo của người tiêu dùng mới là điều kiện đủ.

Cơ quan quản lý cũng khuyến cáo, người tiêu dùng cần thoát khỏi tâm lý chuộng hàng rẻ, tin vào những lời cam kết thiếu cơ sở khoa học. Một thị trường làm đẹp lành mạnh chỉ có thể hình thành khi người mua biết lựa chọn các thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và kiên quyết bài trừ những sản phẩm "vô danh" đang len lỏi trên thị trường. Khi mua hàng cần có thói quen kiểm tra mã vạch, số công bố và tìm đến các điểm bán uy tín thay vì tin vào những lời quảng cáo truyền miệng trên mạng. Thường xuyên theo dõi các thông báo thu hồi sản phẩm từ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) để biết những lô hàng nào đang bị đình chỉ lưu hành do vi phạm tiêu chuẩn vi sinh hoặc chứa chất cấm.