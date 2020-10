“Zoom kỹ” các buổi tập của đội nữ CSGT lái xe đặc chủng dẫn đoàn

Khu vực dưới chân cầu Thủ Thiêm (quận 2, TP.HCM), nơi các nữ CSGT được tuyển lựa đang hoàn thành nốt các bài tập dẫn đoàn, chỉ huy điều khiển giao thông, bảo vệ đoàn, kỹ năng điều khiển xe mô tô. (Ảnh: Pháp luật TP HCM). Đội hình 58 nữ CSGT này sẽ thay phiên nhau thực hiện nhiệm vụ tham gia đón, dẫn bảo vệ các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc, đi qua địa bàn TP HCM. (Ảnh: Pháp luật TP HCM). Đội hình nữ CSGT dẫn đoàn Công an TPHCM gồm 58 cán bộ sẽ được phân thành từng tổ, thay phiên nhau thực hiện nhiệm vụ tham gia đón, dẫn bảo vệ các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc, đi qua địa bàn TPHCM. (Ảnh: Pháp luật TP HCM). Trên đoạn đường vắng, các nữ CSGT xinh đẹp trên xe mô tô đặc chủng, uốn lượn theo những chiếc cọc tiêu. (Ảnh: Pháp luật TP HCM). Các nữ CSGT ngồi sau vững vàng, tay cầm gậy điều lệnh đưa lên đưa xuống nhịp nhàng. (Ảnh: Pháp luật TP HCM). Việc luyện tập của các nữ CSGT dẫn đoàn được lãnh đạo các Đội CSGT trực thuộc PC08 trực tiếp hướng dẫn. (Ảnh: Pháp luật TP HCM). Cạnh đó, các nam CSGT dày dạn kinh nghiệm hướng dẫn những động tác dẫn đoàn còn chưa thuần thục cho các bóng hồng, cách cầm tay lái, cách thắng xe an toàn... (Ảnh: Pháp luật TP HCM). Xuyên suốt có mặt trong các buổi tập, Trung tá Trương Tiến Sĩ – Đội trưởng Đội CSGT Tuần tra - Dẫn đoàn (thuộc PC08) phơi nắng cùng các nữ CSGT để hướng dẫn các kỹ năng điều khiển xe mô tô dẫn đoàn. (Ảnh: Pháp luật TP HCM). Sáng 25/8, 58 nữ cảnh sát giao thông trong đội hình dẫn đoàn đã chính thức ra mắt người dân thành phố tại ở “thao trường” để tập luyện kỹ năng lái mô tô dẫn đường tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, Q.2, TP.HCM

(Ảnh: Công an Nhân Dân). Các nữ CSGT lập đội hình, sa bàn dẫn đoàn trên đường phố. (Ảnh: Công an nhân dân). Các nữ cán bộ chiến sĩ thuần thục khắc chế những con "chiến mã" phân khối lớn. (Ảnh: Công an nhân dân). Với đội hình dẫn đoàn là nữ CSGT sẽ tạo ra nét mới trong lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam). >>> Xem thêm video: Ra mắt đội nữ CSGT dẫn đoàn đầu tiên của TP HCM. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

